《思考力培養法》：「死背」是升學的必要之惡嗎？

文：飛田基（Tobita Motoi）

「死背」是升學的必要之惡嗎？

我們從小學念書念到大學，花費那麼多時間，真的有意義嗎？還是說，其實有些事情比讀書還重要？

針對這一點，大家各有定見。

如果沒有大學文憑，就算有想做的事，也不容易得到挑戰的機會；至於薪水，也受到學歷不少影響（當然還是有例外）。

想到殘酷的現實，家長當然希望孩子有大學文憑，才能拓展未來的可能性，而且最好考上大學名校。天下父母心，各位的心情我非常了解。

另一方面，從孩子的角度看來，或許會覺得讀書簡直是活受罪。讀書只是為了在試卷上寫出既定的標準答案，死背一堆知識跟解題方式，真的對自己的未來有幫助嗎？

我以前也考過大學聯考，回頭想想，「絞盡腦汁，動腦思考答案」，確實對我的未來有幫助；反過來說，「明明讀了幾頁就想睡，卻為了考試死背書」，對我一點用都沒有。

事實上，許多孩子對於學校的課業或升學考試，可能是抱著以下的想法。

對讀書沒興趣，根本是活受罪

受不了為了考試而死背書

比較想要快樂地自發學習

如果能愈學愈好，提升成績，那還不錯啦

如果有一種學習法能實現以上的願望，對孩子或是家長來說，豈不是意義非凡？

其實，只要利用上一章介紹的「分支圖」，就能藉由「原因」跟「結果」的關聯吸收課本的知識，不必死背，也能融會貫通。

這是適用於所有主要科目的學習法，請各位務必與孩子一同練習。

利用圖解筆記激發好奇心，讀書再也不無聊

祐樹讀小學時拒絕上學，上了國中，所有主要科目也都必須課後輔導跟補考。客觀看來，他的工作記憶（掌管腦部短期記憶的功能）的檢查數值極端低下，他本人也知道自己不擅長背書，算數學速度太慢。

明明很努力讀書，成績卻總是落在同年級一百二十人的一百名之後。「只要有心就能成功」，這句話對他不適用，因為他已經很努力了。如果對他說「加油」，反而只是在逼迫、折磨他。

那麼，難道他只能自認倒楣，認為「反正我就是腦袋不好」「反正我的記憶力就是差，成績不好就認了吧」？在教導祐樹改變學習方式之前，必須先讓他不再自暴自棄，相信自己「或許辦得到」。

話雖如此，畢竟他在讀書這方面充滿挫折，所以做起來並不容易。因此，我跟他一起分析考試結果，擬定戰略。

結果，我發現一件有意思的事情。他在正式考試只拿到二十分，但是在考題類似的補考中，卻能拿到八十分。

這是非常重要的提示。

如果腦部發育有障礙，學習能力不足，那麼不管正式考試或是補考，他同樣都會碰壁。反過來說，只要補考、重複練習就能考得好，就表示他的學習能力沒問題。

換句話說，只要採用有效的學習方式好好念書，他就能考得好。當時的祐樹或許只是還不知道該如何有效學習，才會跟不上學校課業，考試也考不好。

那麼，祐樹在學習方面下了什麼樣的功夫？最大的差別，就是他用了「分支圖」。

只要用原因跟結果來連結資訊，記憶力就能大幅改善。人名、年號、公式、數字、新的概念、知識的結構……從今天起，大家再也不需要痛苦地死背這些東西了。

請各位回想一下小時候看過的童話故事。就拿《桃太郎》來說吧。

即使過了這麼久，大家還是記得大綱，是因為資訊連結在一起，變成了故事。「故事化」也能運用在學校的課業上，只要懂得如何用「分支圖」歸納筆記就好。

以下，就讓我們來看看幾個科目的例子吧！

1. 現代社會：歸納日圓升值美元貶值的思考法

下一頁的圖表23，我歸納了日圓升值美元貶值的思考法。此處與第3章相同，句子的念法是「如果～的話，就會使～」。

例如圖表最下面那一段，唸法是「如果1美元＝120日圓變成1美元＝100日圓的話，就會使美元貶值」。如果把美元想成超市的蔬菜，那麼「貶值」兩字應該一聽就懂吧？接下來也是一樣。

