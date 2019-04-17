「媽祖託夢要我出來」：全台首富郭台銘表態選總統、要給年輕人希望

2020總統大選倒數計時，國、民兩黨候選人還未定案，鴻海總裁郭台銘昨（16）日也表態，加入戰局，表示將在這一兩天內，決定是否參選總統。而郭台銘今日上午到板橋慈惠宮參拜，再度證實自己選意堅定，他說因為前幾天「媽祖託夢給他」，要他一定要出來。

（中央社）鴻海集團總裁郭台銘今天上午赴板橋慈惠宮參拜，他說2020大選攸關台灣的未來，他一直都很關心，沒想到媽祖竟然跟他心有靈犀，幾天前託夢給他，叫他要出來，要出來為台灣做事。郭台銘說，他會遵從媽祖的指示。

郭台銘說，他如同是媽祖看著長大的義子，媽祖要他來為台灣人民做更多事，他一定會遵照媽祖的指示來做。

郭台銘昨天鬆口考慮選總統，今天上午10時30分先在新北市板橋慈惠宮參拜後，再轉往淡水武聖宮參拜，是否會在神明面前宣布參選，各界都相當關注。郭台銘下午也將轉往國民黨中常會，接受榮譽狀。

郭台銘今日表示，媽祖無時無刻都保佑他，不管他去世界哪裡投資、去大陸投資，媽祖都在他的身邊，所以他今天特別來問媽祖。郭台銘說，2020年的選舉很重要，其實媽祖幾天前就有託夢給他，今天媽祖又和他心有靈犀，說一定要為受苦受難的老百姓做好事，對年輕人要給他們希望，對兩岸的和平要維持、支持。郭台銘還說，他可以說是媽祖的乾兒子，一定要照媽祖指示去做。

郭台銘為什麼要出來選？

郭台銘昨日出席2019印太安全對話研討會，會前接受媒體採訪，首度鬆口表態考慮參選2020年總統大選。郭台銘當時表示，他若決定參選總統，一定會經過初選的程序，不會接受徵召。

至於為何決定出來參選？郭台銘昨日表示，他希望替年輕人做事。

《中央社》報導，郭台銘說，台灣的安全，2020年非常重要，這場總統大選將會決定未來起碼台灣20年政治、國防和經濟的走勢，是一個轉捩點。他說，如果要謀求大位的話，大可不必，主要是他想如果要做事的話，應該要做什麼事。

郭台銘指出，他捫心自問，如何替年輕人做些事，他重申國防要靠和平，不需要買太多的武器，「和平是最大的武器」，只要買防禦性的武器就好，其他經費做為發展經濟投資所用。

他說，世界上不會有真正的戰爭，都是無形的戰爭，買再多的武器，「能夠用嗎」，他認為，和平是最重要的，「誰家的小孩願意坐在戰鬥機上」，戰爭沒有贏家。

郭台銘表示，市場要靠競爭，中國大陸和美國都是市場，台美的經濟關係很重要。而他昨日也在臉書上貼文，強調選總統這件事，和他要不要做無關，是為了走一條長遠的路，對一條年輕人有希望的路。

郭台銘檔案： 1950年10月18日生

學歷：中國海專

1974年以30萬元成立鴻海塑料企業有限公司 1980年更名為鴻海精密工業有限公司 現為鴻海集團董事長兼總裁、永齡文教慈善基金會創辦人 2018年集團營收破新台幣5.2兆 台灣首富，個人資產高達2277.6億元

而郭台銘表態出來選之後，鴻海（2317）股價今日下午12點左右也攀高到92.5元，再創新高。

台灣首富選總統，外界怎麼看？

外界關注郭台銘是否為有效的國民黨員，以及能否參加黨內初選。為此國民黨解釋，郭台銘在1970年入黨，黨齡近50年，但在2000年並未辦理黨員重新登記，屬於不合格黨員，不具有參與黨員投票、登記初選等「黨權」。黨務人士指出，就算郭台銘現在回復黨籍，仍須滿4個月，才能申請提名登記，恐趕不上國民黨原訂規劃在4月底進行公告之前。

不過國民黨中常委曾文培指出，為郭台銘黨權問題解套也很容易，中常會可以直接修改提名辦法，把原有回復黨籍滿4個月才能登記初選等規定改掉，甚至是考量郭台銘的特殊貢獻，另訂一個規定也行，關鍵還是郭台銘的參選意願。

國民黨立委王育敏表示，若郭台銘確定要投入選戰，等於是讓國民黨多了一個強棒，後續是否跟高雄市長韓國瑜搭檔或合作等，又或是韓國瑜可能會退出2020、專心高雄市政，要等到郭台銘最終表態才會更為明朗。

針對鴻海董事長郭台銘鬆口考慮選總統，高雄市長韓國瑜今天在舊金山接受媒體訪問時，表示他非常開心，也強調2020總統大選目前完全不在他的考量內。至於是否會力挺郭董？他說，等郭董表態再說。

韓國瑜說，從「台灣安全、人民有錢」這個重要的總統目標來看，他對郭台銘考慮參選總統非常開心。因郭台銘與中國、美國有特殊的關係，在對台灣安全維護上有一定的幫助。韓國瑜也說，郭台銘白手起家成為台灣首富之一，他對經濟的發展、策略和刺激經濟的成長一定有他獨到之處。

至於韓國瑜本人，他則表示自己現在忙著宣傳高雄、幫高雄招商、交朋友，這些努力讓他非常有成就感。他會繼續前進，現在完全不考慮2020總統大選。

財經媒體《彭博》今日也以「鴻海郭台銘說女海神支持他選台灣總統」（Foxconn's Terry Gou Says Sea Goddess Backs Him to Run for Taiwan President）為題，報導郭台銘選總統一事。

Photo Credit: 彭博 網站截圖

不過針對郭台銘參選，文化大學新聞系系主任胡幼偉認為，郭台銘若選總統，他的「罩門」將會是被大眾質疑能否大公無私，不再為鴻海謀利。

胡幼偉表示，對比川普選上美國總統，女兒伊凡卡可以擔任川普企業副總裁，但台灣「律人甚嚴」，能夠同意郭台銘的家族成員和鴻海有任何關係？當郭台銘不再是鴻海負責人，手中沒有任何公司股票時，川普、安倍晉三甚至是習近平還會把他當朋友嗎？

胡幼偉也質疑，當郭台銘從哪都能去的鴻海全球框架，走入幾乎哪都去不了的中華民國框架，若郭台銘不再是鴻海負責人時，他如何比其他總統候選人更能打開中華民國的國際空間？若是郭當選總統，北京就會因為他曾是鴻海董事長而給台灣更多國際空間嗎？

《天下雜誌》報導，根據《公職人員財產申報法》，總統當選人（包含配偶及未成年子女）所持有的國內之上市及上櫃股票，必須於就職日起3個月內辦理信託並申報。郭台銘所持有的133萬張鴻海股票，一旦全數信託，他的鴻海董事資格並不會喪失。

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核稿編輯：楊士範