《克魯小丑的搖滾壞生活》：相較於國中生等級的《波希米亞狂想曲》，這些墮落敗德才是真實

《克魯小丑的搖滾壞生活》由《蠢蛋搞怪秀》導演Jeff Tremaine執導，根據重金屬樂團Mötley Crüe的回憶錄改編，描述他們的生活故事。

Mötley Crüe（克魯小丑）為美國重金屬樂團，1981年，由貝斯手Nikki Sixx和鼓手Tommy Lee於加州洛杉磯成立，隨後加入吉他手Mick Mars和主唱Vince Neil。克魯小丑為80年代經典搖滾樂團，全球銷售超過一億張專輯。他們以華麗繁盛，雌雄同體的裝扮，與充滿性、酒精、毒品的歌詞內容，以及極為負面的私生活聞名。前兩張專輯的風格為硬式搖滾與原始重金屬，1985年之後以專輯《Theatre of Pain》，成為第一波華麗金屬的代表樂團。

相較於其他同性質的名團，如Alice Cooper、Kiss、Van Halen、Bon Jovi、Skid Row等大團，Mötley Crüe雖然是極暢銷的樂團，但在台灣卻比較冷門，少有人知。不過他們啟發了後繼者如Guns N’ Roses等團，在國際上都是舉足輕重的角色。

《克魯小丑的搖滾壞生活》採取一種半紀錄片的拍攝方式，電影開場即由貝斯手Nikki Sixx自述童年背景，並由鼓手Tommy Lee的自述接續，開啟了樂團的故事。而隨著故事進行，團員的自述旁白，也會參雜在畫面中。對不熟悉樂團的人來說，猛一看還以為是紀錄片。但時代背景是30年前，且成員過於年輕，加上相當劇情片式的拍攝手法，讓人還是得以回神。

以影片架構來說，導演追求的是還原Mötley Crüe的傳奇故事，後設與紀錄片手法只是一種襯托，許多衝突場景，還是回歸到商業片的娛樂本質。如果本片要走藝術片或實驗電影的路數，大概可以向高達的電影那樣，讓旁白的部分大量增加，並以後設的方式轉換場景，加入許多回憶錄相關的人士證詞，讓本片成為一種既虛構又真實的狀態。當然如果是這樣拍，電影本身就不會那麼好看。

片中使用後設手法的地方很少，只有在介紹經紀人出場時，虛構了一個情境，說他是在樂團的荒淫派對中跟樂團認識的，但隨即旁白即加註說，這是虛構的，事實是他們是在公司很平淡的洽談經紀事宜。另一個使用後設的部分，則是音樂公司的員工在演唱會現場找不到自己女友，其實女友正被樂團成員幹。此員工用旁白自述：「絕對不要讓你的女友跟Mötley Crüe獨處」。這些後設場景出現的理由，只為了增加電影的趣味，並沒有要追求虛實交錯的感覺。

雖然《克魯小丑的搖滾壞生活》最後拍成了一部娛樂片，但因為忠實地還原的時代背景與回憶錄上的經典情境，在看著Mötley Crüe荒淫激烈的生活狀態時，還是能獲得一些體悟。

電影當中引用了經紀人的一句話：「許多樂團營造自己的形象，大多只是為了逞強、耍帥。但Mötley Crüe是玩真的，因為他們本來就是這樣的人。」當畫面不斷呈現樂團濫交、偷情、搞破壞、吸毒、喝酒、嗑藥，那些歡樂或沉浸於墮落之中的畫面，並跟他們人生背景的負面因素結合時，一種搖滾樂的二元對立性即展現出來。

搖滾樂作為一種樂種，在音樂性之外，更大的成分是文化象徵。從事搖滾樂的音樂人與聽眾，多數是依循或欣賞著一種「反叛」的精神。每個世代的搖滾樂，必是對當代文化與樂風（特別是流行樂）的一種反動。而這個反動回到了參與者身上，就會形成一種內外的衝突。對參與者來說，一方面他們在世界上要找到自己的歸屬與定位，但性格或思想與生活環境格格不入的狀態下，他們會以搖滾樂作為心靈或生活的出口，將其視為一種救贖。

而片中所有的情境，都在暗示著Mötley Crüe的每一個人都長成了跟所屬環境不同的人（只有吉他手Mick Mars比較神秘一點），像貝斯手Nikki Sixx出身破碎家庭酗酒的老母整天換男人，不照顧他，讓他痛恨母親。而回頭找拋棄他的父親時，父親卻又是個大爛人，讓他連父愛都找不到，於是他把自己寄託在樂團，並在樂團的混亂生活中，展現了內在的混亂，那是他外在的模樣，但不是他想要的樣子，所以Nikki只能靠海洛英來逃離這種斷裂的痛苦。

