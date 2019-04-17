「和平協議」真的有用嗎？回顧西藏抗暴、中共毀約與文化滅絕

文：蕪菁雜誌

1951年西藏（圖博）與中共簽訂「和平協議」，但是為什麼藏人的自焚事件仍持續不斷？而和平協議為何又犧牲了百萬藏人？

中國是一個不可以信任的國家。任何荒謬的法令、泯滅人性的事都會在中國發生。在這種中央集權的國家之下，人權是犧牲品。他們會為了達到任何目的，而進行拆遷工廠、夷平房舍，殺人的人數、甚至出生的嬰兒數量，皆可以成為KPI，最近武漢為了舉辦全國軍人運動會，搬出了「殺狗令」，這也就不足為奇了。

和平協議真的有用嗎？

國民黨主席吳敦義今年2/14受訪時拋出：若國民黨重新執政，國民黨政府就有權與對岸洽簽和平協議的說法。問題是，和平協議真的有用嗎？

事實上，西藏早在1951年就被迫和中國簽訂17點的和平協議，保證西藏「60年不變」。但從現在看來，和平協議不只無法維持西藏「和平」，還換來了中共政權於1959、1989、2008年三次大規模血腥鎮壓西藏！

解放軍一直對西藏持續侵略，最後拉薩只能全民抗暴。1959年，西藏精神領袖達賴喇嘛被迫出逃到印度。接下來發生的事情是：

十幾萬藏人流離失所

百萬人在獨裁中國統治下喪生

藏人只能不斷透過自焚等激烈的方式發聲，藏人只能用生命來控訴中國政權！

AP Photo/The Tibetan Youth Congress

看看藏人怎麼說？

長期擔任十四世達賴喇嘛中文翻譯，目前擔任藏人行政中央（前西藏流亡政府）駐臺灣代表的達瓦才仁，他常常在思考，藏人今天的處境如此困難，到底問題出在哪？過去到底發生什麼事情？

他回顧當時西藏的狀況，提出很多非常值得我們借鏡的要點：

1、藏人的國防武力太弱。十三世達賴喇嘛在1913年發表獨立宣言後，就裁撤部隊和國防預算。1949年解放軍進攻西藏時，進駐了八萬大軍，西藏政府卻只有八千多的軍力，實力懸殊之下，藏人只能一下就投降。

2、藏人沒有政治意識也沒有危機意識。當時藏人想，軍隊已經打敗了，中國還給我們這麼好的優惠（簽訂十七條和平協議），好像不錯。而當時和談的代表還有疑慮，不太想馬上簽字，中共卻現場威脅利誘藏人的代表簽字；藏人代表甚至想出了「印章忘記帶」的理由拖延，中共不理，還找了刻印師傅現場給他們刻了個印章。當時藏人的臨場反應確實慢了大半拍。

3、中共亟欲摧毀藏人的宗教信仰。然而，十四世達賴喇嘛和多數藏人一樣，根本不知道藏人代表已經被迫在和平協議上簽字。聽到中共的廣播，藏人才恍然大悟，事情大條了。事情發生後，藏人安慰自己：「中國好歹也是一個信仰佛教的國家，不會跟我們差太多」。結果藏人發現，中國共產黨根本不信佛教，是無神論，在當時就全面取締了藏人的宗教，而燒教堂、斬大佛、炸觀音、毀清真寺等暴行，更是中共的現在進行式！

4、與中共簽訂協議一事，想像得太過天真。藏人從來沒想過跟一個國家簽訂協議，對方會有翻臉不認帳的問題。西藏人之前沒學會過去質疑「雙方都會遵守協議」這件事，沒想到，對中共來說，說的是一套，做的完全是另一套。1951年簽訂西藏和平協議後，不出三年，中國就刻意違背和平協議中載明的「一國兩制」條款，將所有的暴力「改革」措施套用到西藏，開始殘酷的壓迫與屠殺。

5、中國把宗教當作西藏的根源，一定要去摧毀它，更強迫所有藏人的孩子都要去學校學習漢人文化，用普通話學習所有課程。一週只有幾堂藏文課程，而且還愈來愈少。中共刻意在在西藏本土，製造一個把藏人跟自己母文化隔離的環境。藏語的禁絕對藏人打擊非常大，達瓦才仁說：「你去看每個自焚的藏人，他們的遺言，都是我們要學藏文，我們要講藏語。」

