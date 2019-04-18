中國廣電禁令事件簿：不合時宜即封殺，歌手李志只是冰山一角

文：馬曼容（Pony，本名馬曼容，1995年生，熱愛香港的台北人，著有 PONY WORLD粉專與部落格。曾任金馬影展第三屆亞洲電影觀察團，喜愛各類影視聽活動，希望能以文字記錄一切自我觀察。文章散見於放映週報、娛樂重擊、釀電影、週刊編集、BIOS MONTHLY等平台）

「故園路／怎竟是不歸路？大地舊日江山／怎麼會變血海滔滔？故園路／怎竟是不歸路？驚問世間／怎麼盡是無間道。」《人間道》，是1989年由已故香港音樂人黃霑所創作，由張學友演唱，為1990年知名電影《倩女幽魂II：人間道》主題曲。這首經過30年後依舊琅琅上口的經典歌曲，卻在一夕間遭中國音樂平台全面下架，外界猜測是因黃霑歌詞所影射敏感政治議題，也在這事件30週年前夕，讓中共發動大規模的審查查封。

過沒多日的4月12日，常以諷刺極權為歌曲題材的爭議歌手李志，在被中共當局取消四川巡迴演唱會後，不只又被查封微博、微信公眾號，其所創作的《廣場》、《1990年的春天》，《人民不需要自由》等歌曲專輯，也遭網易雲、蝦米等音樂平台上全面下架。儼然這個當代廣富盛名的民謠歌手，只因渴望自由的言論發表，就消失在中國音樂界中，404查無此人。

這並非中共第一次發佈這樣的禁令，對多數關心影視音樂的人而言，這都已變成習以為常的作為。早在2011年限娛令頒佈時，中共的廣電總局也早頻頻對影視節目下手，2002年，全民熱捧的《流星花園》被下令停播；2006年，下令選秀節目選手必須年滿18歲，同時主持人必須張揚正向主旋律，更給當時造成火紅話題的選秀節目《超級女聲》，一記當頭棒喝。

而到了2007年，廣電禁令又圈出三個影視關鍵詞：選秀、三俗、主旋律，令文中規範各家衛視電視台在黃金檔期只可播放主旋律影視作品、選秀節目持續正能量，不可呈現親友抱頭痛哭、歌迷狂熱呼叫等場面和鏡頭。甚有節目因比賽環節設計簡陋、內容格調不佳，直接被廣電總局勒令停播。低俗、下流等涉及關於性生活的話題與節目，也一概不得登於能拓及普羅大眾的影視平台。

2011年，中共國家廣電總局下發《關於進一步加強電視上興綜合頻道節目管理的意見》，加強控管同質性的電視節目播出結構，並強化能夠弘揚中華民族傳同文化等道德類節目的播出，這樣的限制令也在日後被稱為「限娛令」。「限娛令」涉及的範圍廣泛，也不定期開鍘、限制節目戲劇的走向播出。近年如嘻哈說窗被認為是傷風敗俗之示範，從而限制；歌唱節目也不少因未滿年紀限制，被迫退賽；偶像培育節目被要求加入來自「官方認可」的藝術家評審團坐鎮肯定；影音平台的嘻笑鬼畜視頻逐一被清查下架。更別說自從台灣318學運、香港雨傘運動爆發後，敏感政治議題甚囂塵上，也讓中共官方的列管藝人黑名單也越來越長、越禁越多，而影視音作品只要牽涉到這份名單上的任一藝人，那內容就必須修改，不然就永不得公開播出。

儘管限令每每頒佈，對於求新求變求財的影視工作者，都是一場必須歷經調整的磨難，而中共禁令的這一條線，也不是條非常明確的線，什麼時後會踩到他們無法接受的敏感點？什麼時候這顆禁令的未爆彈又會爆發？都成為影視作品內容在製作時必須考量的因素。

Photo Credit: Reuters/達志影像

此種現象更在近年尤為明顯，好不容易甫於今年4月4日上映，導演婁燁的最新作品《風中有朵雨做的雲》，也是通過種種審查機制，從獲取龍標、技術審查、到公映許可證，也加上婁燁曾因《頤和園》的政治牽涉，被勒令禁拍五年，《浮城謎事》更因電影檢查的吹毛求疵，讓婁燁憤得不署名承認為自己的作品。前面種種，使得再次於極富爭議的區域冼村拍攝的《風中有朵雨做雲》，獲取上映的過程離影片製作完成，花費整整兩年時間，才得以於院線公映。當然，電影全片依然看得出不少被總局刪改過的痕跡，其中也包括那若隱若現的陳冠希一角。

就算不是被政府盯上的麻煩人物，所有的影視內容一涉及政治，皆有可能被收回修改，這也是為什麼今（2019）年第69屆柏林影展的熱議話題，就是來自中國電影的「技術問題」。當評審團主席茱麗葉．畢諾許公開於台上惋惜，入圍主競賽單元的中國電影《一秒鐘》，因「技術問題」於放映前幾日退出取消展映，畢諾許更是強調希望還給電影的創作自由。這部由張藝謀執導的最新電影《一秒鐘》，雖主題聚焦在獻給電影的一封情書，卻因背景涉及中國文革場面，而被官方收回了龍標許可。

另一部同樣也因「技術問題」退出放映的電影，是由曾國祥執導的《少年的你》，儘管《七月與安生》的口碑好評，《少年的你》也因據傳涉及到青少年戀愛等題材，未獲得電影總局的批准放映。

時至今日，所限制的範圍也越來越廣大，從原本只求宣揚主旋律的道德節目，到看似普通日常卻處處限制不可的法令，諸如宮鬥題材允予禁止、怪力亂神的穿越題材不得出現、亦不可宣揚青少年的愛戀行為，許多節目也因此被迫改名，不能再給予青年們未知的幻想，第一人稱（我是歌手）與偶像歌王等詞彙，也皆要求更改取代。甚至榮獲奧斯卡最佳剪輯的《波希米亞狂想曲》，也在中國剪去所有涉及同志的劇情。

所謂「限令」，不光只針對內容的題材生產，反而逐漸轉為對個人生活的監控，污點藝人的永不錄用、「一點不能少」的自我認同審查，到選秀節目上選手各式耳釘、髮色的規範，都得遵守令文上維護中華民族傳統美德的視聽觀感。然而，種種的規範限制，回過頭看，都只是一場可笑、滅殺影視創作的畫地自限。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

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