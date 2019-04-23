《中國兵器全事典》：長柄大刀與其日本遠親「薙刀」

文：蔣豐維

大刀

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長柄大刀是又一項深具中國風的武器。最具代表性的大刀與其使用者，自然非武聖關羽與其得意的「青龍偃月刀」莫屬。凡是中國人，沒有不曉得關公大名的；影響所及之下，大刀便也成了最常見的長兵器之一。

《三國演義》中關公的大刀重達八十二斤，足見其驚人臂力，而此項記錄也出現在《水滸傳》。關公是民間普遍信仰的神祇，這柄大刀常見於神像旁，因而造型設定特別活靈活現。常見的青龍刀偃月形狀像彎月，刀身又有龍紋雕飾，因此得名。刀背上有類似於鉤鐮的小枝，上面往往有美觀的紅纓，而刀柄則常做成龍口的形狀。另外，據說刀身上有鋸齒，所以又有「冷豔鋸」的別名。

前文提過，漢朝是刀這種武器興起且最為盛行的時期。當時的王公貴宙無不佩刀，史料即有曹丕造「百辟寶刀」，所謂「百鍊利器，以辟不祥」的相關記載。就連一般士兵佩帶的武器也以刀為主，甚而留下「吳造萬口刀，蜀造五萬口」這樣驚人的數字。

因此，漢朝的長兵器雖以戟與矛為大宗，然而崇尚刀的風氣，也間接促成了大刀的普及。隨著使大刀者日漸增加，許多人便為刀取了各種名字，例如：太平、開陣、定戎等，並為自己的用刀定出特殊的造型與使用套路，藉以凸顯本事。

大刀的形制

除了偃月刀外，常見的大刀還有「鳳嘴刀」、「眉尖刀」、「筆刀」等種種變化，但無論在使用上或造型上，仍是大同小異。

其中，比較特殊的是一種「象鼻刀」，刀頭呈象鼻捲曲狀而沒有刀尖。這種武器也出現在國劇之中，並且變成了老將們愛用的武器，蜀漢「五虎將」裡的老將黃忠，拿的正是這玩意兒。

沒有刀頭的刀，讓人不禁懷疑其殺傷效果到底如何……不過，它很搶鏡頭倒是真的。

比這更招搖的是「三尖二刃刀」。它分成三岔的造型，應該兼有大刀與叉的特點，基本上已經不太像一般的大刀，使用上也摻雜叉的手法在內，有可能是從「陌刀」演變而來。

使用這種兵器的代表人物是《西遊記》裡的三眼二郎神——他是唯一能擒下孫悟空的狠角色，明星級的神果然扮相與兵器都相當搶眼。

此外，《火鳳燎原》中初出場的張遼、《水滸傳》的「九紋龍」史進都拿過這種兵器上場。另一位相對低調的角色——《三國演義》中袁術的大將紀靈，據說也是用這種武器。真多虧了這段記載，否則恐怕沒幾個人記得他是誰吧？

Photo Credit: 豐富文化 象鼻刀示意圖，在國劇中也可以看到，通常是老生們使用的武器。這種刀整把是金色的，又稱作「金刀」，尺寸比一般大刀小一點。

【故事檔案】黃忠 黃忠，字漢昇，《三國演義》中有所謂「五虎將」：關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠。黃忠是名列其中的唯一老將，以老當益壯與百步穿楊的神射手為人所熟知。 其事蹟在演義中多有著墨：劉備南征時，當時屬長沙太守韓玄手下的黃忠自請出戰，並拉斷兩張硬弓以顯其武勇（這老先生好大的力氣）。與來戰的關公單挑時因坐騎戰馬立起而被摔落，但關公卻未趁機殺他，只叫換馬再戰；因此他也不忍恩將仇報，只以無頭箭射中關公頭盔上紅纓根部作為警告。 日後，劉備拿下長沙，黃忠應其所請加入蜀軍，立下許多戰功。最為人樂道的戰績，除與老將嚴顏「計奪天蕩山」、與趙雲搭檔的「漢水之役」之外，首推個人代表作的「定軍山之戰」。 該役中，黃忠斬殺夏侯淵，大挫曹軍銳氣。夏侯淵和曹操本是堂兄弟，以勇猛且善於急行軍奇襲著名，有「典軍校尉夏侯淵，三日五百，六日千里」的說法，是曹軍的重要人物。 歷史上沒說是誰殺了夏侯淵，演義則將此事歸功給黃忠，深諳卜算之術的管輅還特地預言過此事。

大刀與薙刀

話說，大刀還有與其相似的日本遠親「薙刀」（薙，音同「剃」），也是戰陣中廣為使用的武器。只是相較之下，薙刀的刀頭比大刀來得細小，分量遠不如中國大刀。值得一提的是，古代日本女性武將也常使用薙刀。

相形之下，中國大刀可是很陽剛的。國劇中甚至有個習慣，若沒有角色相關記錄可循，往往安排讓畫花臉的「淨角」與反派使用大刀（正派與生角則用長槍），想來這是大刀配合花臉，看來威風霸氣的緣故。關公與他的青龍偃月刀因為地位特殊，是個例外，而且青龍刀在不上戲時，可是要用布套裝好收好的。

至於專供女性使用的刀，稱為「坤刀」，是取自乾坤的「坤」字，代表女性之意。坤刀的尺寸小得多，和薙刀比較接近，上面裝有七個玻璃鏡片，舞起來閃閃發光，煞是好看，卻沒有了大刀那樣的霸氣。因為坤刀上面的七個鏡片，別名又叫作「七星刀」。

