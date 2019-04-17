習慣成「自燃」：那些年我們被破壞的古蹟

我們在別人的故事裡，流下真情的眼淚，在自己的歷史裡，冷漠轉身離去。——楊翠

擁有850年歷史的巴黎聖母院，受到大火侵襲。

據BBC午後消息，雖兩座鐘樓在內的主建築得以保留下來，但尖塔及屋頂已經倒塌⋯⋯

不只是法國，世界各地的萬千旅人此時也同樣黯然傷心。

距離法國有10099公里的我們，不禁想問：我們所在的島上，那些被知道、不被知道的受破壞的文化資產，也能有被關注、被反省、被記得⋯⋯或被全民捍衛的那一天嗎？

我們不願再看到逝去，但若已經發生，那至少不能忘記。我們期許能提醒大眾，所有文化資產曾存在的痕跡。

有被忽略的古蹟／歷史建築／老屋嗎？

邀請您在留言區補充（往下看2018年中的古蹟破壞制縣等級圖，很多縣市都晉級（X）了呢！）

Photo Credit: 文化銀行

以下為遭火災的文化資產列表

臺北大稻埕延平北路第一劇場

臺北錦西街木材行等80戶聚落

臺北淡水英商嘉士洋行

臺北西本願寺大殿

臺北大稻埕迪化街屈臣氏大藥房

臺北西本願寺樹心會館

臺北大稻埕迪化街270、272、274、276、278號

臺北國防部和平新村

臺北錦泰里雲和街國產局日式宿舍

臺北北投臺鐵員訓中心暨日式眷舍

臺北萬華糖廍

臺北市鄭州路38巷台鐵宿舍

臺北刑務所南官舍（華光社區）

國家圖書館旁眷村

板橋林本源園邸來青閣

松山慈祐宮

紀州庵本館

紀州庵別館

臺灣總督府交通局遞信部

臺灣總督府松山菸廠

經濟部眷屬宿舍

草山行館

華光社區

雲門舞集八里排練場

臺北金門街日式宿舍

臺鐵北門鄭州路宿舍

蘆洲秀才厝

義芳居古厝

四四南村

撫臺街洋樓

日本海軍俱樂部

漁會正濱大樓

前南菜園日式宿舍群

蔡瑞月舞蹈社

陽明山美軍宿舍群

台電核能火力發電工程處

基隆港西岸碼頭倉庫

桃園東門市場

桃園市警察宿舍

桃園縣復興鄉角板山賓館

新竹湖口老街

新竹市武昌街老屋

苗栗文昌祠

臺中刑務所演武場

臺中東勢中嵙里東崎街磚造三合院

臺中邱厝子眷村

臺中霧峰林家頤圃

臺中市梧棲老街

臺中州廳附屬建築群

臺中火車站舊宿舍

臺中東勢大雪山製材廠

臺中豐原林務局日式宿舍

臺中清水黃家古宅「瀞園」

彰化百年古蹟關帝廟

彰化鹿港文開書院

彰化北斗市場

彰化元清觀

鹿港鳳山寺

伸港福安宮

南投竹山連興宮

南投水里車埕日式宿舍

雲林北港糖廠廠長宿舍

虎尾建國二村

黃俊雄布袋戲片場倉庫

北港朝天宮後殿

北港北糖街臺糖舊宿舍

台糖虎尾總廠日式宿舍

斗六雲林縣經濟農場

嘉義縣警局日式宿舍

嘉義神社正殿

阿里山沼平聚落

阿里山鐵路北門驛

朴子配天宮正殿

阿里山奮起湖老街

台南曾家古厝

原臺南刑務所合宿

原臺南州立農事試驗場辦公廳舍

台南精忠三村

佳里吉和堂

水交社眷村

高雄中學雅樂軒

高雄橋頭糖廠日式員工宿舍

高雄苓雅寮鼓山亭

鳳山龍山寺

旗山武德殿

岡山舊車站

台鐵高雄檢車段

臺灣高雄市鹽埕區大新百貨

屏東東港共和新村［2018年］

臺東民權里寶町寶桑路日式宿舍

花蓮民權路臺鐵舊宿舍

林田山日式檜木住宅群

大分駐在所

花蓮空軍眷村德安新村

花蓮舊火車站臺鐵宿舍

花蓮重慶路臺鐵宿舍

花蓮自由路臺鐵宿舍

以下為遭破壞的文化資產列表

臺北府城各城門（東門、南門、小南門）

臺北市景福門

臺北市寶斗里清雲閣

臺北市原臺北刑務所官舍

臺北中山橋

臺北市松山菸廠

臺北市南港瓶蓋工廠

臺北市蘭州派出所

臺北市日本赤十字社台灣支部（前中國國民黨黨部）

臺北市齊東街日式宿舍

臺北市嘉禾新村

臺北市圓山水神社［2018年］

臺北市北投洲美街的汾陽居 ［2018年］

臺北市陳悅記古墓（陳悅記祖宅）

臺灣民眾黨部遺址

新北市樂生療養院區

新北市土城普安堂

新北市新店第一公墓古墓群

新北市周家花園古厝

新北市李聲元古厝（秀才厝）

新北市三峽老街部份石板路面及文化鑄鐵磚

臺鐵新北投車站

基隆港西岸碼頭倉庫

基隆市白米甕砲台監守衛舍

基隆市明德山莊

桃園縣新坡八卦窯

新竹市赤土崎新村（寡婦樓）

新竹市溫宅（太原第）［2018年］

苗栗縣「八卦窯」、「包仔窯」、「四方窯」

苗栗縣後龍鎮陳愷悌古厝

苗栗縣頭份市山下里陳氏家祠［2018年］

臺中市瑞成堂

臺中市慶興堂

臺中市穎德堂

臺中市東海古堡碉堡群

臺中市摘星山莊

臺中武德殿

臺中市樹德山莊

彰化縣臺灣銀行日式宿舍群

彰化市太子樓農業倉庫

彰化縣大新商社(李棟材故居)

彰化縣杜錫圭故居

彰化縣松竹堂四連棟街屋

彰化鹿港施家古厝

彰化北斗奠安宮

彰化縣榮光村榮民工廠［2019年］

南投縣烏牛欄橋石碑

雲林斗六一條龍

雲林定遠電臺（中央廣播電台虎尾分台）

雲林縣北港糖廠宿舍

嘉義廖氏診所

嘉義蔡家古厝

嘉義縣朴子日新醫院

嘉義稅務出張所

嘉義市嘉義郡役所廳舍

臺南市延平街

臺南市陳子鏞故居

臺南下營文貴醫院

柳營劉氏洋樓

麻豆林家古厝

高雄市大舞台戲院

鳳山縣舊城北門拱辰井

高雄市旗山車站

高雄市旗山神社

高雄市旗山日本宿舍

屏東里港鄉中山路段蔡家古厝［2018年］

屏東市日治時期佛教淨土宗建築「報恩寺」

屏東縣萬巒鄉萬金聖母聖殿

宜蘭「礁溪天主堂」［2018年］

花蓮縣自由廣場（花蓮舊監獄遺跡）

福住橋暨第二福住橋

2018年中的制縣破壞等級圖，對照上面2019，有些縣市簡直逆轟高灰⋯⋯

Photo Credit: 文化銀行

台灣光是去年就至少7筆古蹟破壞事件，好希望這個專題能就此富奸。任意選一個你的縣市的古蹟，你會發現：國外的月亮雖圓，我們的圓又亮，又含健保。

本文經文化銀行授權轉載，原文發表於（一）（二）

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航