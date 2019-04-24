《增長的策略地圖》：從「增長五線」看企業業務的增長態勢

文：王賽

未來的企業需要增長地圖

上面談到的增長理念，都是從傳統策略規劃的維度去看增長，而從市場策略的維度來看增長則不一樣。策略規劃解決的是什麼問題？更多是解決企業家要「做什麼」的問題，而市場策略解決什麼樣的問題？是解決「如何做」的問題。也就是說，當企業的策略規劃出來之後，如何去實現增長的目標，這叫做市場增長策略。在今天，策略的宏觀敘事讓渡於微觀洞察後，基於市場的增長策略變成了企業增長的第一要務。在第一章的最後，我先提出一個關於增長新理論的整體框架，它有兩大核心：

核心思想一：增長公式

核心思想二：增長五線

核心思想一：增長公式

我們先給出一個公式—— 企業增長區＝總體經濟增長的紅利＋產業增長紅利＋模式增長紅利＋營運增長紅利

對於企業家而言，這個公式試圖回答的是增長到底有哪些重要的策略環節。比如地產公司，關注最多的是這個公式中的前兩項，總體經濟和產業，所以這類行業的首席策略官多為總體經濟的研究者，比如恒大集團的任澤平；而並非以資源為導向的互聯網公司，關注更多的卻是公式後面的兩個要素：模式與營運。所以，不同的企業，驅動增長的核心要素並不相同。

然而經濟宏觀週期的確是難以忽視的增長元素。企業要增長，做事不如乘勢，兵法中講「勢不可擋」。有個關於增長的笑話，說是有三個人坐電梯到十樓。一個人在原地跑步，一個在做俯臥撐，一個用頭撞牆，但是他們都到了十樓。有媒體採訪他們：你們是如何到十樓的？一個說，我是跑上來的；一個說，我是做俯臥撐上來的；最後一個說，我是用頭撞牆上來的。笑話的批註是，這個電梯，就是高速增長的中國經濟，而那三個人，則是各種宣講成功經驗的企業家。的確，過去四十年中國很多企業的增長，都建立在總體經濟高速遞增的紅利之上。

第二個要素是產業增長紅利。產業增長紅利要揭示一個問題：為什麼在同樣的經濟週期中，不同的企業所獲得的增長、所佔有的利潤區存在顯著差異？換句話講，企業所處的產業是在導入期、成長爆發期、成熟期還是衰退期？產業週期的不同決定了該行業內企業平均利潤率的高低，也決定了該產業增長紅利的多與寡，比如說從當前來看，家電行業和珠寶行業的利潤率差距就很大。

第三個要素是模式增長紅利。所謂「模式增長紅利」，就是以同樣的資源，如果可以進行模式的創新和重組，企業的增長速度和利潤區就會不一樣。資源上如果沒有差異化，但通過模式重組，也可能做得不一樣。比如地產行業中的華夏幸福，就採取了產業地產模式，與傳統地產差異化出來，獲得了飛速的增長；再比如拼多多，抓住了三四線市場的機會，通過「社交＋電商」的方式爆發出來。「模式紅利」用一句通俗的話表達就是——我們同樣擁有碳分子，你用這些元素製造出來的是碳，而另一個企業家則通過重組後做出來了鑽石。

最後一個要素是企業能力的紅利，簡單講就是同一產業內不同的企業由於競爭能力的不一樣，所獲取的市場溢價也會存在差距，比如過去十五年的快速消費品行業，一批企業繞過跨國公司強勢品牌的壁壘，通過深度分銷、精耕細作的市場操盤方式攻城掠地。

再重複一遍公式：企業增長區＝總體經濟增長的紅利＋產業增長紅利＋模式增長紅利＋營運增長紅利。企業家朋友們可以想一想，目前自己的企業，是在哪個增長區內？還是說在多個增長區中都有佈局呢？

