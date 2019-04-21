《冰與火之歌：權力遊戲》：大家都線上看了嗎？但HBO並未授權串流平台

HBO熱門奇幻影集《冰與火之歌：權力遊戲》即將迎來最後一季，從2010年開始，經歷了九年的時間，培養出了一群死忠鐵粉，在經歷了九年多的波折後，終於盼到了最後結局的登場。

這部影集幾乎可視為HBO的台柱，在Netflix、Amazon近年攻城掠地的近逼，以及老牌電視聯播網急起直追的壓力下，HBO不若過往有著懸殊的優勢，《冰與火之歌》這少見的劇情類長壽影集，已是該台的台柱，每次播映相關廣告和宣傳總是撲天蓋地，更何況這次還是最終季，拼湊目前各種謠言，HBO可說是毫無保留的放手一搏。

但也因該劇太受歡迎，新一季首集一出，線上盜版也跟著「上映」，盜版串流與下載也讓HBO損失慘重⋯⋯然而回歸劇情，對許多《冰與火之歌》的支持者來說，這最終季不只是交待結局，如何寫下句號，也將決定這影集在影劇史上最後的高度和地位。尤其在節奏混亂、僅有六集的第七季之後，「爛尾」的陰影已隱隱籠罩。 雖然在前幾季的口碑和基礎上，收視率和觀眾數仍持續增長，但整體品質和氣勢皆顯疲態，有待第八季已王牌總結者的姿態，留下完美的身影，並替計畫中的各種前傳或衍生劇保留持續發展的可能。

用最戲謔的方式形容，《冰與火之歌》最大的特色，是從來不吝賜死角色，不論戲份或人氣多寡，劇中幾乎沒有任何人物能保證免於被「發便當」的命運。所有人物都能死亡，不只造成了觀看時的驚訝和落差，在更深層的面向，也說明了這部劇的魅力所在。

敢賜死角色，也就表示劇情線會有新的接續，不會因人而廢，換句說說，是先用複雜而完整的劇情線在背後作為支撐的結構，才能讓編劇盡情的調整角色的命運。這在好萊塢影劇的世界裡，是十分難得，特別在影集裡，受限於一季一季的訂閱制度，難免會影響編寫劇情的視野。

不是只能先拼一季，先求不被腰斬再說的短視；要不就是因為賣座，只好不斷延伸，不願輕易讓賺錢的金雞母完結，如早年的《24反恐任務》（24）和近年的《反恐危機》（Homeland），從精彩拍到平庸再到惡評，電視台才願意收手。當劇情陷在「邊走邊看」的混沌之中，角色成為接續影集的關鍵，不能輕易折損，主角永遠不會中槍，並且得嘗試各種胡亂搭配或延伸，無視於原始的設定。

完整的世界觀和劇情線，是《冰與火之歌》敢任意賜死角色的靠山，也構成了不同於傳統影集的魅力所在。喬治·R·R·馬丁（George R. R. Martin）的原著貢獻厥偉，早在影集上映之前，這一系列小說就是奇幻書迷眼中的經典，明顯師承於托爾金（J. R. R. Tolkien）《魔戒》的影響，但添加了更多中世紀歷史的寫實元素，歷史感和現實感更為強烈，呈現出不同於同類作品的深度，更接近《羅蘭之歌》（The Song of Roland）、《尼伯龍根之根》（Nibelungenlied）、《亞瑟之死》（Le Morte d'Arthur）等中世紀文學。

在敘事上，採用以不同人物為中心的多線敘述，表現出作者在人物塑造上的才華，同時藉由不同支線添加與抽離、平行或交插，交織出充滿奇幻想像和人性張力的豐沛世界。無論師從《魔戒》或中世紀傳奇，雖是類型文學，但處處可見作者在文學創作上的野心，數度獲得軌跡獎、雨果獎、星雲獎、世界奇幻獎的等奇幻文學大獎的提名，並獲得四次軌跡獎的肯定。在這樣龐大的文學世界裡，沒有太多影集商業的考量，主角的死亡不是忌諱，而是彰顯出主題的必要轉折。

以堅強的文學為基礎，作為劇情運作的後盾，使得《冰與火之歌》能在眾多劇情類影集中脫穎而出。奇幻主題的影集作品，在《冰與火之歌》之後，都被提升到前所未有的高度。箇中原因除了文學的細緻程度之外，2010年也恰好美國影劇發展重要的轉折時期，進入新世紀之後。

