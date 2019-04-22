《矮子古茲曼們的毒梟之國》：為毒梟效勞、對邪惡置若罔聞的墨西哥空中攔截局長

文：卡門・波露薩（Carmen Boullosa）、麥克・華萊士（Mike Wallace）

矮子古茲曼粉墨登場

革命制度黨的倡議所導致的後果並非都是間接形成的。總統薩利納斯和塞迪略採取了一系列的直接行動，嚴重（但非常出乎意料之外的）影響毒品業。

在卡馬雷納的虐殺案發生後，薩利納斯深知美國對於要求墨西哥升級毒品戰爭的堅持不斷上升，這尤其顯現在一九八六年建立認證程序上，美國威脅不願配合的國家將無法獲得國際貨幣基金組織的貸款。薩利納斯同時也意識到，若想在北美自由貿易協定的談判中取得圓滿的結果，端看能否贏得老布希總統的好感，而老布希在率領雷根總統的南佛羅里達州特遣部隊時就是個反毒老將。

老布希上任七個月後，他在一次電視談話中向全國宣布：「我們都同意，今天我們國家面臨最嚴重的威脅來自於毒品。」他提案將花費數十億美元在一個軍事化回應上，而薩利納斯簽約了，他核准了兩國成立北方邊境反應部隊（Northern Border Response Force）以監測邊境，以緝毒局為藍本成立了毒品防制國家研究所（National Institute to Combat Drugs），並允許搭載空中預警控制系統的美國飛機飛越墨西哥領空以追蹤販毒活動（憤怒的抗議行動導致預警機的計畫喊停，但衛星偵查計畫獲得批准）。在花費了約三倍的總檢察長辦公室經費及提高墨西哥軍隊的參與程度後，他終於成功提升了沒收毒品的績效並獲得美國當局的喝采。

布希還有個具體的要求：薩利納斯必須提著米格爾．安赫爾．菲利克斯． 加利亞多（瓜達拉哈拉毒梟）的頭來見他（這當然是個比喻）。作為卡馬雷納謀殺案的幫兇，卡羅．金特羅、豐賽卡．卡里略已被逮捕，但王中之王菲利克斯． 加利亞多本人受到錫那羅亞州長保護而逍遙法外。一九八九年，這個任務落到吉列爾莫．岡薩雷斯．卡爾德洛尼頭上，他隸屬於墨西哥聯邦司法警察（地位相當於美國聯邦調查局），這個強大的指揮官奉命打擊毒梟。

岡薩雷斯．卡爾德洛尼後來公開宣稱，他當時被告知：薩利納斯總統想剿滅瓜達拉哈拉販毒集團的頭子，以換取美國的認可。依據岡薩雷斯．卡爾德洛尼所述，他超人的偵探工作使他追蹤到毒梟頭子在瓜達拉哈拉的老巢；而菲利克斯．加利亞多則說那個警察是他的老朋友，邀請他到一家餐館吃飯時背叛並逮捕了他。一九九○年，老布希總統認可墨西哥在毒品管制工作中發揮了高度合作， 特別讚賞逮捕菲利克斯．加利亞多一事。

瓜達拉哈拉毒梟集團的斬首行動（這個販毒集團是由革命制度黨國重點扶持並集中監管的歹徒組成）使得「自由市場」有機會發揮得淋漓盡致，斬首行動對刑事部門帶來的災難性浩劫，甚至比日益增長的新自由主義計畫重創合法經濟所帶來的影響更嚴重。

起初，原來毒梟頭子的副手們試圖建立一些基本規則。在一九八九年菲利克斯．加利亞多被捕後，各集團的副官們在渡假之都阿卡普爾科舉行了黑幫首腦會議。有人說，這次會議是菲利克斯．加利亞多本人自獄中用行動電話召開；而其他人（包括菲利克斯．加利亞多）否認了這個說法，並證實除了岡薩雷斯．卡爾德洛尼外沒有其他提議者。無論是誰發起聚會，與會者幾乎都是原本在錫那羅亞的毒梟，彼此間因為婚姻、友誼及業務關係而緊密連結。他們著手和睦地分配生產版圖和銷往美國的走私路線，分割那些一度由現已解散的聯邦安全局所分配的勢力範圍。（作者註：阿卡普爾科會議充滿自律的會議承襲自一九二九年傳奇性的紐澤西大西洋城會議，來自各地的黑手黨坐在桌前瓜分市場，並建立協議以解決爭端，包括制定規則以下令批准處決，分配任務給一群被稱為「謀殺股份有限公司」的契約殺手。）