核心思想二：增長五線

好的增長模式還包括圍繞具體業務如何變化，形成不同的增長態勢。什麼叫做態勢？態勢，是指狀態和形勢，是對事物運動的劇烈程度和規律的表述。如動、靜、紊亂等。策略態勢，包括軍隊所占地形、兵力部署對當前和之後的行動是否有利；力量對比是否佔優勢；策略主動權是否在握；等等。兵法有云：「若決積水於千仞之溪者，形也。」「如轉圓石於千仞之山者，勢也。」企業要增長，那當前的增長到底處於何種態勢，直接決定了增長模式的不一樣。關於什麼叫「勢」，我聽到最好的一個故事大概是和薩繆爾．杭廷頓相關的了。

杭廷頓生前一邊在哈佛大學政治系教書，一方面給政府做政策諮詢顧問，很多人都知道他的代表作——《文明衝突與世界秩序的重建》，但是關於其背後的思想如何產生的故事，卻鮮為人知。有一次我在哈佛大學，杭廷頓的助理告訴我，杭廷頓之所以當年提出「文明衝突」的大膽預測，是來自於他對「態勢」的洞察。他在哈佛大學教過戰爭史，每一堂課講述世界歷史上的一次重大戰爭，並會把戰爭的主體在世界地圖上標記出來，一個學期十二節課結束後，這些在地圖上的標注點連接在一起，自然浮現出一千年戰爭衝突的軌跡。杭廷頓依據這個軌跡提出了「文明衝突」的假設。1996 年，杭廷頓的這本書面市，隨即在學界和政界引起了軒然大波，但他在書中推演在本世紀初逐步得到了驗證——當下世界歐洲棘手的難民問題、伊斯蘭極端主義問題，無一不被杭廷頓命中，這都源於杭廷頓對「策略態勢」的洞見。

回到企業的增長，業務的增長也有態勢。我把這種態勢，結合企業業務的增長，形成了一個說明企業增長模式的五線譜。一家企業，或者說企業的某一項業務，如果處於不同線上，增長的方式會完全不一樣。好的增長地圖，可以告訴公司的決策層和高階主管，怎麼進，怎麼退，進多少，退多少。作為公司的操盤者，你要知道自己的增長其實由如下五根線構成：

Photo Credit: 大寫出版

第一根線叫做「撤退線」，即收縮線，講的是企業如何做有價值的撤退。在中國很少人提「撤退」這個概念，好像幹企業就一定要幹到101年，幹到基業長青，這是不對的。企業在何種情況下收縮，何種情況下賣掉，怎麼賣出一個最好的價值，或者在某個關鍵點時對某些業務進行收縮，這叫做撤退。在美國矽谷，就有一批專門創業之後將公司賣出的創業家。而IBM將Thinkpad賣給聯想，包括2018年發生的餓了嗎賣給阿里，摩拜單車賣給美團，在我看來都是很好的退出，一方面創始人得到變現，另一方面原有業務加入進新的生態，可以讓原有的資源二次激活。

第二根線叫做「成長底線」。什麼叫做成長底線？所謂底線，也可以說是公司或者業務發展的生命線，也稱「增長基石」，這條線有一個極其重要的作用，即保護公司的生死，為公司向其他地方擴張提供基礎的養分。正如我在前文中所說，很多B2B領域的公司制訂增長目標的方法，就是把當年的業務規模，乘以一個增長係數，就得到了第二年的增長目標，這種計算方式完全不科學，沒有量化。好的公司，成長底線是可以算出來的，而不是乘以一個增長比例。成長底線，也是企業的生命線，不應該用行業或者公司的增速來衡量，而是根據客戶量的多少和客戶關係質量管理的深度，形成一套科學的計算方式，由此可以計算出來基礎的增長邊界。但現在很多公司，連自己增長的底線，都在拍腦袋想像出來的。

