農業超限戰的「資訊癱瘓」：不要太相信「什麼都懂」的農業網紅

文：江昺崙（台灣大學台灣文學研究所博士生）

最近林雨蒼揭露許多疑似中國人士收購台灣FB粉專的訊息，配合長期關注資訊戰的沈伯洋（〈中國政府如何利用假消息影響台灣選舉？〉）、邱泰然、王立第二戰研所等人發表關於中國媒體統戰的文章，引起輿論譁然。

中國對台灣的「超限戰」，一直都默默潛伏在我們難以察覺的地方，日侵夜蝕。

超限戰的意思是「超越傳統界限的戰爭」，或者「無所不用其極的戰爭」，是1999年由中國解放軍大學方面提出來的理論。超限戰其中一種叫做資訊戰，說淺顯一點，就是「帶風向」。這並不是最近才出現的戰術，以前國共戰爭會相互用空飄氣球進行「心戰」，都是一樣的道理。

但到了現代社會，透過FB、LINE、抖音等社群平台，每個人都可以很簡單地散播資訊，傳播成本相對低廉很多，也就多了許多政治操作的空間。

農業超限戰

同樣的理論，也可以套用到農業領域上面，原本冷門的農業議題，近年來網路上卻出現激烈的空戰，而且越演越烈。雖然不一定跟兩岸統獨有關係，也不見得都是中國發動，但確實也左右了新聞輿論，造成了台灣公共領域的混亂。

超限戰的勝負不在表面的叫陣輸贏，是要造成公共領域癱瘓，就達到了發動者所期望的政治目標。如同電影《脫歐之戰》（Brexit）裡，脫歐派的操盤手柯明斯（Dominic Cummings）的目的就是：造成前所未有的政治亂局。

當民眾看到太多似是而非的消息，覺得煩、覺得累而不想追根究柢的時候，保守派或者民粹派就趁虛而入，釋放更多消息，從中獲取政治利益。

2018年春節過後發生的「北農事件」，就是最好的例子。北農事件因為總經理吳音寧溫和的公關模式，媒體找到了大作文章的機會——從休市風波到改建爭議，輪番的泥巴攻勢，讓綠營應接不暇，間接導致綠營與柯市府矛盾加劇，甚至幫忙北農前總經理韓國瑜清出了英雄戰場，可以說是藍營在資訊戰上前所未見的大勝利。

先不說個別政黨之間的得失勝負，農業作為台灣產業一環，其發展原本應該在公共領域上廣徵各界專家，經由專業理性的討論來制定政策，無論最終政策走向如何，至少都有根據可循。

例如2012年的「美牛進口爭議」，由於美牛有萊克多巴胺的疑慮，雖然馬英九政府最後是以符合聯合國標準的Codex來放行美牛，但在制定政策的過程中，食安風險、工業化畜牧與自由貿易代價等問題，也在公共領域有過一番論辯。

但這樣公共空間，似乎越來越少，2018年的日本福島周遭五縣食品進口公投，就缺乏對話的機會，最後變成了選戰的操作手段而已，非常可惜。不同立場互貼標籤本來無可厚非，監督政府也是公民職責，但近期大亂鬥的結果，讓重要的農業議題都變成了口水戰——芭樂的產銷調控不重要，一斤多少錢，農民把芭樂丟到哪裡才是重點？

為了避免更多錯誤的消息影響農產業，近期農委會動用1450萬的預算，計畫進行農業政策宣導，結果卻在網路上被藍營譏諷為「1450」網軍，只要幫忙政府澄清農業相關消息，就會被貼上1450標籤。結果現在雙方陣營都轉向人身方面的攻擊，「我用胸部思考」最終點出某些網紅的身家背景，雖然筆者完全可以理解他們為什麼要這麼做，但不免為這樣的公共領域走向感到哀傷。

資訊難民自救守則

要如何才能避免成為農業資訊戰下的難民呢？請各位先記住一個重點：「農業領域又深又廣，非常複雜，了解越多的人，越是謙虛。」

農業領域有多複雜？舉個例子，以台灣大學生農學院來說，內部就有十一個系，以及十四間研究所，跨足農業化學、農藝、園藝、農業經濟及農業推廣等學門，非常高深遼闊，不僅如此，了解農業不僅需要上知天文、下知地理，還要掌握歷史人文政治經貿等社會動態。

