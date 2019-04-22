統一後中共會補貼軍公教年金？中國連自己的退休金都發不出來了

文：蕪菁雜誌（M編）

中共對台灣軍公教的甜言蜜語

這兩、三年來，年金改革在台灣鬧得沸沸揚揚。以軍公教為主的族群，被剝奪感不斷累積，甚至成了2018執政黨敗選的主因之一。

在去年大選期間，有軍公教界的朋友告訴我們，軍公教私聊群組裡面，有一種詭異的論調被瘋狂轉傳：中國提出只要個人簽署「認同一個中國，擁護祖國統一」的同意書，便拿出一年一百億台幣，讓台灣的退休軍公教能安享晚年，不用「縮衣節食」。

這種論調荒誕不經，對中共政權稍微有點常識的人，應該都會一笑置之。但很意外地，這種論調在軍公教族群中大受歡迎。因此，蕪菁雜誌在這裡要問一個基本邏輯問題：中國自己真的有這樣的餘裕嗎？

中國自己對退休問題都焦頭爛額

今日，老年醫療、護理資源與退休問題，肯定算得上是中國的頭號社會問題之一，足以掀起全國性的關注與不滿。從勞權團體《中國勞工通訊》列出的「罷工地圖」當中，光是2018一年內，就至少有172場職工抗議與罷工是衝著社會保障與養老金的問題而來。值得注意的是，不只是職工，退伍軍人體系也在問題之列。2018年夏天，以江蘇鎮江為首的幾個城市，數千名退伍軍人，因醫療保健和養老金不足而走上街頭，甚至一度動用到現役解放軍鎮壓。

中國政府不是不懂。中國的養老問題，影響規模是以數兆人民幣計算。中共政權慣以傳統的儒家與共產社會主義的價值觀，來支持著社會的和諧與穩定。因此「養老送終」、「敬老尊賢」成為社會上無可避免的巨大議題。

但中國發展遇到瓶頸，近幾年經濟增長開始放緩，而過去長期奉行的「一胎化政策」，致使人口結構以雪崩式的速度走向高齡化。因此，中國連自己的退休問題都壓力山大。

Photo Credit: Reuters／達志影像

瀕臨崩潰的中國退休金制度

在2017年中國的社會福利收入裡，近70％份額是養老基金，只有一小部份留給了年輕人。若沒有慷慨的中央政府補貼，中國的養老基金早已陷入嚴重赤字。赤字的走勢，預計從2018年的2340億元人民幣上升到2022年的5340億元。

據中國社會科學院的報告顯示，到了2022年，中國近一半的省份將入不敷出。即便依靠中央補助，一些經濟較不景氣的省分如黑龍江，已在2018年夏天開始拖欠退休金發放。

這部分得歸咎於過去國企、私企，都沒有提撥足夠的退休金。私企利用「高薪低報」與臨時工，規避高額的退休金提撥款。根據2018年的一份報告，全中國只有27%的公司支付了足額的退休金。社會福利系統缺乏制度與明確的權責劃分，企業很容易就利用制度的漏洞來逃避提撥。

中國國內學者也並不沉默。經濟學者何軍樵分析：

中國養老基金管理也不太好，漏洞很大，顯然入不敷出。六十歲以上的人口超過兩億，國家沒這個錢。而且中國的養老金繳費模式，在社會上普遍被當做與「龐氏騙局（老鼠會）」無異，退保的人特別多。現已有好幾千萬人退保，所以政府有壓力非常大。同時養老金規模龐大，很難找到一個非常好的投資渠道。有些省份養老金已經完全虧空了，根本就發不出來了。

旅美中國經濟學者何清漣也認為，中國養老金虧空飆升原因是養老保險制度問題。中共過去長期實行養老金「雙軌制」，中共黨政背景的事業，過去很多年不繳納養老保險金，其職工卻在退休後拿了最多的養老金（所得替代率約為八到九成）。而普通民企員工的養老保險負擔非常高，退休後卻只能領到低於工資一半的養老金，顯然並不公平。

雖然養老金「雙軌制」在2015年被中止，但已有巨大虧空的問題卻得不到解決。在中國，只要是現役勞動者，都必須繳交養老金，不過未來領取的門檻卻非常的高。除了必須繳滿15年外，還有很多不合理的條款；如果大病來襲，根本就無法獲得孔切需要的幫助。

另外，中國的公務員和國企的退休員工，國家沒有為他們繳納過一分錢的社保。到了退休年齡，卻要用體制外人士和民企繳的錢來買單。退伍軍人、知青下鄉、拆遷戶等政策造成的財政黑洞，也都挪用社保基金來解決負擔。

Photo Credit: Reuters／達志影像

高齡化社會與經濟衰退

由於「一胎化」政策與其它社經問題，如都市化與教育程度提高，中國的嬰兒出生率逐年遞減。即便取消了一胎化，2018年的出生率甚至都還比前年少了一成。與此同時，六十歲以上的人口，也從2010年的1.8億增加至2.5億。高齡化會將教育、醫療以及養老金方面的支出逐年拉高，在2050年甚至會達驚人的23%。

這個數字是還只是用當下的社福水準推導出來的。如果中國想要效法先進國家那樣，實施更好的福利的話，到2050年，上述數字可能會衝到三成以上。如果不增稅，中國能花在其他方面像「一帶一路」或軍事擴張上的錢，將所剩無幾。

中國的經濟成長，這幾年已經急遽放緩。官方經濟學家向松祚（中國人民大學國際貨幣研究所理事兼副所長）表示，他看到「一份非常重要的內部報告」顯示，中國2018年GDP增速實際上只有1.67%，甚至是負值。中國對外公布的官方數字是靠不住的。2017年初，遼寧省就公開承認近數年的經濟數據連續造假。2018年，內蒙古、天津、雲南、湖南、吉林、重慶等省份也相繼自爆或被爆料作假問題。

加上中美貿易戰陰霾密佈，中國的經濟成長數字，恐怕遠遠沒有官方所說的這麼樂觀。過去幾十年來，中國為了經濟增長，把人口政策給搭了進去。這種不永續的玩法，現在，是付出代價的時候了。

中國為台灣軍公教買單？

中國內部的退休問題已如此嚴峻，遑論為台灣的退休政策買單。軍公教因為對執政黨的積怨，而開始對「兩岸統一、中國買單」有幻想，這是很荒唐的。

假設真的很不幸地，中國併吞台灣。從政治面看，中華民國體系的軍公教，不被中共政權當做清算的對象已屬萬幸；從財政面看，已經財政極度吃緊的中共政權，如果再拿納稅錢來幫邊陲小島的軍公教買單，內地人是絕對不幹的。

台灣的軍公教還要懷抱著這種一廂情願的願望嗎？

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本文經蕪菁雜誌授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航