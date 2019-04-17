當聖母院成了地獄：這群人拯救了法國人的共同記憶

擁有超過850年歷史的巴黎聖母院，昨（16）日發生火災，摧毀了大部分的屋頂、甚至導致尖塔崩塌，讓許多法國人為之心碎。總統馬克宏今日宣布，將在未來5年內重建這座大教堂，也獲得各界捐款超過7.5億歐元（台幣約260億元）。不過也多虧了許多無名英雄，這場火災才不致導致更嚴重的後果。

昨日巴黎聖母院的火災現場，木頭和 鉛屋頂在烈火燃燒下，宛如 一個劈啪作響的地獄頭頂，很快的在幾分鐘內，火勢將開始威脅教堂內珍藏的藝術品，無價的宗教聖物。

就在這個時候，消防隊員衝入教堂，試圖將教堂內的 東西帶到安全地帶。其中，一名消防隊的附隨神父 福尼耶（Jean-Marc Fournier）， 要求加入他們，並 堅持與消防隊員進入火場，協助搶救無價的文物。

根據巴黎官員和消防員的說法，教堂人員與消防員 一起形成一條人鏈，盡快將文物搶救出來。多虧了福尼耶身上的鑰匙和密碼，聖母院的鎮院之寶「荊棘冠冕」順利的被帶出火場 – 信徒們相信，這是耶穌受難前戴在頭上的珍貴遺物。另外在彌撒「聖體聖事」儀式中用來裝盛代表耶穌身體和血的聖物（The Blessed Sacrament）也在福尼耶的搶救中倖免火災。

在福尼耶的照片被發布在推特上之後，這位神父一夕之間成為社交媒體上的英雄。

Le père Fournier, aumônier des @PompiersParis, est allé avec des pompiers dans la cathédrale #NotreDame pour sauver la couronne d’épines et le Saint-Sacrement... pic.twitter.com/4IoLVdoJZW — Etienne Loraillère ن (@Eloraillere) 2019年4月15日

福尼耶在法國武裝部隊工作了7年，擔任提供宗教服務的隨行神父，也曾隨軍到過阿富汗，在一次襲擊中倖免於難，當時有10名士兵因此喪生。

《每日郵報》報導，2015年，巴黎巴塔克蘭劇院（ Bataclan） 經歷恐攻事件，當時 ISIS武裝分子用槍支和炸藥殺害了89人。 福尼耶進入了劇院，協助那些受傷或失去親人的人，也為死者祈禱。

福尼耶神父日前受訪時表示，「在我第一次去阿富汗時，我被恐懼所擄獲了 - 我所看到的一切都可能是危險的，正如我們在培訓中學到的那樣。」

不過消防人員形容，在面對大火時，福尼耶神父無所畏懼，他直接衝向教堂裡的聖物，確保它們被平安救出。「他每天都在面對生與死，因此他一點也不害怕。」

經過消防員搶救，目前已知鎮院聖物耶穌荊棘冠（The Holy Crown of Thorns）以及聖路易祭袍（The Tunic of Saint Louis）都被救出，這兩個無可取代的珍品，與其他從大教堂救出的藝術品和文物，將被轉送到另一個巴黎地標—羅浮宮博物館中，以便妥善保管。

差30分鐘教堂全毀，消防員如何搶救聖母院？

巴黎聖母院在當地時間15日傍晚6點20分竄出火勢，但大約過了23分鐘，直到下午6點43分，當 警報第2次響起才發現聖母院的閣樓發生火災 。

《聯合報》報導，法國內政部國務秘書努涅斯（Laurent Nunez）16日表示，聖母院只差15-30分鐘就會被完全燒毀，幸虧消防員極力搶救，阻止火勢蔓延到哥德式鐘樓。

巴黎消防隊隊員賭上性命留在失火的建築內部，在兇猛大火與西面2座鐘樓之間製造一面水牆，才能避免更大的災難。

努涅斯讚揚消防員的勇氣與決心，他們冒著生命危險搶救聖母院的磚石結構與2座鐘樓。努涅斯表示：「現在我們知道這一切都在那15-30分鐘內決定。」他表示，警方和消防員將在未來48小時繼續評估建築的安全性。

受損文物有哪些？

《中央社》報導，大火後，聖母院代理主教馬塞特（Philippe Marsset）是第一批回到教堂的人士之一。他說，他有如在爆炸現場，聖母院變成了地獄。

聖母院內著名的12門徒雕像以及4座福音傳道士雕像，拜整修計畫之賜，已於一週前搬走，躲過一劫。

經過消防員搶救，目前文物多數都被救出，教堂內3扇13世紀的玫瑰花窗，目前狀況似乎無礙；不過 法國宗教遺產觀測會秘書長表示， 「我們避免了徹底的災難。但是，約有5％到10％的藝術作品可能已被破壞，我們必須正視這一點」。

目前傳出可能受損的文物，包括了廳內的管風琴（Grand Organ）「似乎嚴重受損」。聖母院的祭壇上有法國藝術家庫斯圖（Nicholas Coustou）的雕塑作品「聖母哀子像」（Descent from the Cross），目前則狀況不明。

另外，巴黎聖母院鐘塔兩側、廣受遊客喜愛的滴水獸（gargoyles），以及最知名、是坐落在建築物頂端、雙手托腮鳥瞰巴黎的「思提志」（Stryge），由於目前尚不清楚，大教堂的外部受到了多大的損壞，也不清楚這些滴水獸是否在這場大火中無損。

法國總統矢言，5年內重建更美的巴黎聖母院

（中央社）巴黎地標聖母院昨天遭到大火重創，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，他希望在5年內重建這座有850年歷史的大教堂，並希望法國人民同心協力重建聖母院。

馬克宏在總統府辦公室向全國發表演說表示：「我希望在5年內重建這座大教堂，建得比原來更美麗，我們辦得到。」不過他也警告：「我們千萬不要落入欲速則不達的陷阱。」

馬克宏指出，這場戲劇性大火，也使慘遭分歧撕裂的法國展現最好的一面。

「我們昨晚在巴黎看到的，是我們動員和團結的能力。」

他指出，法國歷史上也有許多城鎮、港口和教堂毀於大火，「每一次我們都會重建」。

他表示，聖母院大火顯示，「我們的歷史不會停下腳步，我們永遠會有考驗要克服」。

馬克宏昨晚視察聖母院，並說要發動募資，重建聖母院，距起火約24小時，法國企業等各界湧入的捐款已超過7.5億歐元（台幣約260億元）。

其中法國石油大廠道達爾集團（Total）和開雲集團（Kering）各捐1億歐元，法國億萬富翁阿爾諾（Bernard Arnault）和旗下路威酩軒集團（LVMH）以及萊雅集團（L'Oreal）各捐2億歐元。

專家指出，重建工作可能費時數十年。

當被詢及，復原需費時多久，巴黎聖母院基金會主任費雪（Eric Fischer）表示：「我認為需要數十年。」

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核稿編輯：楊士範