「媽祖託夢要我出來」：全台首富郭台銘表態選總統、要給年輕人希望

2020總統大選倒數計時,國、民兩黨候選人還未定案,鴻海總裁郭台銘昨(16)日也表態,加入戰局,表示將在這一兩天內,決定是否參選總統。而郭台銘今日上午到板橋慈惠宮參拜,再度證實自己選意堅定,他說因為前幾天「媽祖託夢給他」,要他一定要出來。

(中央社)鴻海集團總裁郭台銘今天上午赴板橋慈惠宮參拜,他說2020大選攸關台灣的未來,他一直都很關心,沒想到媽祖竟然跟他心有靈犀,幾天前託夢給他,叫他要出來,要出來為台灣做事。郭台銘說,他會遵從媽祖的指示。

郭台銘說,他如同是媽祖看著長大的義子,媽祖要他來為台灣人民做更多事,他一定會遵照媽祖的指示來做。

郭台銘昨天鬆口考慮選總統,今天上午10時30分先在新北市板橋慈惠宮參拜後,再轉往淡水武聖宮參拜,是否會在神明面前宣布參選,各界都相當關注。郭台銘下午也將轉往國民黨中常會,接受榮譽狀。

郭台銘今日表示,媽祖無時無刻都保佑他,不管他去世界哪裡投資、去大陸投資,媽祖都在他的身邊,所以他今天特別來問媽祖。郭台銘說,2020年的選舉很重要,其實媽祖幾天前就有託夢給他,今天媽祖又和他心有靈犀,說一定要為受苦受難的老百姓做好事,對年輕人要給他們希望,對兩岸的和平要維持、支持。郭台銘還說,他可以說是媽祖的乾兒子,一定要照媽祖指示去做。

郭台銘為什麼要出來選?

郭台銘昨日出席2019印太安全對話研討會,會前接受媒體採訪,首度鬆口表態考慮參選2020年總統大選。郭台銘當時表示,他若決定參選總統,一定會經過初選的程序,不會接受徵召。

至於為何決定出來參選?郭台銘昨日表示,他希望替年輕人做事。

《中央社》報導,郭台銘說,台灣的安全,2020年非常重要,這場總統大選將會決定未來起碼台灣20年政治、國防和經濟的走勢,是一個轉捩點。他說,如果要謀求大位的話,大可不必,主要是他想如果要做事的話,應該要做什麼事。

郭台銘指出,他捫心自問,如何替年輕人做些事,他重申國防要靠和平,不需要買太多的武器,「和平是最大的武器」,只要買防禦性的武器就好,其他經費做為發展經濟投資所用。

他說,世界上不會有真正的戰爭,都是無形的戰爭,買再多的武器,「能夠用嗎」,他認為,和平是最重要的,「誰家的小孩願意坐在戰鬥機上」,戰爭沒有贏家。

郭台銘表示,市場要靠競爭,中國大陸和美國都是市場,台美的經濟關係很重要。而他昨日也在臉書上貼文,強調選總統這件事,和他要不要做無關,是為了走一條長遠的路,對一條年輕人有希望的路。

郭台銘檔案: 1950年10月18日生

學歷:中國海專

1974年以30萬元成立鴻海塑料企業有限公司 1980年更名為鴻海精密工業有限公司 現為鴻海集團董事長兼總裁、永齡文教慈善基金會創辦人 2018年集團營收破新台幣5.2兆 台灣首富,個人資產高達2277.6億元

而郭台銘表態出來選之後,鴻海(2317)股價今日下午12點左右也攀高到92.5元,再創新高。

台灣首富選總統,外界怎麼看?

外界關注郭台銘是否為有效的國民黨員,以及能否參加黨內初選。為此國民黨解釋,郭台銘在1970年入黨,黨齡近50年,但在2000年並未辦理黨員重新登記,屬於不合格黨員,不具有參與黨員投票、登記初選等「黨權」。黨務人士指出,就算郭台銘現在回復黨籍,仍須滿4個月,才能申請提名登記,恐趕不上國民黨原訂規劃在4月底進行公告之前。

不過國民黨中常委曾文培指出,為郭台銘黨權問題解套也很容易,中常會可以直接修改提名辦法,把原有回復黨籍滿4個月才能登記初選等規定改掉,甚至是考量郭台銘的特殊貢獻,另訂一個規定也行,關鍵還是郭台銘的參選意願。

國民黨立委王育敏表示,若郭台銘確定要投入選戰,等於是讓國民黨多了一個強棒,後續是否跟高雄市長韓國瑜搭檔或合作等,又或是韓國瑜可能會退出2020、專心高雄市政,要等到郭台銘最終表態才會更為明朗。

針對鴻海董事長郭台銘鬆口考慮選總統,高雄市長韓國瑜今天在舊金山接受媒體訪問時,表示他非常開心,也強調2020總統大選目前完全不在他的考量內。至於是否會力挺郭董?他說,等郭董表態再說。

韓國瑜說,從「台灣安全、人民有錢」這個重要的總統目標來看,他對郭台銘考慮參選總統非常開心。因郭台銘與中國、美國有特殊的關係,在對台灣安全維護上有一定的幫助。韓國瑜也說,郭台銘白手起家成為台灣首富之一,他對經濟的發展、策略和刺激經濟的成長一定有他獨到之處。

至於韓國瑜本人,他則表示自己現在忙著宣傳高雄、幫高雄招商、交朋友,這些努力讓他非常有成就感。他會繼續前進,現在完全不考慮2020總統大選。

財經媒體《彭博》今日也以「鴻海郭台銘說女海神支持他選台灣總統」(Foxconn's Terry Gou Says Sea Goddess Backs Him to Run for Taiwan President)為題,報導郭台銘選總統一事。

Photo Credit: 彭博

不過針對郭台銘參選,文化大學新聞系系主任胡幼偉認為,郭台銘若選總統,他的「罩門」將會是被大眾質疑能否大公無私,不再為鴻海謀利。

胡幼偉表示,對比川普選上美國總統,女兒伊凡卡可以擔任川普企業副總裁,但台灣「律人甚嚴」,能夠同意郭台銘的家族成員和鴻海有任何關係?當郭台銘不再是鴻海負責人,手中沒有任何公司股票時,川普、安倍晉三甚至是習近平還會把他當朋友嗎?

胡幼偉也質疑,當郭台銘從哪都能去的鴻海全球框架,走入幾乎哪都去不了的中華民國框架,若郭台銘不再是鴻海負責人時,他如何比其他總統候選人更能打開中華民國的國際空間?若是郭當選總統,北京就會因為他曾是鴻海董事長而給台灣更多國際空間嗎?

《天下雜誌》報導,根據《公職人員財產申報法》,總統當選人(包含配偶及未成年子女)所持有的國內之上市及上櫃股票,必須於就職日起3個月內辦理信託並申報。郭台銘所持有的133萬張鴻海股票,一旦全數信託,他的鴻海董事資格並不會喪失。