Photo Credit: Reuters/達志影像

在印度的西藏流亡政府怎麼來的？

中共過去慣施陰謀詭計，誘捕過很多少數民族的領袖。1959年，藏人在飽受中共入侵後一連串的「文化刨根」暴行；藏人非常擔憂他們宗教、政治及精神上合一的領袖十四世達賴喇嘛（丹增嘉措, 1935~）也會受到中國誘捕殺害。

1959年，3月10日，西藏爆發了大規模對中國駐軍的抗爭。當時24歲的十四世達賴喇嘛，也趁亂逃到印度，流亡至今仍未回到西藏。但達賴喇嘛也替西藏的宗教和文化，都保留一個不滅的火種。

後來流亡的藏人政府，也把3/10這一天訂為「西藏人民起義日」。今年（2019年）正是西藏抗暴第六十週年的紀念日。

Credit: Reuters / TPG

當初的「十七條和平協議」都寫了些什麼？

我們再回頭看看，這十七條和平協議包含哪些內容呢？

西藏人民團結起來，驅逐帝國主義侵略勢力，西藏人民回到中華人民共和國祖國大家庭中來。 西藏地方政府積極協助人民解放軍進入西藏，鞏固國防。 根據中國人民政府協商會議共同綱領的民族政策，在中央人民政府統一領導之下，西藏人民有實施民族區域自治的權利。 對於西藏現行的政治制度，中央不予變更。達賴喇嘛固有的地位及職權，中央亦不予變更。各級官員照常供職。 班禪額爾德尼的固有地位及職權，應予維持。 達賴喇嘛和班禪額爾德尼的固有地位及職權，係指十三世達賴喇嘛與九世班禪額爾德尼彼此和好相處時的地位及權職。 實行中國人民政治協商會議共同綱領規定的宗教信仰自由的政策。尊重西藏人民的宗教信仰和風俗習慣，保護喇嘛寺廟。寺廟的收入，中央不予變更。 西藏軍隊逐步改編為人民解放軍，成為中華人民共和國國防武裝的一部分。 依據西藏的實際情況，逐步發展西藏民族的語言、文字和學校教育。 依據西藏的實際情況，逐步發展西藏的農牧工商，改善人民生活。 有關西藏的各項改革事宜，中央不加強迫。西藏地方政府應自動進行改革，人民提出改革要求時，得採取與西藏領導人員協商的方法解決之。 過去親帝國主義和親國民黨的官員，只要堅決脫離與帝國主義和國民黨的關係，不進行破壞和反抗，仍可繼續供職，不究既往。 進入西藏的人民解放軍遵守上列各項政策，同時買賣公平，不妄取人民一針一線。 中央人民政府統一處理西藏地區的一切涉外事宜，並在平等、互利和互相尊重領土主權的基礎上，與鄰邦和平相處，建立和發展公平的通商貿易關係。 為保證本協議之執行，中央人民政府在西藏設立軍政委員會和軍區司令部，除中央人民政府派去的人員外，盡量吸收西藏地方人員參加工作。參加軍政委員會的西藏地方人員，得包括西藏地方政府及各地區、各主要寺廟的愛國分子，由中央人民政府指定的代表與有關各方面協商提出名單，報請中央人民政府任命。 軍政委員會、軍區司令及入藏人民解放軍所需經費，由中央人民政府供給。西藏地方政府應協助解放軍購買和運輸糧秣及其他日用品。 本協議於簽字蓋章後立即生效。

中共根本是說一套做一套！

對比協議上的承諾與中共實際在西藏的作為，是不是覺得無比諷刺呢？

台灣在數十年前國民黨的統治下，走向民主化，再到現在能擁有這麼多的民主自由，都是前人的淚水與血水替我們爭取到的。

千萬不要天真的想要發大財，而將自己的主權交給對我們虎視眈眈的中國。面對鴨霸蠻橫的中國，越是強固自己各方面的條件，越能聯合周邊的國家與之抗衡！

天佑西藏、天佑台灣。

參考資料

延伸閱讀

本文經蕪菁雜誌授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航