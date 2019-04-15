PM2.5下的「里山相遇」：差事劇團vs.油甘子劇團之身體對話（上）

上個世紀的1980年代，我們通常以獨裁下的經濟發展，來形容台灣與南韓，在亞洲四小龍國度內的現代化路程；時過境遷，當全球化的浪潮席捲各地，並時見資本發展危機在亞洲叢生之際，泰國正走在這樣的發展處境中。

2014的一場軍事政變，雖讓當今的政權上了台；諷刺的是，愈多的民主聲稱帶來的是愈大的政治控制。這同時，政治與財團的緊密連結，除了導致金融危機層出不窮之外，環境危機已經徹底衝擊並危及到民眾生活本身。 而今年3月至4月間，持續發生於泰北清邁地區的霧霾，便是空汙極端化的最佳案例。連綿不斷的PM2.5紫爆，幾乎沒一日稍稍緩和。

清邁，最近被列為全世界空氣品質最差的城市，為這個被譽為觀光聖地的區域，蒙上一層汙名，空氣品質已達最嚴重等級。其肇因於大量的農業焚燒與叢林火災，所釋放出的有害物質。而PM2.5指數已遠遠超出了安全度數。恰是在這樣的情境下，我們一行人在台灣「差事劇團」與泰國「油甘子劇團」（Makahmpoom Theatre）交流的名義下，飛抵清邁省「清道」（chien-dao）地區。這是一個以「里山相遇」（Satoyama Encounter）為名的劇場身體對話。將以工作坊形式，延續過去的亞洲民眾戲劇連結，以及未來合作匯演或劇場交流的願景。

Photo Credit：黃顯淨攝影 火燒山一景

最早，1990年代初期我以「人間民眾劇場」的名義與「油甘子劇團」資深成員Tua （已於2000年離開，另組劇團）相識於「亞洲民眾戲劇訓練」（Trainners Trainning workshop）及「亞洲的吶喊」（Cry of Asia）等交流活動，紮下深刻的友誼；而「里山相遇」則是2015年起，在「日本大地藝術祭」及台灣美濃等地巡迴公演的環境劇場計畫。計畫內容以演員身體與戶外環境為主體，連結台灣廟會文化天地觀、鼓花陣與落地掃的精神，加以重新組合並創作，表現、融合「生態／生活／生產」三位一體的戲劇藝術。

「里山相遇」這項表演計畫，從里山的想像出發，回到呼應聯合國教科文組織的里山精神倡議。核心精神恰在於：如何以藝術復甦備受碳化威脅的世界環境與生態。

然則，可以說相當諷刺的是：我們曾經在台演出過的美濃與埔里，恰都是既兼具里山環境，且PM2.5嚴重汙染的區域，這本身就是最大的對峙與反諷。豈料來到「清道」（chien-dao）也是一方面被泰國政府公告為自然生態保育區，卻同時備受空汙之害的霧霾之鄉。這樣的現象，該如何來述說呢？國際知名公衛專家詹長權教授說得最為傳神，他說：「PM2.5 已經成為現代世界的瘟疫」。

的確，話說從頭，台灣中南部的空汙，皆以石化業排碳汙染為主要源頭；泰國北部的PM2.5卻以火燒山林為主要來源。日夜溫差且因氣候變遷導致的長久未雨，讓山林火燒不熄，往年如是；但今年特別嚴重的原因，來自於一家稱作CP Group （泰國正大卜蜂集團）的糧食跨國企業，在泰國北方山區大規模收購農地後，開展大面積玉米的種植。

「財團為了快速恢復地力以種植玉米，收成後，以焚燒玉米梗作為再生產作業的方法。」生物學家Oye，帶領這次戲劇交流的成員，進入自然觀察的課程。她坐在劇團前，一片綠油油底，大片裝置稻草人藝術作品的田埂旁，望著霧霾中失去山形的一座聖山，直指PM2.5的空氣危害，只不過是泰國民眾對整個軍政權憤怒的表徵。背後潛藏民眾對政治與財團掛勾的高度不滿。

Photo Credit：黃顯淨攝影 霧霾下的稻草人

交流工作坊在火燒山的山腳下進行，不但火苗清晰可見，籠罩的濃煙更遮蔽景物。其中一項交流，從自然的感官復甦出發，嘗試找回視覺以外的感官經驗。成員分享時，都以嗅到空氣中不同的PM2.5氣味，作為回饋。

這既是劇場的感官記憶練習 ，也立即將情境導引進現場的田野中。「這樣的真實劇場，也未免太真實了！」在和Tua聊天的一個夜晚，他這麼說著時。一旁的Oye，即時以生物觀點回應說：「這就是當今世界對人類的反撲。」

霧霾，在東南亞高地，不免讓人與當地原住民的火耕，產生聯想。然則，深究原因，才知「文明」的成見，通常是陷原住民於無辜受害者的主要原因。「Tkakeyaw」是「人」的意思。前去田野參訪時，務農的部落族人拿出保存的種子，分享代代相傳的農耕智慧；這背後涉及傳統原住民耕作收成後，原本須以火燒耕地後七年休耕，讓田園自行修復，重新滋養，等待下一輪播種的循環。但跟隨現代化土地管理政策的引進，這樣的型態被視作落伍的生產方式，也因政策上縮小耕作範圍，族人被迫火耕的頻率激增，形成帶來霧霾的次要成因之一。

在被政府視作國家公園的山林區域，族人的耕作屢遭取締。「看看這張村人自繪的願景地圖，」一位年輕的女性村人，指著一張稱作未來願景的地圖說，「這裡的這塊區域，我們希望維繫族人不漁不獵的自然生養，讓生態循環。」

然不幸的是，她手指的這塊區域已被政府納入國家公園管理地，不得讓族人進入自己的祖靈之鄉勞作。原來原住民以世代生息所畫下的地域，在現代民族國家的劃限下，早已淪作大量生產的玉米田，焚燒帶來的空汙，恰是魔煙般遮蔽著族人對祖靈之邦的「里山」想像。

Photo Credit：黃顯淨攝影

交流工作坊期間，每日望著瀰漫好山好水間的霧霾，「里山」如何「相遇」呢？始終是揮之不去的問號。或許因為問號帶來思索的契機。田野訪查中，部落居民的未來想像圖景，讓暴露在超標空汙下的劇場交流，有了身體與意識的雙重想像。

劇場中的場景圖，很多時候來自田野中被訪談對象，對於區域願景的渴望，以及願景被剝奪後再造理想之鄉的慾望。如果「里山相遇」是以生態主張為核心價值的劇場交流，那麼以南方作為文化想像的劇場，如何在關切全球環境保護議題下，經由戲劇表現傳達去碳化的身體世界觀？

這樣的「亞際」（inter-asia）交流本身，所展開的既是表演藝術，也是文化行動，而且是以人、土地、生態作為核心價值的行動。雙方將以劇場／土地／生態三項元素，建構這項行動的共同學習過程。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