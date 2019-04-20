專業女性的「隱形困境」：分享比基尼照有什麼問題嗎？

前陣子因為要去蘇美島玩，在試穿泳衣時，覺得穿起來真不錯看，就把泳裝照分享到臉書，平常我的貼文都是幾十個人按讚，很少破百，然而那則貼文，卻在一天內累積了快300讚。在當天有幾位女性友人和長輩私訊我，認為這樣做很不妥當，在此同時，也出現幾位男性積極的約我出去。

對於這樣兩極化的反應，完全是在意料之內的。過去為了親友的觀感，和表現專業的形象，總是遵循「政治正確」的價值觀，認為一個有內涵的女性，一定要打扮的端莊優雅，不能暴露身材。

然而這幾年我開始辦兩性活動時，才觀察到一些 「政治正確」的價值觀和信念，卻相當容易造成兩性之間的對立和衝突。也讓很多條件不差的人，陷入了兩性關係中的「隱形困境」而不自知，而這也是我過去曾經犯的錯誤。

舉例來說，女性主義對於文明發展和人權是非常重要的。因為過往女性主義者的努力，使得女性慢慢能在社會上爭取平等的地位，在各方面都能有自主性，不再依附於男人，也不再讓自己的生命為男性宰制。

然而，就是因為女性主義對於當代女性的生活造成如此深遠的影響，因此，那些越是具有獨立思考能力，重視人權和尊重女性的知識份子，雖然能夠在社會和職場中表現良好，卻往往在兩性關係中受挫，陷入我所謂的「隱形困境」卻找不出原因。

最常見的「隱形困境」是，單身女性期待異性喜愛自己，但是潛意識又抗拒自己對異性是有吸引力的。

就像過去的我會認為暴露身材曲線或是刻意裝扮自己，讓男生感覺到有性吸引力，是自我矮化，或是在男性面前展現溫柔，脆弱，甜美等明顯女性特質的行為，其實是貶低女性自身的價值。有自尊的女性主義者，不願意被「男性凝視」而物化了自己，而某些道德潔癖更高的女性，甚至會對男性對女性有性慾感到噁心骯髒。

（圖片說明：以前我總是留直髮，不染不燙，很少化妝，衣服都是深色系素面為主。）

當抱持著這樣的信念時，自然也會多少對那些只靠外表吸引異性目光的女性感到不屑。然而隨著年紀增長，當看到自己不屑的女性都一個個有了好歸宿，我這麼努力的充實內涵，累積專業，卻不被看見，內心總隱隱有種不平衡的感覺。但卻又放不下身段去改變，也會覺得如果為了找對象而去認識異性或妝扮自己，對於專業女性，更像是種屈辱。

直到開始辦兩性活動，成為一個客觀的觀察者，我才慢慢從這些對談中，觀察到當年的我，問題是出在哪裡。

原來，兩性關係中，從來沒有所謂的政治正確和標準答案，女人也好，男人也好，會受另外一個人吸引，想要跟另一個人在一起，完全是因為對方能激發自己的渴望，滿足自己的需求。

女人常罵男人膚淺喜歡漂亮女人，男人責罵女人勢利喜歡有錢男人，但是那些責備和批判是站在道德的制高點，卻沒有同理心也忽略人性。因為喜歡漂亮女人的男人，他內在需要的是滿足性慾，而喜歡有錢男人的女人，他內在需要的是滿足安全感。性慾和安全感都是馬斯洛理論中，人的最基本需求，更是無法靠理性掌控的慾望和感受，慾望和感受都是狀態，而狀態沒有對錯，就只是存在。

而另外一方面，我們也必須意識到在批判的背後，其實也是另一種狀態，男人罵女人勢利，是因為他想要女人，女人罵男人膚淺，也是因為他想要男人，如果不想要，就懶得管也懶得罵。

因此，喜歡外在和喜歡內涵，本質上都一樣是為了滿足自我的慾望，自然沒有誰的慾望就比較高尚和正確，只是每個人想要的不同而已。

我們常常可以看到兩性間互相批判，如果批判是為了社會正義那還能夠理解，但如果是為了追求自身幸福，批評和指責是一點意義都沒有。找對象可不是考試和寫作業，沒有人能夠因為政治正確就得到自己想要的。

兩性關係其實非常的簡單和現實，就跟所有的交易一樣，你想要什麼，就只能用對方需要的來換：你沒錢，你醜，你沒身材，你個性不好，你拿一堆爛東西還想去換別人的好東西，別人不換，你就罵他，這就叫耍流氓。或是你拿一些自以為好的東西，像是溫良恭儉讓，但是對方不需要，你還硬要別人跟你換，別人不換，你就罵他，也一樣是在耍流氓。

當我不再用政治正確的觀念和道德觀去看待兩性關係後，才漸漸地能夠不用偏激和一相情願的眼光去看世界，也不會耍流氓的認為，我有內在，男人就應該喜歡我，或是另一個人要能包容我的各種缺點才叫愛我。

許多條件很好的男女，身邊都有諸多選擇，他們並非傻瓜，當然知道個性很重要，但是一個男人當選擇夠多時，他自然會選擇個性好，外在也有吸引力的，因為他有足夠的條件去選擇和交換。同樣的，女人也並非只看錢，但如果有選擇，一定會優先選一個相處得來的，經濟上也寬裕的，讓未來生活更輕鬆。

找一個優點多缺點少的伴侶，是任何人都會做的簡單選擇，這就是人性。

所以，現在的我對於展現自己的女性特質，或是對男人投其所好，是一點都不會感覺到自我價值和尊嚴的喪失。我明白因為害怕男人觀看的眼光，或是介意他人的評論而隱藏自己，讓自己的身體像是男伴和被輿論綁架的所有物，其實也是另一種自我物化。相反的透過讓自己變得更有吸引力，進而擁有更多選擇權，反而才是更積極的拿回人生和關係的主導權。



我很開心到這個年紀，總算突破因為價值觀和內在需求自我矛盾所產生的的 “隱形困境”，而得到了自由，也學會建立關係最簡單的方法，就透過滿足對方的需求來滿足自己的需求。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航