在國劇《青石山》出場的女妖「九尾狐狸精」，就是使用坤刀的角色。國劇中許多女性或女將，使用的兵器都是成對的，這比例遠比男性來得多，或許與傳統相信雙數與單數分別與陰陽相對應之故，像是「雙股劍」、「繡鸞刀」、「雙頭槍」等。雖然坤刀只用一把，然而女性角色的兵器，裝飾性一樣很強，其美觀效果毫不遜於前面的兵器。

【故事檔案】二郎神 二郎神除了在《西遊記》將厲害無比的齊天大聖剋得死死的不說，還在時代背景更早的《封神榜》裡出盡鋒頭，幾乎未逢敵手，是寥寥可數肉身成聖的角色。 眉心間第三隻眼是二郎神的特色，民間傳說他相貌英挺，喜歡游獵於山野中，不受拘束，身邊除了「梅山兄弟」等隨從，還跟著一隻「嘯天犬」。 傳說中的二郎神名叫楊戩，但是其原型則來自當年協助「李冰治水」的李冰之子，由於受後人崇敬而被尊為神。這位神仙的駐地「灌口」，離他們父子當年所造的「都江堰」確實有地緣關係；民間說當地往往為男孩取名作「冰兒」，正是寄望孩子長大後能像李冰父子一樣聰明勇敢、流芳百世。關於李冰治水的神話傳說還有很多，如民間就有他變成犀牛與河神戰鬥的故事。 先民早期飽受水患所苦，因此勇敢對抗天災的治水英雄特別受人景仰。除了李冰與大禹有廣為人知的治水故事，戰國時的西門豹也有關於破除「河伯娶婦」迷信，造福百姓，流芳後世的佳話。西門豹巧妙地利用「以子之矛，攻子之盾」的手法，借力使力，讓勾結迫害百姓的三老與巫祝們自食惡果。這故事見於《史記・滑稽列傳》，原文相當精彩，有興趣的讀者可以翻看。

Photo Credit: 豐富文化 這是「三尖二刃刀」，刀口處有三個尖刺，而左右兩側均有刀刃，可砍可扎，因此得名。由造型上判斷應該兼有大刀與叉的特點，可能是由後文提到的陌刀變來。使用這項武器的代表人物是二郎神。

【寶物檔案】陌刀 前文說過斬馬刀有多種版本，陌刀即是其中一種。 陌刀是大尺寸的兵器，刀頭形狀與其說是刀，更像是極寬刃的大劍，越往尖處越寬：刀尖可刺、兩刃可砍，刀柄長達二至三米，整把兵器分量十足，必要時甚至能比照斧頭，用來當作破壞城牆的工具。 陌刀的功能廣、戰力強，是唐朝步兵的正式裝備，往往編組作戰，以「刀牆」的方式挺進，配合弓兵部隊支援，斬殺敵軍騎兵；至宋朝後逐漸消失。平定安史之亂的郭子儀主力軍中，即以陌刀作為主要武器。 有人認為三尖二刃刀即是陌刀演變而來。著名的陌刀使用者有大將李嗣業，史上說他每戰必為先鋒，所過勢如破竹：「當嗣業刀者，人馬俱碎。」請注意，是「碎」！這已經不只是「斬」馬刀了……真恐怖的怪力。

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女性與兵器

提到與女性相關的兵器，就不禁讓人聯想到武俠世界中的俠女。說起來或許超乎現代人的想像，古代的武俠社會可說是深具男女平權觀念的世界；在其中，女性往往扮演著不亞於男性的重要角色。

前文提過勇敢犧牲自己、幫助丈夫鑄成神劍的女中豪傑——莫邪——即是一例。

具有相似時間及地緣關係的，更有善於劍術的越國處女，以其驚人的劍法，在向來被認為是男性舞台的武術世界中一枝獨秀。有人甚至認為這位女性該算是中國武俠之祖。武俠界與漫畫界的兩位大師，金庸與鄭問，均曾以此為題進行過短篇創作。

類似的例子比比皆是，唐朝傳奇中風塵三俠的紅拂女、《水滸傳》的「一丈青」扈三娘、《三國演義》的祝融夫人、廣為人知的楊門女將、清朝傳奇故事中的呂四娘，乃至於近代武俠創作的各個女性角色，歷代俠女一如戰場上的薔薇，不讓男性獨擅勝場，傲然而華麗地在各自所在的時空中綻放光芒。直到今天，這些俠女都還是許多人傾心的夢中偶像呢。

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戰力分析：屬性—斬切

大刀與鉞斧的構造相近，因此使用的方式也有類似之處。就武器特性而言，兩者均與長兵器中的狼牙棒相似，都是靠著爆發性威力一發致勝的力量型武器——就算沒砍中，光靠重量硬砸一樣會出人命。無論武器強韌度或單發傷害力皆無可挑剔，攻擊範圍也可圈可點，只是因重量驚人，是以變化度低，攻擊模式容易遭到識破，持久作戰能力因此相對薄弱。除了攻擊方式彼此略異之外，三者基本上頗有共通之處。

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書籍介紹

本文摘錄自《中國兵器全事典：真實還原130款冷兵器、城池攻防戰具，帶你運籌帷幄，親臨沙場爭戰》，豐富文化

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