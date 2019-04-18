伊斯蘭世界對新疆的苦難視若無睹，著實不可思議

文：法瑞達・迪夫（Farida Deif，人權觀察加拿大分部主任）

有關中國新疆地區維吾爾族和其他突厥語系穆斯林遭大規模鎮壓，包括多達百萬人未經指控被關進「政治教育」營的消息，最近幾週成為世界各地的頭條要聞。因此，三月在阿布達比集會的伊斯蘭合作組織（伊合組織）各國外交部長竟對他們的苦難視若無睹，著實不可思議。

畢竟，中國政府已在國內主要穆斯林區域開展實質上取締伊斯蘭教的做法。儘管伊合組織的人權記錄總體上較弱，但過去也曾對新疆情勢表達憂慮。作為全世界穆斯林國家的集體喉舌，伊合組織本來應當毫無懸念地全力譴責中國侵權措施。

然而，該組織竟反過來讚揚中國。在一項旨在維護生活在非穆斯林國家的穆斯林權利的決議中，伊合組織盛讚中國「為其穆斯林公民提供關懷」的努力，並期待「伊斯蘭合作組織與中華人民共和國之間的進一步合作。」決議中沒有一句對北京的批評或譴責。

中國當局以「嚴厲打擊暴力恐怖活動專項行動」之名，掩護其在新疆進行的諸多有計劃侵權行為。沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德・本・沙爾曼（Mohammad bin Salman）三月訪問北京時對中國致力「打擊恐怖主義和極端主義」表示欽佩，此言恐為伊合組織的可恥決議提供了墊腳石。

伊斯蘭合作組織怎麼會突然做出這樣一個可恥決議？甫於二月激烈抨擊中國侵犯維吾爾人權的土耳其等國是否默許？沙烏地阿拉伯是否在其中起到關鍵作用？中國是否如外界報導派出二十多名外交官組團參加伊合組織會議，遊說打消批評意見？由於伊合組織會議過程不對外公開，答案可能永遠難見天日，但其結果有目共睹。

無論如何，對於一個拆除清真寺、移除穆斯林墓園的新月符號、沒收祈禱墊和古蘭經的國家，伊合組織竟大加讚譽。1300萬穆斯林少數民族所受到的群眾監控、政治洗腦、任意拘留和連坐處罰，基本上得到了伊合組織的寬赦。

伊合組織章程規定其主要目標包括「維護非會員國穆斯林社群和少數民族的權利、尊嚴及其宗教與文化認同。」但顯然為了維持和加強與中國的外交和經貿關係，伊合組織不顧其創始原則，放棄了它的核心使命。由於讚揚中國，伊合組織向世界各國發出了一個危險信號。通過這項決議，伊合組織背叛了中國維吾爾族，也背叛了全球的穆斯林少數民族。

對中國來說，任何穆斯林身份認同的表現似乎都是極端主義的同義詞。當局已將新疆居民與22個穆斯林佔多數國家的對外聯繫列為刑事犯罪。伊合組織秘書處所在地的沙烏地阿拉伯，以及主辦最近一次伊合組織外交部長會議的阿聯酋都被列入這一「敏感國家」名單。照理說，伊合組織成員國應當憤而撻找。但伊合組織卻無視這種直接冒犯，反而對中國讚不絕口。

為了扭轉全球對其系統性迫害維吾爾人的批評，中國嚴密限制外籍人士訪問新疆，只允許官方主辦、高度管控下的外交訪問。伊合組織代表進行了一次這樣的訪問，卻對廣泛鎮壓的跡象視若無睹，不去質疑官方人員的宣傳口徑。

但有意義的訪問新疆需要有獨立的專家，而且容許他們視察北京不欲他們看到的東西。鑑於侵權的規模之大，中國粉飾之勤，伊合組織又背棄了維吾爾人，其他國家應當在聯合國人權理事會本屆會議上聯手努力，成立一個獨立的新疆問題國際實況調查團。

這種聯合行動將惹惱中國，但它是國際社會增加中國行為政治成本的最有力工具。中國對新疆的壓迫行動是對伊合組織的重大考驗，看它能否採取強硬堅決的措施，向日益強大的中國施壓以結束其系統性侵權。很遺憾它徹底失敗了。其他國家必須趕緊介入支持維吾爾人，填補這個刺目的缺口。

原文刊登於《The New Arab》

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責任編輯：羅元祺

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