「高枕」不一定無憂：物理治療師教你挑選枕頭的4個訣竅

文：巨塔裡的物理治療

最近有人對巨塔哥丟了一個枕頭廣告連結，問我對枕頭有沒有研究？這款商品值不值得花幾張小朋友入手？

巨塔哥看了一下廣告文案，眾多特殊功能讓巨塔哥心動了一下，不過巨塔哥腦波強，是不是都符合商家講的枕頭特性，就要靠實證研究去證明了。

所以巨塔哥找了一些文獻去了解一下，特殊枕頭跟一般枕頭到底有沒有差異？如果有，到底是哪些設計跟一般枕頭不一樣？

枕頭能不能讓肌肉放鬆？

首先在一篇2018年的韓國研究中，研究者要測試躺在頸椎支撐枕頭上，對於脖子前側的肌肉收縮有沒有影響，並且同時讓受試者感受一般枕頭和支撐枕頭，是否有明顯的差別。

他們是這樣設計實驗：因為肌肉的收縮是靠神經電訊號的刺激，所以在受試者的脖子前方貼上電極片，偵測躺在支撐枕頭跟躺在普通枕頭上的電位訊號，並讓受試者評分對於不同枕頭的滿意度，把記錄到的訊號以及滿意度分數去做統計測試。

實驗結果發現，有支撐頸椎的枕頭可以降低脖子前方肌肉的活性，避免脖子前方肌肉持續收縮的情況發生。使用上的舒適度與普通枕頭相比，也有顯著差異。

大家都知道頸椎不是平坦一直線，頸椎有一個前彎弧度，一但這個弧度被改變太多，例如太前彎或是太過一直線，都會增加頸椎不正常的壓力，導致肩頸僵硬，關節疼痛。

到這邊可以直觀地了解到，枕頭除了支撐頭部外，如果可以再對脖子增加支撐，可以有效的減緩脖子頸椎的壓力。

那問題就來了，枕頭要支撐是要撐多高呢？要用什麼材質的支撐較有效率呢？

枕頭要多高？

2015年一樣是韓國研究，實驗人員設定了幾個頸椎、胸椎的角度當作參考數值，找了16位沒有頭頸痠痛的受試者，測試了平坦枕頭、10公分枕頭、20公分枕頭，去分析3種高度下，這些頸椎、胸椎的角度數字會不會有所差異。

結果發現，3種高度下，10公分高的枕頭，是較為適合頸椎的彎曲角度。但研究後面也提出因為受試人數較少，比較難以對應到其他普羅大眾的研究限制。

另外這篇研究只有研究頸椎角度的變化，受試者主觀感覺的舒適度、疼痛變化、滿意度並沒有被考慮進去，我們得再找其他研究來看看。

材質的選擇

在2010年澳洲研究，實驗人員就拿了一般形狀的聚酯枕頭（polyester）、一般泡棉枕頭（regular foam）、記憶泡棉枕頭（contour foam pillow）、羽絨枕頭（feather）、乳膠枕頭（latex），在側躺情況下，以受試者自己的枕頭當基準，去看起床後，肩頸的僵硬疼痛變化。

結果發現，乳膠枕頭對於減少起床後的肩頸肩胛手臂疼痛是最好的，而羽絨枕頭則是最差。除此之外，一般泡棉枕頭和記憶泡棉枕頭，在這個實驗中，並沒有顯著的不同。

到這邊，似乎可以下個簡單結論：

挑枕頭要挑高度10公分左右 盡量選乳膠枕頭，不要選羽絨枕頭 泡棉枕頭不用執著於是否有記憶功能

挑枕頭的最後一哩路

不過我們再往前看一點，看看瑞典人在2006年的研究。

瑞典在2006年發表了一篇研究，找52位頭痛、脖子不舒服的受試者，來躺4種不同的枕頭。分別是：

有頸部支撐的纖維填充枕，簡稱支撐纖維枕 沒有頸部支撐的纖維填充枕頭，簡稱普通纖維枕 在先前測試中，對脖子痛很有效果的聚胺酯支撐枕（Polyurethane with two support cores of firm polyurethane） 最後一個用還在開發設計的聚胺酯冷泡棉枕（Polyurethane cold-cured Foam）

研究人員拆掉枕頭標籤，僅用代號來代表不同枕頭，受試者躺過每個枕頭幾天，寫下對每個枕頭的評價，包括枕頭的舒適度排名、疼痛的變化，睡眠品質是否有改變等等，作者再把這些評價結果去做統計。

結果發現，躺起來的舒適度，聚胺酯冷泡棉枕分數最低，但剩下3個高分數的枕頭互相比較起來，並沒有哪一個枕頭比其他枕頭有明顯差異。

有趣的是，研究人員要受試者寫下各自對於每個枕頭喜歡與不喜歡的理由。結果同一個枕頭，有人說太軟，有人說很有彈性；有人說支撐力很好，有人說太硬；有人說高度剛好，有人挑剔枕頭太高……各種矛盾打臉的主觀感受。

結論：枕頭要怎麼挑？

每個人的身體構造或是生活習慣上都有些許的差異性，要百分百找到跟自己一模一樣的其實不可能。別人的評價或是踩雷固然可以當作一種篩選，但真的適不適合，只有親自躺過才知道。

所以，當挑選枕頭時，除了上文提到的3個要點（挑枕頭要挑高度10公分左右、盡量選乳膠枕頭、泡棉枕頭不用執著於是否有記憶功能），還有重要的一點就是，不管別人評價是好是壞，一定要自己親自躺過，才能真正挑到適合自己的枕頭。

祝大家都能挑到適合自己的枕頭，一覺好眠。

本文經巨塔裡的物理治療授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航