鼓手Tommy Lee出身在幸福美滿的家庭，家人都支持他玩團，也不過問他的生活，但他天生就不是向他父母那樣拘謹和善的人，他在樂團中找到了真正的自己，但卻又無法平衡，整天亂搞女人，還因為毆打前妻鬧出離婚事件。

吉他手Mick Mars罹患僵直性脊椎炎，他立志想要成名，在一把年紀的時候沒有放棄音樂，想組一個會紅的團，燃燒自己。他跟著樂團一起廝混，卻只默默在角落喝酒沉思，此地之外他別無他處可去。

主唱Vince Neil則是享樂主義者，他跟樂團調性相同，一同玩樂惡搞，明明有了豪宅嬌妻有小孩，還是酒駕去買更多酒開趴，然後酒駕撞死人。

在故事中，每個樂團成員都可以像許多知名的樂團音樂人那樣，也許在台上奔放，在巡迴中玩樂，但還是會有常人生活的一面。但他們私底下的行為，卻都是最符合人們對搖滾樂手的想像──那些墮落到極點的自毀生活。

電影開場就為Mötley Crüe的生活定調。當他們爆起大紅時，每天在洛杉磯的家中會辦派對，收留無數跟他們一樣「異類」、「怪咖」的邊緣人，在裡面喝酒、吸毒、做愛、亂搞。他們會這樣做並非是依循著搖滾樂團的時尚，而是他們知道自己也是一群異類，他們在營造屬於自己的容身之處。

電影中有幾個相當典型的例子。團員在飯店裸奔被報警、丟東西炸毀別人的車，在泳池尿尿；趴踢時，團員說要秀一招給大家看，就抓了一個女人，狂舔她的下陰，然後她就潮吹，噴給整屋子的人看；唱片公司員工找他們談合約時，在家庭餐館的位子上，被桌布下主動口交的粉絲嚇到⋯⋯

這些其實都是一般樂團想玩，也只會私底下玩，不會那麼明目張膽的事。但Mötley Crüe不但做了，寫在回憶錄，還讓電影拍出來。相較於皇后樂團的電影《波希米亞狂想曲》裡國中生等級的乖寶寶行為，Mötley Crüe則根本不在乎全世界的人怎麼看他們。連奧立佛史東的《門》講述The Doors主唱Jim Morrison的故事時，也沒把類似的敗德行為拍出來。

而這種與世界分離的特異狀態，在Mötley Crüe必須面對人生中必然的生離死別時，搖滾樂的避風港終究無法帶給自己生命的答案。在主唱經歷喪子之痛，貝斯手發現海洛英無法成為他的救贖，鼓手經歷婚變，吉他手……還是很神秘。四個人在樂團經歷改組之後，又重新的聚頭，然後繼續地走下去。因為回過頭來，他們所能依靠的就只有彼此，以及音樂。

電影一氣呵成，從團員小時候到組樂團，到經歷了危機之後，上演大團圓劇碼，有了一個美好ending。電影的最後，還放上了團員的真實訪談，讓全片成為一個既有趣味、有危機、又感人且激勵人心的電影。不過真實人生倒不都這麼順利。

根據歷史， 1991年主唱Vince被開除，由John Corabi接任。1997年Vince Neil才又回歸。電影是大團圓結局。但因為鼓手與主唱老是不和，1999年鼓手Tommy離團，組成Methods of Mayhems 。2000年，貝斯手Nikki Sixx組了新團58與Brides of Destruction。直到2005年，原始的Mötley Crüe才又復合。然後，2008年的樂團跟經紀人Burt Stein為了團員的分紅問題，互相提告。2015年，樂團宣布退休。而於2018年，為了電影《克魯小丑的搖滾壞生活》，他們又再度重組，並發行電影同名單曲。

Mötley Crüe團員的真實人生，分分合合，卻始終未散。雖然電影只演到了第一次復合，但也不算疏漏。因為他們的人生，就一如搖滾樂的縮影。不管他們各自有什麼痛苦，彼此之間有什麼摩擦，還是會像家人一樣聚在一起。因為在搖滾這條路上，他們曾經擁有過彼此，那是最令人珍惜的事。當然，歷史上的分裂之後，再也沒合好的名團很多，那是搖滾樂的另一個場景了。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航