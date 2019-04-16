【圖輯】856年歷史的「巴黎之心」聖母院燃起大火，上千法國民眾齊唱「聖母頌」

（中央社）有850年歷史的巴黎聖母院（Notre-Dame Cathedral）今天燃起熊熊大火，濃煙彌漫在整個巴黎上空，目前部分屋頂和尖塔倒塌，但兩座主要鐘樓得以保存。不少法國民眾眼睜睜看著鍾愛的法國象徵陷入火海，默默禱告、垂淚，巴黎許多教堂敲鐘，向聖母院大火致意。

這座聖母院興建年代可追溯至12世紀，是法國作家雨果（Victor Hugo）經典小說 《鐘樓怪人》（The Hunchback of Notre－Dame）的情節場景。這是法國遊客最多的地標，每年有數百萬人造訪。

《法新社》報導，哥德式建築的聖母院約於當地時間晚上6時（約台北時間16日凌晨0時）發生大火，燒向四周圍起鷹架的屋頂，並迅即吞沒了教堂尖頂。由於支撐屋頂的是木質結構，此刻屋頂已崩落。

現場出動數十輛消防車與至少18條高壓消防水帶以控制火勢，超過400名消防人員火速抵達。另外，現場可見一些無人機和一台機器人評估火勢。

聖母院現正進行整修工程，某些範圍搭起了鷹架，銅像已在上週暫時移開。消防隊表示，火災起因與修繕工程「可能相關」。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）表示，為避免起火建築倒塌，已疏散四周居民。但伊達戈今晚說，消防人員樂觀認為可以避免聖母院知名鐘塔付之一炬。

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巴黎副市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）解釋道，回溯至12世紀建造的木質屋樑是火勢竄燒罪魁禍首，然而，第一時間搶救人員以「盡可能搶救越多藝術品越好」為優先考量。

葛瑞格華和巴黎消防部門負責人皆表示，一些團隊成功搶救出聖母院內為數不明的文化寶藏。

聖母院大教堂院長蕭維（Patrick Chauvet）說，包括基督荊棘冠及13世紀法王路易穿過的神聖長袍在內，這兩件無可取代的藝品都被救回。

正當教堂尖塔和屋頂於今晚稍早崩塌之際，救援行動聚焦在控制火勢，並防止其蔓延至西面2座13世紀石塔。

約四小時後，巴黎消防隊長官加萊（Jean-Claude Gallet）在火災現場告訴記者，消防人員也竭力保護建物後部，「最具價值的藝品都存放於此」。他僅表示，這些物品都已「得到保護」，並未提供更多細節。

他進一步說：「假使它倒下，你可以想像損害規模會有多大。」還好這樣糟糕的情形似乎已不會發生。加萊於當地時間晚間11時許告訴記者：「我們可以判定聖母院主結構已被挽救和保存。」他也指出，眼下最主要任務就是降低教堂內的溫度，這道程序需費時數小時。

延燒約8小時後，消防單位發言人普拉斯（Gabriel Plus）說：「火勢已完全獲得控制。部分已撲滅，還有殘餘火勢有待撲滅。」目前僅傳出一名消防人員重傷。

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法國人有什麼反應？

對許多巴黎居民來說，這座隨時都看得見的建築已存在世世代代，以為它會一直保持原樣延續下去，沒想到有看著聖母院起火燃燒的一天。

塞納河邊，一名男子低呼「那可是巴黎之心啊」，周圍沒人接話，大家都靜靜看著，面對記者詢問也不願多置一詞。

生於巴黎、長於巴黎的派崔克（Patrick）可說從小看著聖母院長大，他在橋上凝視火光將近一小時。身為天主教徒，他經常去聖母院望彌撒，兒子也是聖母院唱詩班一員，他昨天才與兒子說到，外國遊客來到巴黎，第一必看艾菲爾鐵塔，其次就是聖母院，「然而現在鐘樓正在火光裡，若鐘樓倒下，大家會很難承受」。

他接受中央社記者訪問時說，天主教徒把聖母院視為神聖之地，遊客則單純欣賞充滿歷史感的聖母院，不管是不是天主教徒，這場火災對所有人都是巨大損失。

看著猛烈火勢，派崔克無言以對，他說這畫面令人心痛，尤其四旬期（復活節前的準備期，共40天，四旬期中，教徒祈禱、刻苦和守齋，紀念耶穌的苦難和救恩）快要結束，聖週即將開始，不知道是不是什麼預兆。