將由此產生的組織稱為販毒集團實際上是會讓人誤解的，因為他們事實上是裂解後的販毒集團碎片——集團分解的副產物，而且其中大多數最後還是由瓜達拉哈拉三位黑幫大老的後裔或合夥人接手營運。

其中三者位於墨西哥邊境西部。蒂華納集團由阿雷利亞諾．菲利克斯家族組成——菲利克斯．加利亞多的侄子和侄女；錫那羅亞集團將由菲利克斯．加利亞多的專業副手接管，包括最優秀的伊斯梅爾．薩巴達（綽號「五月」）及身高五呎六吋的華金．古茲曼．羅伊拉（也就是大名鼎鼎的「矮子古茲曼」）；索諾拉走廊的司令由米格爾．卡羅．金特羅接掌，他是被監禁的拉斐爾的兄弟。

在邊境地區的中心，華雷斯城的業務則由入獄的埃內斯托．豐賽卡．卡里略的家族負責，最後接手的是他的侄子阿馬多．卡里略．富恩特斯。

東部邊境地區，包括新拉雷多和馬塔莫羅斯的轉運點仍是海灣集團的地盤， 這是唯一一個並未將權柄回歸錫那羅亞黑幫的集團。它的源頭可追溯到三○年代胡安．內波穆塞諾．格拉自馬塔莫羅斯走私酒品到因禁酒令而渴求酒精的北方， 在禁酒令廢除後，其業務內容趨多樣化為賭博、偷車、賣淫及其他物品的走私， 在七○年代，他帶他的侄子胡安．加西亞．阿波里戈入夥，而這位侄子在一九八○年代提議將組織業務內容轉變為古柯鹼，直接和卡利的集團交易。

時序進入九○年代，這些墨西哥毒販蓬勃發展，把以噸為單位的毒品送到北方換回數十億美元，他們不斷地更換那些作為古柯鹼聯合貿易夥伴的哥倫比亞人，直到一九九三年帕布羅．埃斯科巴死於哥倫比亞警方之手，一場和平的併購使得局勢大致底定。

新世代的毒販追求創新的策略。在華雷斯城，華雷斯集團的阿馬多．卡里略．富恩特斯擁有一隊裝運古柯鹼的波音七二七在哥倫比亞和墨西哥的機場間定期飛行，為他贏得了「天空之王」的稱號；在東部，胡安．加西亞．阿波里戈精密的地面運輸系統使得他每年可以走私三百多公噸的毒品跨越邊界，依據緝毒局在一九九四年的估計，他每年可以藉此賺取一百億美金。

當五成警察被買通……

如果說九○年代早期薩利納斯與美國合作，加強執法，這些毒梟是如何擴大業務蓬勃發展？從短期來看，過去官方和毒梟勾結的廣場系統仍然有效，這要部分歸功一個由舊政權時期任職至今的人，吉列爾莫．岡薩雷斯．卡爾德洛尼的努力和名望。

在聯邦安全局解散後，隸屬於總檢察長辦公室的聯邦司法警察，其肩負的主要責任是維持法律與秩序的堡壘，而其中負責緝毒工作的就是岡薩雷斯．卡爾德洛尼，他曾與大多數的販毒組織維持長久而友好的互利關係。

特別是華雷斯的卡里略．富恩特斯急需他的保護——那些機隊和著陸場非常引人注目。在一次友好的會面後，岡薩雷斯．卡爾德洛尼除了擁有聯邦司法警察空中攔截局長這個官銜之外，還有了新的職務——天空之王的安全主任。他為毒梟效勞可說是對邪惡置若罔聞；美國緝毒局認為卡里略．富恩特斯曾付出一百萬美元的代價給岡薩雷斯．卡爾德洛尼，用以刺殺敵對的毒梟。

