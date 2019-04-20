導演是枝裕和親自撰寫的小說版《小偷家族》

文：是枝裕和

在夏季白色的陽光中，祥太和凜走在看得到晴空塔的河畔。

凜來到這個家，已經過了半年。

春初時，凜失蹤的新聞曾經在八卦節目喧騰一陣子，但是在接二連三發生的事件與醜聞當中，這個話題也逐漸遠離民眾關心的焦點。

為了保險起見，他們避免經過凜原本居住的團地及警察局附近，不過當祥太和凜兩個人在一起玩時，路過的人只會當他們是感情很好的兄妹而投以微笑，並不會起疑。

就算有人記得那則新聞，觀眾多半相信小孩是遭到雙親殺害，好奇的眼光應該就如信代猜想的，都朝向住在團地的年輕夫婦。

祥太爬上河堤，聽到河川的反方向傳來少棒練習的聲音。

他的背心上黏了許多在行道樹和草叢找到的蟬殼。他從鐵絲網窺視操場，看到和他年齡相仿的男生分為白色與藍色球衣，正在進行比賽——或許是地區大賽的預賽吧？

隔著鐵絲網的綠色草地閃閃發光，上面飛著蜻蜓。

在孩童劃一的吆喝聲中，揚起的塵土氣味也飄到祥太這裡。

祥太用左手手背擦拭沿著臉頰滑下的汗水。

「哥哥。」

對棒球沒有興趣的凜似乎在雜木林裡發現了什麼。

「什麼事？怎麼了？」

祥太一副哥哥的口吻詢問，跑到凜的身邊。

「蟬殼在動。」

凜指的方向有一隻蟬的幼蟲。

這隻幼蟲大概是搞錯了從地底爬出來的時機。此刻已經過了中午，牠卻才剛開始緩緩爬上樹幹。周圍已經迅速湧來螞蟻大軍。

「加油！」

兩人齊聲鼓勵幼蟲。

「加油！加油！」

幼蟲順利爬上樹、從兩人眼前消失之後，凜仍然擔心地仰望著樹好一陣子。

「不要緊嗎？」

「不要緊。」

「牠已經變成蟬了嗎？」

「變了。」

他們反覆這樣的對話三十次左右，凜才終於離開現場。棒球比賽已經結束，看來好像是藍隊贏了。

祥太感到口很渴。他想要吃冰。他想吃蘇打口味的嘎哩嘎哩君剉冰棒，不過就算只有塑膠管裝的便宜冰棒也好。他身上沒有錢，因此決定去山戶屋。

店裡空蕩蕩的，除了兩人以外沒有其他顧客。山戶爺爺仍舊沉迷在詰將棋中，不過在沒有其他顧客的情況下，打開放冰淇淋的冰箱進行「工作」太危險了。

祥太考慮先來教導凜如何「工作」。店門口懸掛著色彩繽紛的彈力球。凜背對著店老闆站在那裡，正在仰望那些彈力球。

祥太走過來，站在老闆與凜之間遮蔽視線。就如在超市時阿治曾經支援祥太，這回輪到祥太替凜提供掩護。祥太頭也不回地用左手朝凜的背上送出暗號。

（就是現在。）

凜模仿之前看到的方式進行祈禱，不過原本應該把手背貼到嘴唇，她卻錯貼到額頭上。

她拿了最喜歡的黃色彈力球，雙手緊緊握住，到店外之後給祥太看，示意他（成功了）。祥太點頭表示（很好），正要走出店門，卻聽到老闆對他喊了聲：「喂。」

聽到這個聲音，祥太便無法動彈。

山戶爺爺緩緩地從房間走出來，下了階梯穿上涼鞋，從玻璃櫥櫃抓了兩支果凍棒，伸到祥太面前。

「這個給你。」

祥太默默地接受。

「不過……別讓你妹妹做那種事。」

他說完，模仿祥太每次偷東西前做的祈禱手勢。爺爺早就洞悉一切了。

祥太連呼吸都忘記，走到店外。

手中的果凍很冰。

他知道凜跟在自己後頭。他不知道該如何理解爺爺那句「別讓你妹妹做那種事」。

他只知道胸口一再湧起苦澀的滋味。這是他第一次產生這樣的感受。

信代和同事根岸兩人又被叫到洗衣工廠的二樓。

「你的意思是要炒魷魚嗎？」

信代直截了當地問越路。