第三根線叫做增長線。什麼是增長線？所謂企業的增長線，是企業從現有資源和能力出發所能找到業務增長點的一切總和，比如可以找到哪些利潤區，利潤區怎麼擴張——是擴展新產品，還是擴展新客戶，還是擴展新區域。企業要對這些增長線要進行窮舉，盡可能梳理所有可能的成長機會形成「 增長地圖」，比如2018年美團從團購領域殺到出租車的領域；餓了嗎從傳統的外賣進入到下午茶、生活用品的提供，號稱半小時生活圈的物品全部覆蓋……這都是在找自己的增長線。開始設計這條增長線的企業，首先要能守住底線，否則一擴張，就有競爭對手殺入你的核心利潤區，你抽身也來不及。十年前京東從以3C電子產品為核心的網絡商城，切換到全品類覆蓋，就是一個很成功的增長線跨越選擇，而反觀當當網，由於當年對業務邊界的擴張過於保守，近十年增長乏力。

第四根線叫做爆發線，增長線當中肯定有很多增長路徑，但有沒有一條路徑能夠爆發？如果說增長線的增長還是線性的，爆發線要的就是指數式的。什麼樣的產品可以一夜爆發？從傳播上講，需要有「瘋傳」，把你的產品像病毒一樣傳出來；從通路上說，則要有「超級流量入口」，在與該流量入口關聯之後，業務能夠迅速爆發。以餓了嗎為例，由於其背後的股東是阿里，餓了嗎就在原有的增長模式（比如區域擴張、客戶擴張）上找到一個新的流量入口和場景，那就是和阿里的釘釘結合，公司通過釘釘向加班的員工派發餓了嗎的餐飲補助券，釘釘就是一個流量入口。當然，這種爆發由於具備指數化的特質，所以產品設計如果本身具備社會化連接的特性就更容易實現，比如拼多多、以前的團購網，都是這個原理。

最後一根線叫做天際線。本質上講，企業的基因、模式、資源，實際上決定了企業能跑多遠。前段時間網上有篇評論很有名，一位觀察者討論騰訊有沒有夢想。從增長理論來講，這篇文章的內容本身就說明作者「沒有夢想」。為什麼這樣說？因為一個企業的發展，起點是產品，產品先立得住，才能形成產品經濟，就像騰訊當年做QQ得以立足。但企業要繼續增長，接下來就得依託規模經濟、範疇經濟、網絡經濟和生態經濟。生態經濟會觸及到企業的天際線，天際線下企業將資源用槓桿的方式做到極限。所以，不是騰訊沒有夢想，是此評論者僅以一個產品經理的角色去看一個策略家的佈局而已。

我幫很多公司做增長推演，先談的就是這五根線。第一根撤退線研究的是策略態勢下是否應該撤退，可以怎麼撤退；第二根線是成長底線，即企業的哪些業務可以與客戶建立持續交易的基礎，持續不斷給企業帶來業務源；第三根線——增長線，是企業應該如何佈局增長的全景；第四根是爆發線，即業務如何迅速爆發；第五根線叫做天際線。這五根線我把它叫做增長五線，從五根線中我們可以看到企業的增長基因，這五根線描繪清晰之後，大概就可以看出的企業增長區間有多大。

本章的最後，我想談談什麼叫真正的增長。視野決定格局，同一件事情，從不同的視角看，看到的界面、格局、態勢，都不一樣。經濟學家張維迎教授提到一個詞我非常喜歡，叫做「語言腐敗」。很多東西被亂用、濫用，就會出現「語言腐敗」，比如說「策略」，每本商業書籍都會提及「策略」，可是到現在為止，「策略」這個詞語的內涵還沒有形成統一的共識。又比如說「行銷」，菲利普．科特勒私下給我講，真正實現他界定的行銷的公司不到5％，目前絕大多數CMO所做的行銷工作多為「行銷戰術」，而不是他想架構的「以客戶價值為中心的業務增長」。

「增長」這個詞也一樣，目前充斥這各種說法，其實格局、視角是完全不在一個層面的，比如「駭客增長」，本質上討論的是客戶如何增長，但是在這之外，還有業務如何增長（這可能就是高階主管討論的核心增長策略了，也是本書的核心）；業務增長後還有利潤區如何增長，有很多公司有穩定的客戶群和完整的業務佈局，但就是陷入了利潤黑洞，沒有可以很好盈利的利潤區。而最後一個一種增長，是公司市值的增長，公司在股市上整體價值的提升。