Photo Credit：HBO Asia臉書專頁

在HBO的主導下，影集作為媒介，強勢崛起，不論連續劇集《火線重案組》（The Wire，2002-2008）、《六呎風雲》（Six Feet Under，2001-2005）、《黑道家族》（The Sopranos，1999-2007），又或者迷你系列《諾曼地大空降》（Band of Brothers，2001）等等，同展現出影集不同的氣象，在拍攝的質感上更接近於電影，但又比電影又更多舖陳和描述的空間。

有了嘗試的基礎和自信，在2010年前後，影集無論在影像風格或劇情內容上，開始更往電影靠攏，HBO的《冰與火之歌》和同年上映的《海濱帝國》（Boardwalk Empire ，2010-2014），又或者非HBO的《廣告狂人》（Mad Men，2007-2015）、《絕命毒師》（Breaking Bad，2008-2013）、《法庭女王》（The Good Wife，2009-2016）、《陰屍路》（The Walking Dead，2010- ）都是「影集電影化」的極佳例子。這樣的影響同時也是雙向的，2008年《鋼鐵人》（Iron Man）上映，漫威電影宇宙正式啟動，也開啟了「電影影集化」的先聲。

《冰與火之歌》的成功，是各種因素風雲際會作用下的綜合，搭上了影集電影化的潮流，並有著喬治·R·R·馬丁原著堅實的後盾。然而，影集一年一季的媒介特性，如同黑白棋一樣，逐漸將這些正面因素翻轉。最直接的影響，影集拖累了原著的寫作計畫，雖然影集喬治·R·R·馬丁從一開始即和編劇團隊密切互動，這當然是對影集品質的確保，但隨著影集的成功，似乎分散了這位70老人在寫作上的專注力。

然而，一方面影像的詮釋能力，至少在奇幻的領域裡，往往有著勝過文字的吸引力，其次則是影集所掀起的全球轟動，也是文字所遠遠不及，大量的活動和宣傳，多少分散了他的專注力。一來一往，當影集進度超過原著，《冰與火之歌》的發展主體，不知不覺中由小說移到影集，過往堅實的文學世界，被浮面而快速的商業邏輯所取代。

Photo Credit：HBO Asia臉書專頁

第七季大陣仗場面的頻率，可能是歷來最多，節奏也最快，卻也失去了前面幾季精心營造的韻味。同樣地，以電影的規格拍攝影集，也由利基變成了阻力，因為影集的播放週期就是一年，真正能籌拍的時間就是半年，如果再扣除宣傳的檔期，時程非常緊湊，對於幕前幕後的工作人員都是一大挑戰。影集的野心越大，壓力也就越大，又在缺乏明確原著的指引，很容易在有限的時間中亂了方寸，第七季最後也就只能交出七集。

和同期其他劇作相比，依舊是一部出色的影集，但比起過往細火慢熬的魅力，這一季總讓人有種莫名的失落。這依舊反映著時代風向，劇情類的連續影集似乎逐漸萎縮，要像《冰與火之歌》能持續八季，幾乎已是不可能的奇蹟，在電影的世界，漫威電影世界雖然威猛，但對手DC卻一直難以成功複製同樣的模式，也許在大方向上電影和影集的混同，但在具體的執行上可能又將面臨新的調整。

當然，若要談到環境，獲利與否可能還是決定性的因素，「盜版」一直是HBO商業模式中最致命的敵手，《冰與火之歌》全球鐵粉無數，但有多少人是真正正版的觀看者？作為盜版最多的影集，尤其在美國以外的區域，代表著至少部分收視戶並未能有效的轉換為實際的收益。

當Netflix主導的串流平台聲勢如日中天，雖然不可諱言，在榮景之中仍夾雜不少脆弱的不安因子，隨時可能變成另一網路世代的泡沫，但確實是充滿魅力的夢想，在理論上補足過去影視產業模式無法觸及的角落。再加上Netflix近年來再內容上的積極嘗試，先是讓自製電影在各大影壇和傳統電影一爭高下，接著又開始主動互動式影音內容，前者代表著影集電影化的再升級，後者則又開啟影集遊戲化的先聲。相形之下，主導影視產業多年的HBO不免顯得老態，更遑論Apple TV也正虎視眈眈。當媒體生態劇烈改變的當下，《冰與火之歌》結束或將成為某種時代的絕響。

無論如何，如同所有終點的風景，還是令人無法錯過，這一次的籌拍期最長，從七集的第七季到六集的第八季，也刻意了打破影集原有上映的節奏，為最終章爭取到最大的空間和時間，替這則影劇史或奇幻故事的傳奇畫下完美的劇點。

至於，衍生劇或前傳什麼的，呃，馬丁爺爺您真的不考慮先把傳說中「狼來了」很久的《凜冬寒風》（The Winds of Winter）和《春曉之夢》（A Dream of Spring）給寫完嗎？

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航