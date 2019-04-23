《創新者的大膽思考》：如果想進入心流狀態，不妨運用「專注警示錐」

文：約拿．薩克斯（Jonah Sachs）

心流最大的敵人：數位產品

心流帶來幹勁與冒險精神，但也有賴於專注，而專注是現代人日益缺乏的能力。

「經歷過心流的人都知道，心流帶來深深的樂趣，但有賴於高度紀律與專注。」契克森米哈賴在一九九○年寫道。當年他就擔心電視與數位娛樂損及我們維持心流的能力。二十多年後，各種分心的事物之多，超乎他的想像，還愈演愈烈。就這一點，麥克利的團隊可比我們有優勢，他們是在荒野中冒險，我們則在網路和手機之間工作，無時無刻不被分心。妥善因應分心已經成為一個關鍵能力。

現在再次看一看不處於心流的結果：焦慮或無聊。懷著這些難受情緒很難坐得住，頭腦會想方設法逃脫。二○一四年，維吉尼亞大學的研究人員請受試者安靜坐著十五分鐘想事情，但有一個分心的東西：會痛的輕微電擊。多數受試者選擇注意電擊，而非靜靜想事情。若說無聊是不適，焦慮則更難耐。當然，脫離焦慮或無聊的最佳方式是讓難題與本事相稱，在工作中進入心流狀態，但這有賴於紀律與專注，比較簡單的方法是把注意力放在其他吸引人的事物上，而這些事物隨處可見。

平均來說，我們每天查看電子信箱十五次，查看手機四十六次。近期研究指出，千禧世代平均每天查看手機八十五次，比五十五歲的人更健忘，這大概是史上第一次年輕人比老年人健忘。對契克森米哈賴來說很諷刺的是，儘管他對分心一事這麼擔憂，手機遊戲商卻依他的研究設計遊戲，每段遊戲為三分鐘，意在激發心流狀態。玩家一變厲害，遊戲難度跟著增加。我寫這本書的過程時常進入心流，也有時陷入絕望，為了研究心流而接觸電玩遊戲，時常得抗拒想玩的誘惑。這些遊戲相當好玩，容易沉溺其中，但當然不太能幫助人達成目標。

分心的問題對企業有多大危害呢？近期研究指出，由於員工在上班期間花時間上社群網站，美國經濟每年為此損失六千五百億美元，每位員工平均讓雇主損失四千五百美元以上，一○％的員工在上班期間花更多時間在社群網站而非工作上。

幸好光是意識到分心的危害就對我們大有助益。

幾年前，卡內基美隆大學研究人員亞歷山卓．阿吉斯（Alessandro Acquisti）和艾耶．皮爾（Eyal Peer）展開研究，想知道是否有什麼簡單的方法能讓人免除分心的最大危害。他們請受試者讀一小段文字，然後回答幾個問題，藉此釐清他們是否了解自己讀的內容。他們把受試者分為三組，跟一組只說需閱讀並作答，跟另外兩組則說還會有講解的即時訊息。那兩組在閱讀過程共收到兩則訊息，結果答題的表現較差，答錯率變高二○％。《紐約時報》報導過這個研究，指出這些分心「足以讓B組的學生（八○％）被當（六二％）」。但故事還沒完呢。

在第二輪實驗中，他們同樣跟那兩組說會有講解的即時訊息。但一組確實會收到訊息，另一組則不會收到。意外的是，後面那一組的表現變好四三％，勝過從未受干擾的第一組。研究人員認為進步的原因是警覺心提高，受試者知道可能受干擾，卻成功避免掉，結果專心程度反而超過完全未受干擾的狀況。

我們能從中學到什麼啟示？如果想進入心流狀態，不妨運用「專注警示錐」，也就是叫自己或他人在特定期間內保持專注，方法是指出最討厭的分心事物，並提出簡單的避免方式，比如說：「我們吃午餐期間常收到很多顧客的訊息，不如我們大家都把自動回覆功能打開，下午一點再回訊。」在團體中，只要列出分心的事物，讓大家同意「這些東西會降低表現」，很容易就能形成不理郵件或訊息等分心事物的共識，從而大幅降低其危害，並如同打開一個認知功能的開關，增加警覺心與掌控注意力。在數位產品不斷造成分心的世界中，這樣一個簡單方法當然不是萬靈丹。

需要心流的人必須做得更極端。作家強納森．法蘭岑（Jonathan Franzen）描述他怎麼斷掉舊筆電的網路：「你需要做的就是把強力膠塗在網路線上，插進筆電裡，然後把頭剪掉。」在這之前，他把無線網卡拿走，移除作業系統裡的預灌遊戲與提醒功能，然後把自己和筆電關在租來的辦公室裡，隔絕任何視覺干擾。

他不能冒任何被打擾的風險，寫作需要無比的幹勁與專注。他每週寫六或七天，從早上七點開始寫一整天，大聲唸出所寫的對話，時常搞到喉嚨啞了。他的步調與專注異於常人，卻因而成為享譽全球的小說家。