同時，岡薩雷斯．卡爾德洛尼還從海灣集團的加西亞．阿波里戈那兒支薪， 他和這個家族早有密切的個人關係；而眾所皆知的，他同樣為錫那羅亞集團提供協助。如此這般，司令官岡薩雷斯．卡爾德洛尼在政府與歹徒間都吃得開，儘管政府部門已不再像舊日時光那樣立於指揮調控的高位，但他仍有能力延續他們之間的老關係。岡薩雷斯．卡爾德洛尼的保護費並不便宜，流向他的資金數量極為驚人，根據緝毒局的估計大約有四十億美金。

然而在一九九三年，總檢察長遭到解僱，岡薩雷斯．卡爾德洛尼從鋼索上摔下，無法再保持危險平衡，他被指控販毒、虐囚及從加西亞．阿波里戈手中收取賄絡。岡薩雷斯．卡爾德洛尼越過邊界逃到德州，當薩利納斯政府要求引渡他時，岡薩雷斯．卡爾德洛尼成功的守住他的美國居留權——他公開聲稱他的朋友加西亞．阿波里戈跟他透漏，薩利納斯總統曾在一九八八年大選期間僱用他， 謀殺了兩位庫奧特莫克．卡德納斯陣營的頂尖顧問。他不希望獨享落難的命運， 因此他還公布卡洛斯．薩利納斯總統的兄弟勞爾也是加西亞．阿波里戈社交圈的老朋友，暗示勞爾自己就是毒梟的保護者（這兩個說法都被這對兄弟堅決否認）。

二○○三年，岡薩雷斯．卡爾德洛尼遭到不明人士槍殺，他的車停在他的律師位於德州麥卡倫的辦公室外，當他進入他的銀色賓士時，子彈打入了他的頭部。在岡薩雷斯．卡爾德洛尼失勢後，壞蛋與國家之間的老關係已無法回到從前。政府（或者部份的政府部門）會繼續掩護毒梟的活動，但因為某些簡單的原因，黑幫掌握的主動權已逐漸增長。隨著古柯鹼貿易的優勢上揚，販毒集團的利潤更是漲上雲端，現在他們擁有的資金使得他們有預算以使人難以抗拒的高價行賄，而伴著讓人無法抗拒的金額一塊兒來的還有暴力威脅，就如同「鉛與銀」的公式——子彈銀彈二選一，不拿錢就得死。依據一九九四年墨西哥國立自治大學的一項研究，毒梟整體的支出在一九八三年是三百二十萬美元，到一九九三年時已經上升到四十六億美元，這個數字超過墨西哥總檢察長辦公室的預算。一九九五年，內政部估計，十萬名聯邦司法警察中有百分之三○到五○的成員已被毒梟重金買通。

數以百計的當地市政警察部隊甚至被征服的更徹底，貪腐導致他們大規模的投入犯罪的行列擔任護衛及副官。如今，國家和壞蛋的關係已被扭轉，過去歹徒們被迫付錢給國家的雇員，否則就要面臨制裁；如今罪犯們仍然會付錢，但現在他們同時也懲戒不聽話的人。一切符合新自由主義的精神，國家失去對犯罪集團的控制，取而代之的是私有化制度，公職人員被一個個收買。

這可能只是個巧合，但岡薩雷斯．卡爾德洛尼離去的同時毒梟集團的結盟也出現第一道裂痕。競爭爆發了（如今市場已無人約束）。競爭發生在阿雷利亞諾．菲利克斯兄弟及錫那羅亞的伊斯梅爾．薩巴達及「矮子」古茲曼之間，主因是往加州的走私路線，但不只是因為商業上的考量。這兩個集團的組成份子和原本的母組織不同——前者是家族，後者是專業人士——而且他們（就如同伊萬．格里洛在《毒梟》〔El Narcco〕一書中記述的）排他性很強，這和業務競爭同樣是個引發仇殺的好理由。暴力自然隨之而來，在黑幫的鬥爭中，競爭意味著割喉——並非降價競爭，而是當真劃破對方的喉嚨；暴力並不只是功利主義的手段而已，它還能帶來實際的成果，權力會流向證明自己比對手更強大的人，使強者越強。

