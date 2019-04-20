奧理略《沉思錄》：降臨在你身上的外在事物，讓你分神了嗎？

文：馬可斯・奧理略・安東尼努斯（Marcus Aurelius Antoninus）

第二卷 每個人的時間都是有限的

1.

當新的一天開始，我就對自己說：今天我會遇到好管閒事、忘恩負義、傲慢自大、撒謊成性、善妒、孤僻的人。他們會染上這些毛病，是因為他們無法明辨是非善惡。而我，我已經看清了善的美好、惡的醜陋，看清了犯錯之人的本性，也明白他們都是我的親人；我們不僅流著同樣的血、有著同樣的祖先，還共享了同樣的智慧、同一份神性。在他們之中，沒有半個人能傷害我，因為沒有人能使我墜入醜惡；但我也不能對我的親人發怒或記恨，因為我們生來就是為了同舟共濟，如同雙腳、雙手、上下眼瞼、上下排牙齒一樣。所以，人與人互相作對是有違本性的，更會使人自尋煩惱、彼此閃躲。

2.

再怎麼說，我這個人不過就是一丁點肉身、一絲生命氣息，以及具備主宰力量的部分。拋開書本吧，不要再讓自己三心二意了，你的心不該如此。不妨想像你正瀕臨死亡，就此鄙棄自己的肉身；肉身就是包含血液及骨骼的網狀組織，一種由神經、靜脈、動脈構成的網絡。再想想，生命氣息究竟為何物：就是空氣，一團隨時變化的空氣，一下呼出、一下又吸入的空氣。第三件事，想想內在的主宰力量；想像你年事已高，不再放任主宰力量淪為奴隸；不再任其淪為懸絲木偶，受有違社會常情的心緒拉扯；不再任其埋怨眼前的命運，也不再任其逃避未來，猶恐不及。

3.

眾神所做的一切，都飽含了神意。命運所做的安排，都不會遠離自然本性，而會和神授意的事物交織連結。所有事物都自神意流淌而出；這些事物的必然性，會造福你所歸屬的宇宙整體。自然整體所帶來的福分，會使自然的各個部分受惠，也始終維繫著自然整體。於是，元素的更迭、元素合成物的變化，讓宇宙存續下來了。且讓你自己執守這些原則，不假外求；且讓這些原則成為你心中的鐵律。不要再一股腦埋首書堆了，這樣你死前才不會滿腹牢騷，而是抱持愉悅、安適的心，在懷著對眾神的感激之下離世。

4.

關於這些事，想想你拖延多久沒做了，想想眾神給過你多少次機會，可惜你從沒好好把握。現在，你必須認清自己歸屬於何種宇宙；認清宇宙管理者的本性，明白你的存在是由管理者身上溢出的；認清你的時間有限，如果你無法把握時間撥開心頭迷霧，光陰便會與你一同消逝，永不復返。

5.

每一刻，你都要像個羅馬人和人類一樣，思考如何維持純粹樸實的尊嚴，並且秉持愛心、自由與公義，來完成手邊的工作；至於內心其他的念頭，暫且擱下就好。想要成功擱下這些事，你就必須把人生當中的每一件事，都當成最後一件事來做，不要讓理性主宰力量被魯莽與厭惡情緒影響，同時拋開各種虛偽、自戀，停止埋怨命運的安排。當你用心觀察，便會發現只要遵循簡單幾項原則，人就能享受靜靜流淌的生命，像是眾神一樣過活；因為，眾神對人的要求，不過就是觀察這些事而已。

6.

我的靈魂啊，繼續委屈自己，繼續委屈自己吧；於是，你就再也不能榮耀自己了。每個人的生命都是充裕的，但你的生命已經步入尾聲了。你的靈魂並不自珍自重，而是將幸福快樂寄託在他人的靈魂之上。

7.

降臨在你身上的外在事物，讓你分神了嗎？給自己時間，去學點新鮮美好的事物，不要再被耍得團團轉了。不過，你也不能讓自己陷入另一個迴圈裡，避免像某些人一樣虛度光陰，過著行為漫無目的、思維迷茫無依的人生。

8.

不去注意別人的想法，似乎很少會讓人鬱鬱寡歡；反之，不注意自己內心思緒的人，必然過得悶悶不樂。

9.

底下這些事，你得永遠牢記：整體的本性如何、我的本性如何、我的本性與整體的本性有何關聯、我屬於什麼樣的整體、我屬於整體的哪個部分。同時牢記，你作為整體的一部分，沒有人能阻止你遵循整體的本性說話、做事。

10.

西奧弗拉斯圖斯比較過各種不良行徑，就像普通人會根據常理做比較一樣。他以相當哲學的觀點表示，因欲望而犯錯的人，比因憤怒而犯錯的人更應受譴責。因為被憤怒沖昏頭的人，似乎是由於承受了某種痛苦以及無意識痙攣，才因此失去理智；反倒是因欲望而犯錯的人，滿腦子只有享樂的念頭，因此容易犯下既放縱又嬌弱的錯。接著，他又以非常哲學的眼光，給出了中肯的意見：因享樂犯下的錯，比因痛苦犯下的錯更應受譴責；總之，前者似乎是先受了委屈、感到痛苦，才被迫發怒；但後者卻是受到內在衝動驅使，因為順從了欲望驅力才犯下過錯。

11.

