蔡英文裁示：拒絕主張「一國兩制」、「武統」人士入境

（中央社）陸委會今（16）日表示，總統蔡英文已裁示有關部門，針對涉有來台主張「一國兩制」、「武統」，以致有影響國安、社會安定之虞的外國及中國人士，採取相應管制措施，必要時應拒絕入境。

陸委會今晚發布新聞稿作上述表示，並強調政府相關機關將予以嚴密注意、拒絕上述人士入境。

新聞稿指出，近日媒體報導，有部分來自外國及中國人士將於4月下旬來台，宣揚以武力統一台灣、文攻武統作為等訊息，政府相關機關均已有掌握並已陳報國安高層。

根據新聞稿，蔡總統在聽取陸委會簡報後裁示出入境等機關，對相關來台人士入境目的妥為掌握，若涉有來台主張「一國兩制」、「武統」等鼓吹戰爭、恫嚇台灣人民活動，以致有影響國家安全、社會安定之虞者，應採取相應管制措施，必要時應予拒絕入境。

陸委會強調，政府不歡迎不尊重台灣主流民意以及兩岸現實的中國人士來台推銷「習五條」、「一國兩制台灣方案」；更反對來台從事宣揚武統、鼓吹戰爭等違反國際規範、恫嚇台灣人民的活動。政府相關機關將予以嚴密注意、拒絕其入境。

陸委會指出，中華民國是自由、民主、法治的國家，憲法賦予國人享有充分之言論自由保障，但是鼓吹戰爭、宣揚武力統一台灣等相關言論，既違反國際社會追求和平的普世價值，也和公民與政治權利國際公約第20條禁止鼓吹戰爭的規範精神相違背，這樣的言論不會被國際社會所認同，也不會被全體國人所接受。

至於近日竟有國內相關團體與人士，配合中方舉辦宣揚武統台灣、鼓吹戰爭的座談活動，陸委會則表示，這樣的作為完全無法獲得台灣民眾的認同。

陸委會並提醒少數相關國內人士，應重視國家利益與社會觀感，不應參加或舉辦為中共主張背書、宣揚武力統一、鼓吹戰爭等活動，只有全體國人團結一致，才能反制中方的統戰手法與企圖，共同捍衛國家主權與台灣民主自由的生活方式。

總統府新聞稿也指出，為了掌握近期各項國家安全動態與最新情勢，蔡英文今天召開例行國安首長會議，這次會議於下午4點30分召開，全程約50分鐘。除總統外，與會還有國家安全會議秘書長李大維、總統府秘書長陳菊、外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通、行政院政務委員鄧振中、國家安全會議諮詢委員傅棟成、陳俊麟等。

對於昨（15）日中國軍機藉「遠海長航」活動為由，航經我國及區域國家周邊，衝擊區域安全，總統在聽取國防部嚴德發部長簡報後指示，請國防部嚴密監控各項共軍動態，並做好萬全因應準備，確保國家安全無虞。基於區域安全共同責任，本事件安全訊息，也應即時會知區域相關國家。

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核稿編輯：楊之瑜