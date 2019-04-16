中共軍機才剛「繞台島巡航」，美國務院批准了5億美金的對台軍售

（中央社）美國國防安全合作署今（16）日表示，美國國務院批准一項5億美元對台軍售案，以繼續提供亞利桑那州路克空軍基地F-16戰機飛行員培訓計畫與後勤維護支援，並通知國會。

美國國防安全合作署（DSCA）發出新聞稿指出，這項軍售主要是提供目前在路克空軍基地（Luke Air Force Base）進行的F-16戰機飛行員培訓計畫與後勤維護支援，包括飛行訓練、備件與維修零件、燃料與加油服務等相關計畫與後勤支援系統，軍售總額5億美元。

新聞稿指出，這項軍售符合美國法律與政策，也將有助於提高台灣安全與防禦能力，從而支持美國外交政策與國家安全，台灣也將繼續成為區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步的重要力量，但也不會改變區域的基本軍事平衡。

這項軍售也是繼3月底美國國防部公告一份由雷神公司得標的「外國軍事銷售」（FMS）合約，提供台灣海軍艦艇的相關雷達翻修，總價近5000萬美元後，最新一筆軍售案。

至於國防部於2月底向美方提出的F-16V戰機採購案，國防部長嚴德發日前曾表示，已向美方提發價書需求信函，依程序推定，美方7月將回覆是否同意。

國防部發言人陳中吉今天受訪表示，美國基於《台灣關係法》及對台「六項保證」，提供中華民國相關合作方案，而此軍售案為持續案，也就是F-16型機的訓練案，對於人員訓練、戰術等都具正面效益。（國防部新聞稿）

批共軍演訓挑釁，酈英傑強調美支持台防衛需求

據國防部15日新聞稿指出，中共空警500、轟6K、運8、蘇愷30及殲11等各型機多架，中午由中國南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋進行遠海長航訓練，除轟6K續向北經宮古水道飛返駐地外，餘共機循原航線飛返駐地。而中共解放軍東部戰區發言人張春輝傍晚在中國軍網聲稱，此舉是「年度計劃內的正常安排」，且完全是主權國家正當合法權利，有利於維護台海和平穩定。張春輝並指這項行動是「繞台島巡航」。

對於中共軍機日前飛越台海中線，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）昨天接受媒體聯訪時表示，美國的政策是任何企圖透過威脅或脅迫（coercion）手段來影響台灣，美國都視為將破壞區域穩定（destabilize the region），也對台海穩定造成威脅。

莫健也表示，也許跟AIT的活動有關，但可以確定的是，這樣的動作毫無助益，有損穩定，且傷害兩岸關係，也違背中國想要贏得台灣民心的意圖。

外交部與美國在台協會（AIT）台北辦事處委託財團法人兩岸交流遠景基金會與美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）以「台灣關係法立法40週年紀念：深化台美關係」為題，今天在台北舉辦2019年「印太安全對話」研討會。

AIT處長酈英傑（Brent Christensen）於開幕致詞時表示，美國支持台灣維持足夠自我防衛能力以對抗脅迫，是《台灣關係法》中重要的元素。北京試圖片面改變現狀的作為是有害的，且破壞已帶來數十年和平、穩定發展的架構。

他說，昨天中國軍機在台灣附近進行演訓就是中國挑釁舉動的最新例子。如同美國白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）所說，中國的軍事挑釁將無法贏得台灣任何民心，只會使各地珍惜民主的人們決心更加堅定。

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他強調，美國支持台灣防衛需求的政策，歷經7任美國政府，不論是民主黨或是共和黨，都維持一致的立場，這樣的政策不僅有助促進台灣的繁榮與民主發展，也強化兩岸與區域穩定。

他並提到，美國對台灣防衛能力的支持也反映在美國政府稍早批准一項5億美元對台軍售案，以繼續提供台灣F-16戰機飛行員培訓計畫。

他說，美國對自由開放印太區域的願景與美台之間的安全合作緊密相連。這樣的願景提倡印太地區的穩定與安全合作，以確保區域內各方都能免於外來的脅迫。這樣的途徑也包括有關人道援助、救災與國際執法等領域的能力建構。

總括來說，酈英傑相信，台灣在藉由經濟關係、安全與治理，協助促進自由開放的印太區域上，扮演重要角色；台灣的新南向政策也有很大的潛力，對區域合作與穩定有所貢獻。美國也將持續作為台灣真正的朋友。

蔡英文：來得及時，國安人士指出具「兩大意義」

總統蔡英文上午在君悅飯店出席「2019印太安全對話開幕典禮」，會後受訪表示，此軍售來得及時，能強化空軍飛行員的訓練，甚至能擁有跟世界許多優質空軍一樣的品質，對國防相當重要。

由於中國多型軍機昨天中午在西太平洋進行遠海長訓，蔡總統也對此表示，此舉對區域穩定、台海穩定都造成很大的破壞；破壞現狀及台海穩定，都不是一個負責任大國該做的事，也感謝國軍弟兄姊妹全程掌握情勢，讓保衛國家的信心更強化。

蔡總統最後也強調：「我們的國土主權，一寸不讓；我們的民主自由，永遠堅實。」

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熟悉國家安全事務人士今天表示，美國在此刻宣布新一批次對台軍售具有兩大意義，第一，軍售常態化象徵凸顯緊密安全夥伴關係；其次是台美空軍交流首度檯面化。

軍售常態化凸顯緊密安全夥伴關係，國安人士表示，蔡總統上任後，這是川普政府第三度宣布對台軍售，除了顯示美方對台灣國防安全的高度重視外，更凸顯台美軍售關係已朝「常態化」發展。

該人士說，日前蔡總統在和華府智庫進行視訊會議時，公開強調台美是「永續夥伴關係」。美國國務院選在美國在台協會（AIT）「入厝」內湖新館的前後，正式對外發布新的對台軍售案，一定程度隱含著力挺蔡總統說法的用意。

其次，台美空軍交流首度檯面化。國安人士表示，有別於傳統軍售的武器裝備項目，這次美國政府宣布的軍售案，將一向不曾在檯面上討論、具有軍事合作意涵的台灣空軍飛行員赴美訓練計畫首度公開。

該人士說，一方面形同向外界宣告美台軍事合作，除了武器銷售、後勤維修、情報分享外，還涵蓋武器使用訓練及戰術交流等關鍵領域。

另一方面，國安人士表示，美國通常只提供北約等重要盟友在美國本土常設訓練部隊，這次軍售案的公布，等同對外證實美台緊密堅實的軍事鏈結，對台灣及印太地區都具有重要意義。

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核稿編輯：楊之瑜