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天主教徒在四旬期守齋、克己，接著進入紀念耶穌受難的聖週，為復活節做準備。

派崔克搖搖頭，轉身繼續凝視火光。入夜後，橋上和路邊聚集的群眾仍然很多，但無人喧嘩，只有一小群人對著聖母院的方向唱起聖母經。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）原預計於當地時間晚上8點發表電視演說，宣布一些措施以回應人民在「全國公民大辯論」中提出的訴求，但因這場大火而臨時取消，前往現場探視救災。

他表示，這是一場「可怕的悲劇」，他說：「聖母院是我們的歷史，我們的文學，我們精神的一部分，是所有重大事件發生的地方，包括瘟疫，甚至戰爭，這是我們生命的中心。」

馬克宏說：「我們要感到驕傲，因為我們在800多年前建造了這座教堂。我們建造了它，且在這幾百年間，讓它成長、進步。因此我今晚要鄭重地說，我們將再次將它重建。」

馬克宏也表示，「最糟的情況已經被避免」，將展開跨國的維修重建計畫。

法國億萬富豪、開雲集團執行長皮諾特（Francois-Henri Pinault）已承諾投入一億歐元（約新台幣35億元）給聖母院重建工作。旗下集團含古馳、聖羅蘭時尚品牌的皮諾特在給《法新社》的聲明中說，提供給「聖母院完整重建工作」的費用，會由皮諾特家族投資企業阿特密（Artemis）支付。

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這座「聖母院」為何如此重要？

巴黎的象徵性建物很多，艾菲爾鐵塔、凱旋門、聖心堂都很重要，但這些建築的歷史都沒有聖母院長久，羅浮宮的雛形雖同樣從12世紀開始興建，還是比聖母院稍晚。聖母院建築總高度約超過130米，是歐洲歷史上第一座完全哥德式的教堂。

對於法國人而言，沒有比聖母院更具象徵意義的建築，常和聖母院拿來比較的艾菲爾鐵塔僅有100多年歷史，遠遠比不上12世紀興建的聖母院。

「聖母院」正式名稱是「巴黎聖母主教座堂」（Cathédrale Notre-Dame de Paris），這座法國最為人所知的教堂從1163年開始興建，到14世紀才完成；2013年，聖母院慶祝興建850週年。

舊時貴族的洗禮，以及後來數位總統的追思儀式都曾在這裡舉行，拿破崙（Napoleon Bonaparte）也是在聖母院加冕稱帝。

19世紀，聖母院經歷重要修復工程，整體建築風格並不統一，但基於歷史意義及文化價值，仍是巴黎最受歡迎的景點之一，每年約迎來1300萬人次遊客。

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《BBC》報導，聖母院在1871年的巴黎公社時期，以及兩次世界大戰中都全身而退，上一次遭到重大毀損是在法國大革命時期，當時聖人雕像遭到反聖職者批砍。

法國大革命期間，聖母院多處遭到嚴重破壞，當局一度考慮整個打掉的可能性，但作家雨果（Victor Hugo）堅決反對，他非常欣賞這座充滿歷史及文化的古蹟，於是寫了傳世小說《巴黎聖母院》（Notre-Dame de Paris），也就是後人所知的《鐘樓怪人》。該小說以聖母院為故事背景，於1831年出版後，暢銷書市，也讓大眾更加關注聖母院的價值。

另據The Wrap網站整理，計有14部電影是以聖母院為重要場景。例如美國導演伍迪艾倫（Woody Allen）2011年的「午夜‧巴黎」（Midnight in Paris）就曾在此取景。

法國影史經典片「艾蜜莉的異想世界」（Amelie）中，也能發現聖母院的身影。女主角艾蜜莉小時候年年都會造訪這座教堂，但她和母親某次拜訪時，因為一名遊客跳下屋頂，讓艾蜜莉的媽媽不幸離世。

還有「愛在日落巴黎時」（Before Sunset）男女主角在本片中重逢於巴黎。兩人在塞納河搭船望向聖母院時，女主角說了句：「但你得這麼想，聖母院有天會消失。」沒想到這句話如今差點一語成讖。

巴黎聖母院是聯合國教科文組織登錄的世界文化遺產，吸引世界各地遊客免費參觀。由於年代久遠亟需維修，除了法國政府的資助，聖母院2017年起對外募款，目標是1億歐元（約新台幣35億元），部分修繕工程還亟需經費，不料又遭逢此次大火。

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核稿編輯：楊之餘