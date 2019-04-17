《我們與惡的距離》中國爆紅，還沒播完對岸已有全劇「簡體高清版」

公視新戲《我們與惡的距離》收視、網路聲量俱佳，原預計在本周日（4月21日）播出9、10集大結局，不過中國網站竟然已經出現完整10集的「簡體高清版」，公視、CATCHPLAY、HBO Asia稍早發出聯合聲明，表示將循法律解決，並呼籲大家支持正版、不要看盜版。

中國網路社群平台微博自17日開始，就有網友就在平台上流傳「我們與惡的距離」的第9、10集載點，還稱「趕快保存，否則很容易沒了」，甚至出現疑似最後結局畫面截圖，導致該劇還沒播完，就在網路上被「大爆雷」。

結局外流，公視呼籲網友不要點、不要看

結局遭到外洩，公視、CATCHPLAY、HBO Asia今天緊急發布聯合聲明稿，表示網路上盜版猖獗，其中尚未播出的第9、10集，影片外流，遭非法上網，為此同感遺憾，已立即請相關單位處理、要求下架，並全面清查從製播到海外送審等各環節，循法律途徑解決。

聯合聲明中也強調，不論觀看或是散佈影片、連結，都屬違法行為。「請觀眾以行動支持正版、支持臺劇、支創作者的用心，不要讓盜版打擊茁壯的臺劇品質。」

而根據《刑法》第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

而目前任何的公共電視網路直播，包括在Youtube、LiTV、Hami Video上都無法看到《我們與惡的距離》，只能在公視+和CatchPlay兩個線上播放平台收看，需支付一定費用（公視+費用為3個月130元、CatchPlay則祭出2集免費觀看的優惠）。

《我們與惡的距離》為何在中國爆紅？

《我們與惡的距離》並沒有在中國上映，但是自3月底在台首播後，引起中國網友的關注，透過各種途徑同步追劇，在豆瓣拿下今年華語劇最高評分9.3。

上海《澎湃新聞》日前在一篇評論文章指出，《我們與惡的距離》突破了台劇小清新的風格窠臼，觸碰到更深刻的社會議題與人性議題。而《端傳媒》整理各大中國平台的網友評價，有不少人高度讚許該片描摹社會議題的用心：「台劇質量都已經拍到這個深度了，國產劇還在拍什麼家長里短，情情愛愛。」「這才叫用心拍用心演用心編劇的好電視劇啊，台灣還是不要回歸了，要不然以後這種好電視劇也會絕種的。」「近年台劇最佳！台灣真的是華語劇最後一篇淨土了！！敢拍、能拍、現實題材，太棒了！」

不過，這部以台灣社會議題為主軸的電視劇，為何能在中國獲得共鳴？廣州媒體人李思磐接受《聯合報》訪問時指出，主要可能與中國在過去1年，甚至是今年春天，發生了多起無差別殺人事件有關。《我們與惡的距離》完整地呈現了議題的不同層面以及相關者。

李思磐表示，「新聞」在中國正在式微，即便是在社交媒體上討論公共議題的空間也越來越窄，公共電視這齣戲在中國引起民眾關注，某個層面發揮了替代性公共論壇的作用。

不過，由於該片觸及許多敏感議題，也有不少中國網友表示，「我們講同樣的國語，我們面臨同質的社會議題，但我們不敢拍，也拍不出如此撥開鮮血淋漓的現實的劇集。」「強烈推薦希望內地也能拍出這種類型的片子，雖然知道不可能。」「大陸這種類型怕是過不了審。」

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核稿編輯：楊士範