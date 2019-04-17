美國與中華民國斷交後，「戰略性模糊」定義了40年來的台美關係

文：Milo Hsieh

1979年4月10號，卡特總統（Jimmy Carter）簽下經過美國眾參議院同意的《台灣關係法》，開始 與台灣建立「非官方」外交關係。美方建立美國在臺協會（American Institute in Taiwan），繼續保持日常外交、領事等作業。

當時的台美關係

即使當時中美關係斷交被貼上了許多了「背叛」的標籤，當時中華民國與美國關係正式結束並不訝異。

共和黨總統尼克森（Richard Nixon）早在1971年就已經開始準備將中國「打開」，當年七月派國安顧問季辛吉（Henry Kissinger）秘密造訪中國。不久後，尼克森總統在1972年2月造訪中國，結束時發布《上海公報》，宣布中美之間許多的政治共識。此報與後來1979年的《建交公報》與1982年的《八一七公報》集稱為「三公報」（The Three Comminuques），作為中／台美關係的基礎。

尼克森並沒有馬上跟中國正式建交，等到民主黨的卡特總統（Jimmy Carter）上任後在1979年年初才與正式宣布。上任後，卡特主打「人權外交」，注重民主價值為外交基礎。

多年自稱代表中國的中華民國，當時的確照中國籍貫選出國民大會「代表」著中國。但實際控制的領土，自稱為自由地區的，卻只有台灣與幾個沿海小島。1979中華民國的蔣氏政權與當時的中華人民共和國的共產政權相差不多；台灣還是一個極權政權的基地。那政權壓縮台灣本省人參政空間，給了卡特總統一大原因繼續執行尼克森總統的一中計畫。野百合學運與天安門事件等民主運動後果的分歧、對西方民主世界的衝擊，也要再等個十年才會看見。

戰略性模糊

當時一大棘手問題，就是美國與中華民國政府在1954年簽下的《中美共同防禦條約》。即使防禦條約在斷交後會變一張廢紙，美國在印亞地區還是有著許多地緣利益。韓戰與越戰都是美國在亞洲遭到共產政權抵抗、戰略失敗的經驗。美國對菲律賓、韓國、日本的防禦條約形成的制中「第一島嶼鏈」（First Island Chain）也在與台防禦條約失效後少了一份威力。

這個保安缺口要等到1982年，共和黨的雷根總統（Ronald Reagan）執政時提出解決方案。當年七月宣布的《六項保證》裡，美國再次確定對台灣的承諾。這六項聲明分別為：美國不會設定對台軍售中止日期、改變《台美關係法》條約、與中國商量對台軍售、當中台之間的「和事佬」、改變對台灣主權的立場或壓迫台灣與中國談判、或正式承認台灣是中國的主權領土。雖然美國在宣布一個月後也與中國發布《八一七公報》，美國並沒有改變對「台灣問題」的立場。

所以在美國與中華民國斷交、與中國建交後，「戰略性模糊」（Strategic Ambiguity）便定義了40年來的台美關係。對美國來說，雖然與台只有「非官方」外交，中國的崛起卻是席地而坐的大象，不可不正視。繼續將片面代表十餘億人（即使實際為少數統治）的政權擋在門外，拒絕機會參加對美國企業具有高度誘惑力的中國市場，也是美國不可能永續的一件事。

銳變的台灣

接下來的數十年，台灣問題從未被美方重新定義。1978年，雷根總統任內，中國也經過了鄧小平的改革開放，開放外商投資。1995年，李登輝總統造訪台灣，中國以飛彈回敬，引發台海飛彈危機，但老布希（George H. W. Bush）執政的美國政府派兩艘航空母艦到台灣海峽，阻擋中國升級衝突。2001年，中國加入世界貿易組織後，對美貿易每年持續成長。

2000－2016年間台灣經過兩次政黨輪替，陳水扁與馬英九分別在2008與2016年當選。雖然陳總統當時推廣台灣參加國際組織，陳代表的台獨情緒卻讓提供武力給台灣的美方不安許多。馬總統的親中政策雖然保持的台海和平，不符民意的與中經濟結合政策卻在2013年被太陽花學運打斷。

2016年開始，川普（Donald Trump）一反過去美國政策，開始對中國採取強硬態度。更多經濟、政治、軍事衝突加快了中美之間的摩擦，台灣經過了多年的民主化，也在亞洲成為了少見的開放民主國家。

當台美關係建立40周年，美對中／台也慢慢地走向反思改革的方向，還是有許多需要考慮的問題：

「中華民國」這個國家機器在台灣與美國之間升溫的狀況下，需要如何改變？

1979年的台灣與2019年的台灣在政治上有著什麼不同？哪些因素會讓台美關係更容易改善？哪些不會？

對美關係是否跟對中關係相衝？有哪些利益是中美之間零和的？有哪些利益是互補的？

從歷史來看，美國對台灣不清楚的承諾有哪些？發生哪種問題會有美國幫助？哪些美國理都不會理？

2020年選哪位總統會讓台灣更加繁榮、開放、民主化？台灣會需要跟美國合作更多？還是中國？

這些問題沒有對或錯的回答，但也是台灣必須自己討論、決定的方向。

今年台美關係40歲，台灣人已經取回了代表自己、決定自己未來的權利。

參考資料

（特別感謝眾多在美國華府舉辦台美關係法40周年研討會的智庫、團體組織）

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航