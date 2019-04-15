PM2.5下的「里山相遇」：差事劇團vs.油甘子劇團之身體對話（下）

多年以來，一直對於曾以「里山相遇」為主軸，參與日本「大地藝術祭」懷抱著親炙與探索的兩種態度。

親炙，因為生態環保議題，得以重新以劇場身體論的面貌，被彰顯與表達；探索，來自於對本具普世價值的環境議題，如何以劇場方式被表現的不安。或許，因為不安，從而懷著戰戰兢兢的心境，逐步展開探索的腳蹤。若從劇場社會學的角度，探索先從日本越後妻有（Echico Tsunami）的「大地藝術祭」，如何以地景藝術及表演藝術，作為復甦生態環境美好經驗開始。

此刻，映入腦海中的是：「即時即景」（Site Specific）的美學共感。隨後，我開始在眾人對日本以現代化之名打造環境藝術的美譽上，產生某種來自「南方」第三世界的反思。「南方」作為一種具備思想方位的場域，已經不是地理空間的單純指涉，而是一種文化行動的動能與態度。

就這樣，「里山相遇」從日本一路回到台灣，再往南行，先在湄公河畔與Bru族原住民，有了邊境「里山」的相遇；接下來朝清邁省內的清道（Chien Dao）地區移動。前前後後，都在泰國邊境，期待以劇場的方式與里山相遇。

Photo Credit：黃顯淨攝影

然而，美好的環境烏托邦想像，總要歷經現實殘酷的磨礪。當腳程朝著「南方」前行，所遇的並非天生的里山，而是PM2.5下的里山。這是怎樣的一種相遇呢？其實充滿預期之外的現實衝擊。因為，原本預期的，大體是亞洲貨幣不平等交換下的貧困。然而，剛剛抵達時，便深陷其中的霧霾身害，直到離去後，仍在網路新聞中變本加厲、纏繞不休，著時令人無法或不知如何釋懷。

「你會在記者會中，放映你們在日本演出的里山環境劇場紀錄片，對吧？」剛在清道地區的「油甘子劇團」（Makahmpoom Theatre）所在地下了車後，行政聯絡人這麼問。我連忙回答：「我們應加入PM2.5下的『里山相遇』這樣的主題，增進來此交流的劇場環境意識。」這樣的對話，是和同行者紛紛從背包或衣袋取出N95口罩，幾乎同步發生的。

這也形成一種最貼近現實的即興劇場，人人都從日常生活瞬間轉入表現的肢體狀態中。通常，劇場人稱這樣的轉入為「變身」。

「變身」，對於劇場人並不為奇。因為，每回的登場，都要面對嶄新的一次「變身」。但，這一回顯得不那般尋常一些些。當所有人戴上N95口罩，在霧霾下綠油油的稻田裡，留下拍照的身影時，那一張張不同表情的身體，展現的恰是現實與想像交錯發生劇場性儀式。劇場，最早源自儀式，東西方皆然，只不過為了區隔觀眾與演員，我們忘了儀式的存在，而取了表演的方便法門。現在，就在空污現場的當下，劇場卻回到儀式的原型中，訴說著自然對人類的反撲。

Photo Credit：黃顯淨攝影

這樣的脈絡，若說以儀式性劇場來反思，則接近逞戒的救贖。這讓隨行的台灣劇場工作者陳怡彤、王瑋廉在首日夜間的藝術家介紹活動裡，以台灣歌謠「天黑黑」結合身體行為即興創作了一場祈雨儀式，希望一場雨，終止蔓燒的野火，並洗淨山林的惡靈。

在猶如民間儀式的乩身過程中，王瑋廉以表演的中介狀態化身為與神靈溝通的媒介，接收大地的訊息並傳遞求雨的渴望，「油甘子劇團」行政總監A.P在隔日對大家說，當晚她確實在車子的玻璃窗上見到雨絲，令在場成員莫不感到驚奇。「我們現在只祈求一場雨，洗淨山林酷熱的靈魂，以及空氣中的霧霾。」她接著說，「但，機會渺茫⋯⋯。」

經由劇場批判現實，對於「油甘子劇團」而言，是一件熟稔有加的文化行動。最早於1980年代，在融合當年冷戰下的左翼激進文化主張，以及政治劇場運動下，劇團恰如「油甘子」這在地果實般，一路從酸味逼人轉為甜美可口，恰是泰國民眾在皇室與軍權交織下，渴判獲致草根性人民民主的歷程。

Photo Credit：黃顯淨攝影 黃昏中的稻草人

這次交流，立足草根，原本以地球暖化導致里山漸失面目為題，將台灣民間廟會鼓花陣中的「踩踏」土地，藉由身體元素的表現，拉出跨越國境的對話場域。沒料，在既有的身體想像元素尚未展現前，身體已先在感官經驗的衝擊下，暴露在PM2.5的觸覺、視覺、嗅覺與心理的脅迫中。

「油甘子劇團」常比喻自身是飛翔於城鄉之間的鳥。因為，他們將發生在農村的原住民人權或孩童性販賣事件，透過社區劇場的機制，帶往曼谷或其他大城市，讓市區中產階級了解社會底層的真實遭遇。

從這樣的角度切入，這隻社區劇場的「鳥」，這一回的飛行曲線，應該會比過往更為迴旋。理由在於，牠得先穿越重重PM2.5的迷霧，才得以見到城市的街道或鄉村的光景。然而，惡質的現實，常常卻是理想藍圖前的一記「警鐘」，讓劇場在現實的最前線，找尋到一種疏離於僅僅是現實的敘事觀點。

在參與性對話展開後的反思中，我嘗試在跨國境的「里山相遇」探索中，意圖找尋到一種超越二元對立的觀點，就在這同時，也同時發現2010年以來，「油甘子劇團」一直以「對話劇場」（Dialogue Thaetre）的演出形式，積極與處於權力對抗二元化的泰國社會，展開戲劇與社會解放的辯證關係。

「對話劇場」有別於一般眾知的「論壇劇場」（Forum Theatre），前、後者有別之處在於：它攤開問題以對話的企圖，勝過於對於議題的劇場式辯論。 如果從這樣的觀點與角度出發，已然在全球的發展景況下，被視為現代化世紀性「瘟疫」的霧霾問題，將如何以「里山」作為問題意識的核心，返身追問發展所導致的財團圈地，並與政府行成利害與共的關係，是接下來的「對話劇場」即將展開的迫切命題。

那麼，「里山相遇」如何讓在PM2.5的荼毒下失去臉孔的眾生，在發展所導致的犧牲體系下，衝破層層霧霾與看得見的世界對話，這在泰國北部霧霾重災區與台灣中南部的霧霾災區，皆具備相同的衝擊力。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