既然你可能①在此時此刻離開人世，那就抱著這樣的心態，處理每一個行動和思緒吧。如果眾神真的存在，那麼告別眾生也不是件可怕的事，因為眾神不會將你捲入邪惡之中；但是如果眾神不存在，或者祂們壓根不在乎塵世的紛紛擾擾，那麼活在無眾神亦無神意的宇宙裡，對我來說有什麼意義？然而，眾神確實是存在的，而且祂們關心人間的一切，也將各種力量灌注給人，使人不至墜入真正的惡當中。對於其他的惡，假設世上真的存在邪惡的事物，神也會努力使人不墜入其中。

人絕對具備足夠的力量，讓自己不至墜入邪惡當中的。如果這些邪惡事物不會使人墮落，又怎麼可能讓人生變調走樣呢？但宇宙本性不可能無知到沒發現這些邪惡事物，也不可能因為心知肚明，卻無力抵擋或糾正這些事物而略過不察；宇宙本性不可能因為缺乏控制力或技巧，使好事和壞事隨機發生在好人和壞人身上，不加區分，宇宙本性不可能鑄下這番大錯。但生死、榮辱、苦樂這些事物，尤其死亡，必然都會發生在好人與壞人身上，也無所謂讓人變好或變壞。因此，這些事物既不善良，亦不邪惡。

12.

這一切都消逝得太快了，包括遍布宇宙的形體、遺留在時間裡的形體記憶。這些可感知的事物，尤其是誘人以樂、懼人以苦，或以浮名大噪的那些事物，究其本性，都是如此無用、可鄙、骯髒、易逝又死氣沉沉。這些，都是理性能力必須注意的對象。此外，還必須注意那些高談闊論、愛好讚美的人，同時注意死亡是什麼。當人能直視死亡，並透過抽象思考，將想像中的死亡拆解為不同部分，就會發現這不過是自然的運作模式。害怕自然運作模式的人，就是個小孩。其實，死亡不但是一種自然運作，更是件有益於自然的事。同時，還要注意人如何接近神、人是靠內在的哪個部分接近神、人是何時具備這個部分的。

13.

天底下最可悲的事，正是當一個人過得庸庸碌碌，還像那位詩人說的②，不斷探聽地底下的事，而且總是在臆測鄰人內心的想法，卻不曉得一生該做的事，其實不過是與內在神性連結，並虔心崇敬這份神性。所謂虔心崇敬，是要讓內在神性保持純淨，屏除衝動、莽撞的心，更不能對源於眾神與人的東西埋怨再三。因為源於眾神的東西總是無與倫比，值得崇敬；至於源於人的東西，則因人與人血脈相連而值得愛護，有時，則因人無法明辨是非而值得憐憫。要是無從判斷是非，這樣的缺陷不亞於無法區辨黑白兩色。

14.

就算你能活三千年，甚至能活千萬年，也請不要忘記：人能失去的生命無他，只有人正在活的生命，而人能活的生命無他，只有人正在失去的生命。到頭來，萬壽與夭折其實毫無二致，因為即使失去的事物不同，對所有人而言，當下的時間都是一樣的。所謂的失去，都相當於一瞬間而已。人無法丟失過去，也無法丟失未來，因為這兩者從來不屬於人，別人又怎麼能奪得走？

以下這兩件事，你必須牢記在心：第一，一切永恆的事物都具備相同形式，周而復始，即使在一、兩百年或無限長的時間內重複看見同樣的東西，其實都算是同一件事；第二，無論是最長壽或最短命的人，失去的東西都是一樣的。人會被剝奪的東西，就只有當下而已，因為這是人唯一擁有的事物，而從不屬於人的東西，是失去不了的。

15.

記住，一切都是意見。犬儒主義者摩尼穆斯所說的話，其中的概念是顯而易見的；只要他所言不假，一個人又能從中獲取真意，這些話的用途同樣是顯而易見的。

16.

人的靈魂是會自我摧殘的。第一，當靈魂淪為宇宙膿瘡，甚至是宇宙腫瘤，就是在自我摧殘，因為遇事就抱怨的態度，等於背離了其中包含一切事物本性的自然本性。第二，當靈魂自外於人，甚至懷抱惡意傷害他人，就是在自我摧殘，那些憤怒人士的靈魂即是如此。第三，當靈魂被逸樂或痛苦宰制，就會開始自我摧殘。第四，當靈魂虛偽造作、言不由衷時，便是在自我摧殘。第五，當靈魂恣意妄為，漫無目的，從不用心思索就採取行動，便會開始自我摧殘；而正確的做法，是連最細瑣的事情都要抱持目的進行，而理性動物的行為目的，就是謹守理性原則、遵循古老城邦與政體的法律。

17.