一點分心，更專注

當然，有時我們要讓思緒自在徜徉。分心就如外在動機，並非永遠不好。我想你也知道，有時你沒有在想手頭上的問題，好點子卻突然冒出來，例如沖澡或跑步的時候。研究指出，解決創意問題的最佳方式其實是花一段時間專心思索，然後放思緒自由，隨意去想其他事情，要是解法依然沒浮現再回頭繼續專注思索。

賓州大學想像中心主任史考特．庫夫曼（Scott Barry Kaufman）告訴我：「把頭腦從困難工作上抽離會有幫助。」但他也警告說這需要技巧：「你去想的事要沒那麼耗腦，但也得用腦。」他說我們雖然要放注意力自由，但也得有目標，而不是讓注意力漫無目的東飄西飄，一下子留意手機鈴聲，一下子偷聽別人聊天，一下子注意郵件來信。

當我問契克森米哈賴他的心流模式是否容得下分心，他說達文西會在威尼斯的大街小巷閒逛，看著斑剝的畫作，讓圖樣在腦中對話，從而想出新的繪畫技法。契克森米哈賴說：「如果你有個清楚的問題要處理，分點心會有幫助，可以獲得不同的觀點。」關鍵在於我們是有意的放開注意力，於是能從對問題的下意識思考中獲益。這跟如同被迫的查看手機不同，這類安靜空檔很容易被焦慮取代，我們會亟欲重新接上無止境的數位資訊，談何發揮創意。

找到排除萬難的關鍵，熱愛所做的事

麥克利團隊正駕著敏捷貓小艇穿越可怕的蘇德沼澤。蘇德沼澤是全球最大沼澤，尼羅河在南蘇丹境內注入其中，沼澤面積在雨季可達到英格蘭的大小。在一般人看來，這片沼澤如同茂密的蘆葦林，有些蘆葦比三個人還高。

他們團隊的衛星定位系統失靈，而且沼澤吞沒了尼羅河的水流，他們完全分不清該往何方。有時蘆葦之間出現空隙，像是一條安全的水道，但前行幾公里後才發現是死路，好幾小時浪費掉了，大量寶貴的汽油也浪費掉了。四面八方是比頭還高的蘆葦，燃料愈來愈少，而且從空中望不到他們，幾乎不可能指望救難隊伸出援手。

他們很緊張，但仍耳聽四面、眼觀八方，發覺一大叢一大叢風信子在隨意漂流。這種植物沒有根，生長在水面上。他們觀察出風信子的流向，這隱約就是尼羅河水流的所在。他們跟著流動的繁花穿過這片迷宮，終於看見波光粼粼的尼羅河出現眼前。

為什麼麥克利團隊能持續排除萬難找出尼羅河的源頭，跨過一個個近乎不可能的難關，許多其他團隊或個人卻選擇平庸，過不了事業、顧客或人際上容易許多的關頭？

是運氣嗎？如果他們只克服一或兩個難關或許還能這麼說，但幾十個難關呢？不太可能。那麼是超凡本事嗎？他們滿有兩把刷子，但一而再遇到超乎他們能力的考驗。他們與眾不同的原因在於有辦法持續處於心流狀態。他們有清楚的目標，能衡量目前的進展，一個個難關沒超過能力多少，而且遠離現代社會的各種分心事物，得以頭腦清楚與全神貫注，因此對所做的事充滿熱愛，有勁克服各個障礙。雖然我們大多不想冒險探索尼羅河，但誰不想懷著這種樂趣與才智面對危險跟困境呢？

雖然我很佩服麥克利的靈活思考與冒險精神，但一件事困擾著我。他這人不太搭調。他的臉曬了無數陽光，看起來有點歲數，但他講起來話又急切又興奮，像十來歲少年講著自己最喜歡的運動。孩子的靈魂，成人的身體，顯得相當迷人，但他的尼羅河探險可不是什麼簡單運動，一路上經歷凶險，一個同伴在樹叢裡被叛軍士兵殺掉，另一個同伴頭部中彈但奇蹟生還，一次次生死交關，只為了追尋一個僅具象徵意義的夢想。

「這給你一個活著的理由。」他說。他無疑是個大膽思考者，但他是我們其他人的楷模嗎？他創新與冒險的能力主要源自找到一個樂意為之而死的熱情所在嗎？對我們這些不必對每個挑戰抱持熱愛的人來說，這是不是一個太高的標準？

我問契克森米哈賴這個問題，而他說心流甚至能讓每個平凡任務變得鼓舞人心，激發創意思考。他說如果你愛上發揮創意的過程，你幾乎可以運用到任何地方（雖然他承認他永遠沒勁去解三角函數）。我算相信他的話，但「幾乎」二字很重要。我們可以靠了解動機與專注的基本原理激勵自己，可以靠調整挑戰的難度外加動機綜效來促進投入與警覺，可以解決與此生意義無關的問題，但畢竟有局限，有時也許出現不符我們此生意義的難題，甚至牴觸我們此生意義的難題，絕對無法激發我們跨出安全的地方，而萬一不及早有此體認，從中抽身，只怕會換來數年的挫折與折磨。

