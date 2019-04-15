國民黨重提「自經區」拚經濟，政府、勞團憂「洗產地」傷害台灣產業

從選前就主張「拚經濟」的高雄市長韓國瑜提出「自由貿易經濟特區」，獲得國民黨執政15縣市首長支持，發表共同連署力挺《自由貿易經濟特區特別條例草案》，此案也由國民黨團27位立委連署提案並於今（15）日在立法院委員會聯席審查討論，不過包括國發會、農委會、財政部都對此法態度保留，民進黨、時代力量和民間團體也都憂心自經區將傷害台灣產業，讓這項在前總統馬英九提出的政策再次被關注討論。

什麼是「自經區」？

《新新聞》報導，「自由經濟示範區」是2012年馬英九政府時代，由時任經建會主委管中閔所提，以租稅優惠的方式，進行「境內關外」、「前店後廠，委外代工」，將自由貿易港區擴大，大幅鬆綁人流、物流與金流的往來。當時以醫療園區、農業加值、金融加值、智慧物流與教育創新為第一階段示範重點。

但當時受到社會各界與專家學者的大力抨擊，認為這是為中國貨品做的「加工出口區」，其中「前店後廠」的概念，會讓台灣「門戶洞開」，尤其是對中國農產品，因為特區可以進口中國農產品（前店），運到區外委外加工（後廠），完全免稅，可能會對本土農業造成嚴重衝擊。

為什麼國民黨團要力推「自經區」？

韓國瑜在3月出席公開活動時，提到在高雄設立自經區的構想，強調此規劃將讓高雄脫胎換骨，此說法也受到其他國民黨執政的縣市首長力挺，中央則有國民黨立委呼應，包括曾銘宗、費鴻泰、賴士葆等27位立委連署提出草案，《中國時報》報導，草案訂定具體四大主張：

呼籲高雄市長韓國瑜「貨出去、人進來」，以高效能行政促進流通的便捷，提升台灣的競爭力

設置產業特區，推動高附加價值之生產，吸引全球人才與國際資金回台

強化國內相關產業與經濟特區連結，由點到面促進國內產業轉型升級

融入區域經濟整合，創造更優質環境，讓台灣產業成為世界經濟貿易體系不可缺少的環節

《NOWnews》報導，賴士葆說明，草案規畫「進來特區的錢免稅，但產品全外銷，是『境內關外』的概念，做簡易加工後，再百分之百出口，對台灣不會造成排擠」，但能解決台灣低薪問題。

曾銘宗表示，這草案不是只為了高雄，除了過去版本的「五港一空」，再加入台南安平港，不分藍綠地域，費鴻泰說草案也放寬外籍專業人士來台工作限制，以便利進出，且外籍或大陸籍專業人士，可免申報最低稅負制的海外來源所得，前5年薪資以「半數」課稅，希望吸引外籍專業人士來台提升整體競爭力。



曾銘宗說，這次的草案可說是當初國民黨提的「2.0 版」，當年被民進黨杯葛是因為「人才可自由進出，包括中國」，譴責民進黨「逢中必反」。

前新北市長朱立倫也表示支持，《ETtoday》報導，朱立倫主張，台灣北、中、南都該規劃成「自由經濟示範區」，20年前就該做了，他自己也曾主張設台北港為自由經濟示範區，充分利用北台灣物流、交通、產業的優勢，大舉招商引資，可惜當年被民進黨杯葛，錯過大好時機，朱立倫認為，自由貿易可能衝擊本國產業，但政府、業者一起克服過渡期，迎來的就是更大的市場。

中央各部會都認為：沒必要

之前財政部就針對自經區提出「5大不可行」，行政院長蘇貞昌也在受訪時表達反對自經區，表示自經區涉及區內、區外課稅不公平，可能會碰觸歐盟租稅公平的紅線，不過提案的國民黨不認同，委員會的國民黨總召在今日排審該法案。