精通其中一門學問，不見得就能掌握農業的全貌。現任農委會主委陳吉仲，他是中興大學的農業經濟教授，但假設要處理育種問題，他也必須跟農藝學者請教，這就是農業的奧妙之處。

大概是下面這個圖片的意思：

但也由於農業領域牽涉範圍太廣，進入門檻很高，一般人光是懂得種菜或買菜就很厲害，所以也造成了很多稍微懂一點農產業的「相關從業人員」，把農業講得太單向，好像熟悉特定部門，就能掌握所有產銷環節一樣。就連曾經當過北農總經理的韓國瑜，都會不小心把絲瓜講成瓠瓜，這種滴滴答答的小錯誤，在農業領域都是在所難免，所以還是不要太相信有「什麼都懂」的農業名嘴或農業網紅比較好。

另外我們要建立一個概念，農業很多時候，答案不會只有一個，而是多元複雜的原因。例如今天某種作物的價格下跌，我們要找出產量過剩的原因，有可能是天氣太好，有可能是去年高價所以今年面積大增，也有可能是因為國民飲食習慣改變等等；而農業又因為不用繳稅，生產數據特別少，很難掌握整體農民的盈虧，所以到底要怎麼制定政策，其實非常困難。政府到底是要低價收購次級品，還是發轉作補貼，還是把錢都拿去加蓋冷鏈，很難找到單一正確的做法，所以集思廣益，良性討論是有必要的。

那種「只有我知道問題在哪裡」的言論，通常問題都是在他自身的。唯有謙虛面對自身不足，認真與他人交換意見，才能找到比較合理的解方。農業議題就是這麼複雜，也這麼麻煩。

已經算不錯的公共討論示範

舉一個最近比較光明正向的例子——鬼王劉志偉算是目前比較願意理性辯論的農業網紅，他跟台大農藝系的教授郭華仁辯論：「『糧食自給率』是否是假議題？」

討論過程是這樣的：

筆者認為，鬼王所提的糧食自給率，在邏輯上可能沒錯，但在實務上卻窒礙難行。首先取消補貼，諸多小微型稻農（大多偏高齡）會面臨生計上的困難，接著會有數十萬公頃的稻田被迫要轉作。但台灣蔬果類作物產銷調節困難，例如彰化溪州的芭樂田約在四、五百公頃左右，氣候稍微溫和，供給就會過量，導致敗市。萬一溪州一千多公頃的稻田再轉作加入芭樂生產行列，市場又如何調節？在國際貿易戰煙硝頻仍的今天，蔬果外銷又談何容易？與美日中進行貿易談判，代價又何嘗不高？

鬼王的「反稻作補貼」農業理想，最終還是要回到政治談判桌上處理，或者必須先讓台灣雜糧的生產條件跟上（氣候與土地問題很難克服）。這就證明了先前說的，農業討論不能只聚焦在單一的範圍，而是必須盡可能地跨界合作，廣納各項領域專業，才能解決問題。

但至少，鬼王與郭華仁老師的討論，算是一次理性的討論，過程中雖然不乏人身攻擊，但至少跟低層次的網軍混戰比起來，已經可以算是時代典範了。

小結：鄉民的自我修養

原本農業就是冷門的議題，能掌握確實資訊的人更是少之又少。所以在這個資訊不對稱的情形下，當代網路社群又分崩離析，加上中國超限戰又大軍壓境，要認真且客觀地討論農業議題，實在非常困難。

所以此時也只能呼籲各界鄉民，未來在討論農業相關事件的時候，以及在監督政府的過程中，要對「專一獨斷的評論」特別小心，盡量先多看一般媒體的消息，再參考《上下游》及《農傳媒》等農媒的深入報導，最後如果有空，也可以透過主婦聯盟消費合作社或友善生產的農業組織（溪州尚水等），去接觸一些有建立跟消費者溝通習慣的農友，或與友善中間商（如好食機等）交換意見，這樣可能可以避免許多極端值的誤解。

總歸一句話，要在資訊戰的猛烈砲火下，保護珍貴的公共討論空間，就只能靠各位鄉民的自我修養了，一起努力吧。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航