心理學家E．托倫斯（E. Paul Torrance）畢生研究創意，發表一千八百多篇相關論文，針對如何從挑戰中找到熱情或及早抽身，給出也許是最清楚的建議。他從自身研究中歸納出四個簡單規則：

勇於獻出熱愛，熱切追求。 對於你的最大長處，要了解、自豪、練習、加強、善用與盡情享受。 別囿於他人的期望，從別人加諸於你的遊戲裡走出來，「投入自己的遊戲」並善用你的天賦。 別把寶貴精力浪費在你沒多少能力或熱愛的東西上。

換句話說，我們無論做什麼事情，都能找到創新突破所需的動力，不必放掉一切將就行事。另一方面，如果我們所做的事情失去了意義，則很難找到心流狀態。

相關書摘 ►《創新者的大膽思考》：史帝夫柯爾「眾人之力」哲學，成就「不怕犯錯」的金州勇士隊

書籍介紹

本文摘錄自《創新者的大膽思考：如何跳脫安全思維，勇敢冒險，出奇致勝！》，三采出版

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作者：約拿．薩克斯（Jonah Sachs）

譯者：林力敏

在亟需開創新局的今日，愈懂得違反本能的思考，

愈能在工作與人生取得非凡成功！

今時今日的世界，不停在尋求新的可能，

偏偏經驗、專業、知識的累積反而會成為創新的絆腳石，

愈想要追求新視野與格局，卻愈故步自封，

因為這些會讓人容易害怕未知，難以想像、創造新的可能。

這就是約拿・薩克斯當時所面臨的困境！

薩克斯當初正是以大膽、獨特的創意用影片推動社會改革，

在當時尚未有線上影片的時代，每支影片能創造三千多萬的點閱率，

他以冒險的創意出名，公司更是以此闖下名號，事業不斷壯大。

薩克斯把這些想法、經驗變成一套成功架構寫成了書，

成為人們仰望的創意大師。

然而，這個成功架構不管套用在團隊、案子、公司管理上都出現問題。

團隊出現裂痕、成員抱怨綁手綁腳、創意不斷流失，

死守所謂的創意做法，卻反而扼殺了種種創意。

薩克斯隨後發現更大的危機是他回不去了。

他不敢放棄這套賴以有效擴張事業的規則，又明白可能要不了多久就土崩瓦解。

因為人們面臨抉擇時，總是傾向「安全思考」（Safe Thinking），

第一步會進入到憂患意識，

第二步就會出現負面情緒，

最後就會採取安全行為。

諷刺的是，在不穩定且複雜的情況下，採取安全牌的方法反而增加失敗的風險。

他著手研究更多大膽創新者，他們甘冒高度風險、違抗傳統，並帶給世界創新的一擊，

這到底是天生的才能，或者是可學習的思考技術？

薩克斯破解人們一直在其中窒礙難行之處，並以最新科學論點佐證，

大膽思考的可行性圍繞在六個關鍵，才能不斷克服現實的障礙、激發創意。

如何克服「安全思考」的偏見，對於個人和企業將是急迫的問題。

作者根據個人經驗、訪問了業界的成功人士，並探討相關科學根據，

如何不被慣性思考綁架，破解人們一直在其中窒礙難行之處，勇於行動。

教導大眾如何成為一個創新的大膽思考家（unsafe thinker），顛覆你的既定思考。



大膽思考1：想要大膽，先學會不安

★保持優勢，就不能打安全牌

★敢恐懼，就敢大膽思考

學甘地安於焦慮，反得成功

大膽思考2：隨時都能把動機化為幹勁

★善用各種動機，掌握個人成功

1. 動機鍊金術＝內在動機＋外在壓力

2. 誰說做喜歡的事，會比較容易成功？

★如何一直喜歡挑戰？

1. 成功人士利用心流，擺脫工作倦怠

2. 有時需要一點分心，才能更專注

大膽思考3：真正的專業，是經驗與創新並行

★我們都想要老鳥的經驗與新手的觀點

1. 專業是處理已知，但貧於面對改變

2. 跨足陌生領域，找回學習的能力

★破解專家的心理隱憂，提高創新能力

1. 一旦有「優於平均」心態，就會提高誤判的機率

2. 專家都自認很懂，因此難接受新的方法

大膽思考4：成功人士相信直覺，也會違反直覺

★創新人士常用直覺成功

直覺是每個人都有的隱藏天賦

★讓科學駕馭直覺，決策更精準

1. 如何不把偏見誤認為直覺

2. 如何不把情緒誤認為直覺

★把違反直覺訓練成本能

如何培養反直覺的創意？

外行人用反直覺降低美式足球死亡率

大膽思考5：這是遊走道德邊緣還是打破傳統？

★創新勢必與規則有衝突

1. 對抗規則可以，要有前提

2. 鼓勵正向的違抗，重新思考規則

3. 洞悉自己的缺點，是創新的養分

★怎麼激發創新？與敵人合作

大膽思考6：想變得更強？不能只有你自己

★如何讓他人變大膽？

1. 鼓勵不服從

2. 團隊是感覺很好，還是事情做好？

3. 尋求有益的衝突

4. 從邊緣蒐集點子

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