「我們也很為難。如果一定要裁員，就得從時薪高的兩位選擇一位了……」

越路用掛在脖子上的毛巾擦汗，歉疚地說。

信代和根岸互相瞥了一眼對方的臉。

工廠招募了時薪便宜的新人，因此打算裁掉兩名老鳥中的一個。

更可惡的是，越路不想自己當壞人，便把決定權丟給她們。

「妳們兩位可以自己去討論一下嗎？」

如果拒絕的話，恐怕兩人都會被炒魷魚。阿治自從腳受傷之後就懶病復發，根本不打算認真找工作。信代心想，要照顧那樣的男人，自己此刻不能離開這家工廠。

兩人拖著沉重的步伐走出房間，沒有回到工作場所，而是走向工廠後門。後門面對網球場。在蟬鳴聲中，不時可以聽見球彈起的清脆聲音及男女的笑聲。

平日的白天就在打網球，真是悠閒。

信代想到和自己目前處境的落差，不禁怒從中來。為什麼自己總是抽中下下籤？自己犯了什麼錯？或者只是運氣不好？

她茫然地想著這些問題，被根岸搶先開口說「讓給我吧」。

「憑什麼是我離開？」

「……所以我才拜託妳。」

「大家彼此都很辛苦吧……又不是只有妳。」

根岸今年春天和丈夫分手，現在必須獨立撫養小孩。支付贍養費的約定只被遵守了兩個月。即便如此，信代要是此刻同情她，自己就會陷入困境。

「如果妳讓給我……我就不會說出去……」

根岸仍舊維持異於平常的強硬態度。

「妳不是也在偷嗎？」

信代以為她指的是偷顧客遺失物的事情，便如此反駁。

「不是這件事……是新聞。」

信代不知道她在說什麼。

「我看到了。妳跟……那個女孩子在一起。」

原來如此，這女人說的是凜的事情。一定是一起去超市或哪裡買東西的時候，被她看到了。她竟然利用這個把柄，想要將這次的事導向對自己有利的方向，太驚人了。

根岸明明年長三歲，平時卻把我當姊姊一樣看待，我也自認和她的交往距離比其他同事更親近，沒想到她竟恩將仇報——如果是以前的信代，或許會揍她臉頰一拳讓她聽話，但是現在卻不一樣。

信代反而對於立刻決定接受這個提案的自己感到驚訝。為什麼？對了，因為她有了想要守護的東西。她以為自己無法忍受為此犧牲其他東西，但卻剛好相反。為了和凜繼續生活，現在的信代大概願意做任何事。

「我知道了。」

信代說。

「不過妳要是說出去，我就宰了妳……」

信代是認真的。或許是感受到她的殺氣，或者單只是因為自己不用被炒魷魚而鬆了一口氣，根岸留下信代回到工廠。

擦身而過時，根岸小聲地說「對不起」。她也和信代一樣，為了想要守護某樣東西而恐嚇信代。對這樣的行為，信代無法感到輕蔑，反而能夠產生共鳴。畢竟兩人都是母親。

書籍介紹

《小偷家族》，尖端出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：是枝裕和

譯者：黃涓芳

只能靠「犯罪」來連結彼此的一家人，──他們偷的，是親情。

在東京某個老舊住宅區，柴田治與兒子祥太為了維持生計，平日會到超市或雜貨店偷竊商品。這一天傍晚，正當兩人順利完成「工作」準備回家途中，看見一位挨餓受凍的小女孩樹里，阿治不忍心便把她帶回家。妻子信代起初很反對，但考量到女孩的狀況，決定接納她為「家人」，與祖母初枝、信代的妹妹亞紀，一家六口共同生活。他們將女孩取名為凜，扶養她成長──儘管內心明白這麼做其實是「綁架」，大家仍試圖用自己的方式守護著女孩。然而某天發生了一起事件，使得這個家的「祕密」逐漸被揭露……

第七十一屆坎城影展金棕櫚獎得獎作品《小偷家族》，由導演是枝裕和親自撰寫的小說版！

Photo Credit：尖端出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航