本書的核心，是試圖打通策略和行銷，從而回到科特勒以及庫馬爾一直提及的——如何幫助公司來形成以市場為核心的增長，我想，這才是識別「好策略、壞策略」，「好行銷、壞行銷」的金線。

書籍介紹

本文摘錄自《增長的策略地圖 畫出「增長五線」：企業面對未知的撤退與進取經營邏輯》，大寫出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：王賽

「科特勒諮詢管理」合夥人 力作

多家《財星》500大公司CEO私人顧問以親身歷練、多年磨一劍撰寫的策略利器，

大中華區繁簡體中文版同步上市！

不管是基於何種使命或願景，企業的終極任務只有一個：追求增長。

許多的企業在Q4（第四季）開始焦慮於一件事，那就是如何制定明年度的增長。

更多的企業解決這種焦慮的方式就以「今年度的業績加上一個百分數」作為明年的增長目標──在市場繁榮之際，企業的增長可能可以用這種無意識或抽象的手段繼續完成；可是一旦總體經濟走向低迷，景氣擴張進入尾聲時，全球所有的經營者與策略制定層主管都困惑著：我們的下一波增長在哪裡？

在今天這個滿街談「增長」的時代，什麼是真正的增長、什麼是好的增長、什麼是企業家們需要的增長，這些問題的答案變得彌足珍貴。目前市場上大量的增長理論，大都討論不是企業家層面的增長，難以解渴。

在這本即時問世的高階簡明策略書中，就要試圖以一個頂級諮詢顧問積累多年功力淬練而成的「增長五線」架構解答這個重要的問題。這五條線分別是：

1）「撤退線」，即收縮線，講的是企業如何做有價值的撤退。本書將其定義為「企業或業務在增長路徑上找到最好的出售、去除、轉進的價值點，進行撤退」。如果企業沒有撤退線的考慮，在業務勢能衰退之時，公司或業務價值也許就錯過了最佳兌現時間；

2）「成長底線」，成長底線可以堪稱是「公司或者業務發展的生命線」，也稱「增長基石」。這條線可以保護企業或業務的生死，並為公司向其他領域擴張提供基礎的養分。在有底線鞏固的情境中增加擴張路徑是很多企業良性增長的基礎。

3）「增長線」，定義為「企業從現有資源和能力出發所能找到業務增長點的一切總和」，比如可以找到哪些利潤區、利潤區怎麼擴張——是擴展新產品，還是擴展新客戶，還是擴展新區域？……這些增長線要窮盡所有增長可能，形成本書提出的「增長地圖」。

4）「爆發線」，爆發線指的是增長路徑中可以讓公司業務短期內呈現指數級增長的線。如果說增長線的增長設計是線性的，那爆發線要的就是指數級的。本書會將爆發線背後的基因如數位化、社交因子以及風投資本等一一進行呈現。

5）最後一條線叫做「天際線」，天際線決定了企業價值的天花板在哪兒，實際上也決定了企業能跑多遠。企業的天際線反映出企業估值或者企業價值的上限，而這背後的底牌，就是公司業務本質的定義、能否打破企業的邊界以及不斷釋放增長期權。

「增長五線」不一定是遞進關係，它們之間是可以切換的、動態調整的，這也是本書作者主張用「增長五線」去看待競爭策略的關鍵意義。

本書作者王賽博士12年來擔任過六十多家企業領袖與創新型企業的市場策略諮詢顧問，三年前開始又把視野和興趣移到創新創業公司，他曾把增長五線用於千億級企業的增長設計，也在騰訊AI平臺將其與許多創新創業者分享，都得到了非常積極的實戰經驗與回饋。

本書以一個全新的企業經營者視角，把數位時代環境中策略的宏觀視野和行銷的微觀洞察進行融合，試圖構建出一套企業領導者真下基於自身能力與規劃目標的可實踐增長體系。

Photo Credit: 大寫出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