（中央社）立法院經濟、財政、內政委員會今就自由貿易經濟特區議題舉辦聯席審查會議，不過財政部、國發會、農委會一致表達保留態度，經濟部長沈榮津則提醒，美中貿易戰後，要注意美國對於產地證明的看法。

立法院第9屆第7會期經濟、財政、內政3委員會第1次聯席會議審查曾銘宗等擬具《自由貿易經濟特區特別條例草案》，盼能鬆綁法規，推動自由貿易經濟特區，由點到面逐步推動台灣邁向自由經濟島，以融入世界貿易體系；然而，政府部會普遍認為不宜貿然推動。

先前便有官員表示，美中貿易摩擦紛擾未決，若設自經區，中資有可能借道自經區，將Made in China產品「洗」成Made in Taiwan，反將美中貿易焦點轉移到台灣。

經濟部長沈榮津今天會前受訪時坦言，美中貿易摩擦未解，必須密切注意美國在產地證明的態度。

財政部則表示，未來若各縣市均得設置自由貿易經濟特區，當特區業者數量大幅增加，以海關有限的人力，恐無法有效掌握貨物的進出及控管貨物流向，易衍生貨物遭留用或管制品流入課稅區等相關問題，管理面將面臨很大挑戰。

另外，財政部也說，台灣已經設立自由貿易港區，而且相關法令規範及運作機制相當完善，建議在現行基礎下，繼續推動自由貿易港區發展多元營運模式，以促進經濟發展。

國發會的書面報告則基於3大理由，認為現階段似無推動經濟特區政策需要，一是好的政策應全國適用，如歡迎台商回台投資行動方案，至今已核定多家廠商回台投資，二是經濟特區成效有限且未符合數位經濟趨勢。

國發會也說明，過去示範區及當前經濟特區的目標之一，是創新企業營運模式，不過現階段產業發展已經朝數位經濟移動，在人工智慧（AI）、物聯網、區塊鏈等科技潮流下，企業的創新模式跨越實體區位，不需要再透過特區方式推展。

最後，國發會認為，部分議題未具有共識，這次條例內仍多參考過去示範區條例而擬，其中包含進口中國管制性物品、排除醫療法對醫療機構設立規定、教育單位收費不受大學相關法令規定等內容，過去推動時，就有爭議，未能形成共識。

農委會書面報告中也表態，自由貿易經濟特區對農業與農民產生的影響仍有爭議，須審慎評估，不宜貿然推動。



《沃草》報導，國民黨立委林德福質疑，「洗產地」疑慮是政府怕增加工作負擔的推託之詞，打假本來就是政府該做的。但經濟部長沈榮津認為，現在適逢美中貿易戰，如果未來自經區能讓中國企業「前店後廠」洗產地，不排除美國會對台灣產品有更嚴苛的把關。



中國國民黨立委賴士葆則質疑，陳美伶為何覺得台灣「夠自由了」不需要自經區，陳以世界銀行的數據指出台灣經濟自由度是全世界第十名，賴又追問既然那麼自由為何不能加入CPTPP （跨太平洋夥伴全面進步協定），陳回應是因中國阻撓，但賴士葆則認為主因是「不夠自由」。



不過，由於經濟委員會下午有其他預定會議要開，中國國民黨籍召委孔文吉裁示自經區草案另定期繼續詢答。

勞工團體台灣勞工陣線則在今天召開記者會表示，「自經區」是一帖讓台灣經濟自盡的毒藥，是個落伍的經濟發展思維，也是過去40年前台灣加工出口區的終極擴大版，會把台灣的經濟鎖進中國，更讓中國的黑心商品來台灣加工出口洗白，摧毀MIT台灣品牌信譽，圖利兩岸政商權貴集團，讓台灣的勞工與農民走上絕路，這些法案的目的是要把台灣經濟鎖進中國市場，喪失台灣的經濟自主性。

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核稿編輯：楊之瑜