阿雷利亞諾．菲利克斯一伙人在暴力競賽中搶得了先機，他們不只組織出一個惡名昭彰的殺手集團——從聖地牙哥招募墨西哥裔美國人，或是從蒂華納富裕家庭的子孫中招攬入夥——拉蒙．阿雷利亞諾．菲利克斯（Ramon Arellano Felix）煞費苦心營造出可怕的公共形象。他把受害者的屍體扔到火裡，然後在火上烤了一些牛排，和他的夥伴在旁邊圍成一圈來上一場牛肉、啤酒和古柯鹼的盛宴，這樣的傳聞使他越發聲名狼藉。無論這是真是假都無關緊要，只要對手相信就夠了；江湖名氣本身就是個有競爭力的強大資產。

拉蒙還推出一個新穎而血腥的戰術，並且用一個新詞encobijado來形容它， 意為包在毯子裡的傢伙，通常這個詞代表一具屍體被裹在毯子裡棄置在公共場所，並附上一張恐嚇字條。這樣的展示通常帶有公眾意圖，意欲向所有看到的人顯示他們的殺意。（作者註：這個事件混合了另一個元素：當地毒品市場的成長。在九○年代，統計數字顯示墨西哥人開始使用硬性毒品，部分原因是因為調控失效導致配給增加，墨西哥的幫派頭子開始把古柯鹼磚和袋裝海洛因當作現金支付給副手〔這個創舉始於墨西哥城警部隊隊長，阿圖羅．杜拉索〕。中階成員把他們的貨散播到當地的街道上，蒂華納締造了全國最高的藥物使用率。阿雷利亞諾．菲利克斯的支部設立了數百家「小藥店」，尤其是在市中心及東側的貧民窟，街頭喋血使得暴力上升到前所未有的程度，直到九○年代末，蒂華納每年都會發生大約三百樁殺人案，而在華雷斯城的情況也差不多。）

相關書摘 ▶《矮子古茲曼們的毒梟之國》導讀：邊境圍牆也阻擋不了的美墨毒品滲透

書籍介紹

本文摘錄自《矮子古茲曼們的毒梟之國》，好優文化出版

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作者：卡門・波露薩（Carmen Boullosa）、麥克・華萊士（Mike Wallace）

譯者：林佑柔

這是一個虛耗的國家，

怎麼樣被自己的癌症和惡鄰居謀殺的故事

矮子古茲曼為首的毒梟們——國家之癌；以鄰為壑的帶頭大哥——美國。前者敲髓吸骨，掏乾了國家資源；後者政經壓迫，讓小老弟做一輩子長工。最後，川普一聲令下，以為建一道漏洞百出的「瑞士起司高牆」，就想把細漢仔圈死在牆內！

特色1：墨西哥又老又窮 毒梟發大財

所以，錢跟槍就是萬能的！他們打造起了毒梟帝國。

但是，出來混都是要還的！美國出手，毒梟矮子伏首。

最後，公民社會自己站起來，讓終結一切亂象看到了曙光。

特色2：矮子古茲曼之最

川普最樂：推「矮子法案」——以販毒贓款140億美金，建築美墨邊境牆

史上最貴審判：數百萬訴訟相關費用+超過5000萬美金的證人保護計畫

首入富豪榜：2009年入選《富比士》全球富豪榜，惡人第一

史上最多：走私近160噸古柯鹼進入美國

首創先例：毒梟變英雄！「毒梟矮子」系列影集大受歡迎

特色3：毒梟治國 一切都是因為窮

不公不義 天理何在！

所有的人都樂於為毒梟服務

總統是爪牙

州長是走狗

市長是打手

Photo Credit: 好優文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航