人經歷的時間只是一個點，我們的實體飄忽不定，感知遲鈍麻木，肉身必然腐朽，靈魂永無寧日，命運實難預料，名聲荒誕不經。前述種種，一言以蔽之：歸屬於身體的，好比江水流逝；歸屬於靈魂的，皆如夢幻泡影。生命就是一場戰爭、一名過客的寄居，一切名聲終遭淡忘。什麼東西才能作為人的嚮導？只有一樣，那就是哲學。

所謂哲學，能使人的內在神性不受摧殘毀傷，超越痛苦與愉悅，不做漫無目的之事，不虛偽造作，不去在意他人行動或不行動時的心思；另外，還要接受所有事件及命運安排，無論事件來自何處，都要視為與自己系出同源；最後，要滿心歡喜面對死亡，死亡不過是組成活體生物的元素消散的過程。不過，要是元素在不斷互相轉換時毫無損傷，人又何必為了元素的變化與消散惶惶不安？這些純粹是自然法則，無所謂罪惡。

寫於卡努頓③

註解

① 原文的意思也可能是「既然離世是你的能力之一」。

② 指柏拉圖《泰阿泰德篇》（Theaetetus）中提到的詩人平達。

③ 卡努頓為潘諾尼亞地區的城鎮，地處多瑙河南岸，距文多波納（今維也納）以東約三十英里。歐羅修斯及尤特羅庇烏斯說，安東尼努斯和馬科曼尼人作戰時，在卡努頓一共駐紮了三年。

書籍介紹

本文摘錄自《沉思錄：世界名人、國家級領導人、各大企業領袖隨身書，羅馬哲學家皇帝淬鍊一生的智慧經典》，遠流出版

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作者：馬可斯・奧理略・安東尼努斯（Marcus Aurelius Antoninus）

譯者：柯宗佑

影響西方文化兩千年的傳世經典，最完整台灣新譯

一代賢帝的立身處世之道

欲成大器者必讀之書

J. K. 羅琳：「奧理略（本書作者）從來沒讓我失望。」

美國前總統柯林頓：「這是影響我最大的一本書，也是我一讀再讀的好書。」

Google、特斯拉等矽谷企業一致奉行的人生哲學

名列美國前總統柯林頓的最愛書單

老羅斯福赴南美探險時，全程隨身攜帶此書

川普集團副總裁伊凡卡・川普、奧斯卡影后布麗・拉森、暢銷作家提摩西・費里斯公開引用

歌德、史坦貝克、梁實秋等中外文豪一致讚譽

為什麼成功人士都推崇《沉思錄》？

馬可斯・奧理略是西方歷史上少有的明君，名列古羅馬帝國「五賢帝」，素有「哲學家皇帝」的美譽。《沉思錄》是奧理略親筆撰寫的私人日記，集其畢生哲思之大成，記錄了他對人生最真實、深刻的思考。

奧理略執政當時，接連面臨外族入侵、部下背叛、洪水瘟疫，可說是天災人禍不斷。面對動盪的時局，為什麼奧理略能夠維持帝國榮光，而且始終不忘初衷，保有內心的平靜？

心，是你最強大的武器

許多人生難題是亙古不變的，每個人都會遇到壞事、受到傷害，因此心生怨恨、痛苦與恐懼。然而，越是想要去對抗問題，我們就越難從痛苦中脫身。

奧理略認為，儘管我們無法控制外在的事物，我們卻能夠控制自己的心靈。只要善加磨練自己的智慧，不輕易迷失，心靈就會成為我們最強大的武器，幫助我們從容應對生命中的各種挑戰。

向羅馬皇帝學習克服人性的弱點

既然你能判斷自己該做什麼，何必猶豫呢？如果你已經摸清自己該走的路了，就心甘情願走下去，不要回頭。

人生在世，當身體尚未屈服，靈魂卻率先屈服，就是件可恥的事。

對於你辦不到的事，不要以為其他人都辦不到。對於其他人辦得到且合於其本性的事，你也要認為自己辦得到。

不要羞於求助，因為你必須像攻城中的士兵一樣完成任務。想想看，當你因為跛腳而爬不上城垛，卻能在別人的幫助下攀爬上去，你會怎麼辦？

不對的事，請你不要做；不真的事，請你不要說。

與其認為人生像跳舞，不如說人生像摔角：我們需要站穩腳步，準備迎接突如其來的攻勢。

有悟性的人，會把自己的幸福建立在自身的行動上。

所以我們到底該看重什麼？掌聲嗎？不，我們連喝采都不應該看重，因為眾人的喝采只是彈舌的聲響。

本書特色

1. 市面上唯一台灣譯本

市面上可購買的版本，多為中國譯本或改寫本，譯筆與用字遣詞不見得符合台灣讀者的閱讀習慣。遠流版譯自被譽為「標準英譯本」的喬治・朗譯本，力求忠實、通順地呈現原作風味。

2. 厭世哲學家、熊仁謙精彩專文推薦

特別邀請知名作家：厭世哲學家、熊仁謙作序，告訴你為何讀、怎麼讀！

3. 收錄知名英譯者喬治・朗所撰的奧理略生平小傳、哲學思想簡析

喬治・朗不僅是最具代表性的英譯者，也是學識豐富的古典語文學者，他所撰寫的生平簡介與思想評析極具參考價值。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