「如果美元貶值，就會使同樣金額的日圓能買到更多美元。」

「如果同樣金額的日圓能買到更多美元，就會使日圓升值。」

接下來，假如兩項原因產生一項結果，朗誦時應補上「加上」兩字。

「如果日圓升值，加上『日圓升值／貶值就是指日圓的價值變高／變低』，以1美元＝120日圓變成1美元＝100日圓為例，數字變小，就是日圓升值美元貶值。」

Photo Credit: 遠流出版

現代社會科的老師，應該很擅長解釋這項概念。可是，有時以為聽懂了，事後又常常覺得「咦？好像怪怪的」。那是因為搞混了資訊之間的因果關係。

將因果關係寫在筆記本上，就能一步一步地追溯前因後果，進而融會貫通。此外，這也有助於梳理脈絡，提問時只要說「我不懂這部分」就好。

不擅長讀書的孩子，常常連哪裡不懂都說不清楚。久而久之，就會變成「我不懂社會科」「我聽不懂○○老師在講什麼」「△△課好無聊」。

只要運用分支圖做成圖解筆記，就能輕鬆找出卡住的部分，然後對症下藥。

2. 自然科學：為什麼海水是鹹的？

自然科學這門課是智慧的寶庫，探索奧祕真的很有趣。

「為什麼海水是鹹的？」每個人都想過這個問題，但回答起來卻不簡單。

不過，只要看過圖表24的圖解筆記，包準過目不忘。

廢話不多說，快開始吧！

「如果岩石含有微量鹽分，加上岩石淋雨的話，就會使岩石的微量鹽分溶在雨水中。」

「如果岩石淋雨，就會使雨水流入河川。」

「如果雨水中含有岩石的微量鹽分，加上雨水流入河川，就會使河水含有微量鹽分。」

「如果河水含有微量鹽分，加上河水流入大海，就會使海水的鹽分微量升高。」

「如果海水的鹽分微量升高，加上海水蒸發，就會使海水的鹽分變濃。」

「如果海水蒸發，就會變成雲。」

「如果海水變成雲，就會使岩石淋雨。」

Photo Credit: 遠流出版

這張分支圖，出現了從上方回到下方的箭頭。這是循環的意思，表示下雨、雨水從河川流入大海、海水變成雲、然後又下雨……循環不息。每次的循環，都會使海水的鹽分微量升高。

「為什麼海水是鹹的？」了解答案後，就能更加明白「地球氣象」這個大題目；而徹底解開疑問後，孩子就會有更高的求知慾。

解釋自然現象很難讓孩子一聽就懂，但是我們只用了一頁分支圖跟數行文字就解釋完畢，是不是很令人驚奇呢？

跟冗長枯燥的解說文比起來，分支圖真是簡單易懂。因為閱讀文章時，我們只能靠自己參透資訊的脈絡，而分支圖卻用箭頭標示了因果關係。

書籍介紹

本文摘錄自《思考力培養法：全球800萬人實踐的思考程序，引導孩子獨立思考，增強學習力！》，遠流出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：飛田基（Tobita Motoi）

譯者：林佩瑾

風靡全球25個國家、800萬人實踐的思考工具

比起直接告知答案，您更該讓孩子用「思考力」開拓人生

「阻礙學習的最大障礙，就是直接告知答案。因為這剝奪了自力尋找答案的機會。我相信自行理性思考、尋找答案，是人類學習的唯一途徑。在語尾加上問號，比命令句的驚嘆號更有助於養成思考習慣。」——艾利・高德拉特博士

科技社會變遷迅速，過去的知識和做法往往很快就變得不適用；假若孩子無法獨立思考、尋找答案並採取行動，就無法解決眼前的各種障礙，也不能實現夢想或目標。

能幫助孩子獨立、堅強地戰勝各種社會環境的技能，就是「思考力」。

本書透過以色列管理大師高德拉特博士所開創的「三大思考工具」，教您如何終止親子關係的惡性循環，用提問的方式帶領孩子自然而然學會思考。

工具一：「疑雲圖」——解決煩惱，消除對立

看出孩子的需求與行動意圖，解決家庭糾紛，不再搞砸親子關係

讓孩子考慮對方的立場、看清自己的需求，自行想出解決問題的方法

工具二：「分支圖」——掌握狀況，判斷事物

讓講不聽的孩子領悟狀況、改變行為，不須再怒吼「要講幾次你才懂！」

將課本的內容變成有條有理的故事，讓孩子樂在學習、提升成績

工具三：「遠大目標圖」——設定流程，實現目標

幫助孩子設立目標、找出障礙，一步步改掉壞習慣

讓孩子清楚分辨「現在該做的事」與「現在不需要做的事」，朝目標衝刺

三大思考工具在世界上深受歡迎，現今有二十五個國家將其廣泛運用於教育現場，並且持續擴大中，也有不少國家將其納入學校教育或教師養成課程之中。

只要親自實踐本書所介紹的方法，不僅能提高孩子的思考力，也能高效率培養問題解決能力、溝通能力、突破瓶頸的能力、創造力，還能使孩子擁有一顆合群、體貼的心！這樣的孩子，無論處於何種社會環境，都能積極、正面地迎向人生的挑戰！

本書特色

本書所介紹的三大思考工具，用意在於教導孩子「思考」，因此簡單易懂，連五歲幼兒都能運用自己的「思考程序」解決問題。

本書的主要對象是中小學生的家長，但是也適合高中生、大學生及社會人士。書中大部分內容都能助你在職場上突破困境，很多企業亦將本書的方法運用於教育訓練。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