《三十歲的反擊》書評：不要沉默順從，儘管微小，我也要反擊！

文：陳慶德（旅韓作家，【現象・韓國】專欄作家）

「首先，如果有誰問我：有沒有什麼話要對即將迎來三十歲的年輕人說？我會答：我其實沒有什麼特別想說的話。想必他們早已聽過太多建議和方向而感到累了，所以我連一句話也不想補充。這就是我最真實的心情。」——孫元平（손원평），《三十歲的反擊》（서른의 반격）作者

出生於1988年，漢城奧運舉辦的那年，有著最平凡不過的韓國女性名字「金智慧」，如今，她30歲了。

從出生到就職，金智慧就一直面對諸如學校霸凌、社會許多不公事件，無能為力。

2017年她在首爾繁榮江南區一間Diamart學院，做了長達10個月的實習生，面對公司的職場霸凌（實習生得幫人氣講師買咖啡等不符規定業務），還得依公司「潛規則」規定，從已經夠微薄的薪水內，撥出一定定額，以「員工價」自我開發，參加學院進修課程。

「不管是覺得委屈還是生氣，人們總是會一而再、再而三地忘記這個世界上到處發生的荒謬事情。也許是因為這樣做才能活下去，不忘記就活不下去了。不對，是活不了。」

這是活了30年金智慧，對這個社會最深沉的體認。

然而，卻在一日於咖啡廳內，遇到「大膽」大聲斥責朴教授抄襲他研究作品的李圭旭，進而相識成為同事，總是對社會人生抱持「失敗主義」想法的金智慧，也漸漸在「就算我不能改變全世界，也要相信自己能夠對一件小小的不公平，來一記當頭棒喝」李圭旭影響下，決定對這個「有力量的少數人，總是遊刃有餘地生活，而沒有力量的多數人，則是從不會思考去自己能改變什麼」的世界、不公的社會，來上一場「顛覆」。

《三十歲的反擊》小說故事，圍繞在這兩位年輕人生活展開——金智慧與李圭旭，他們決定「反擊」社會，而這樣的反擊，並非是暴力武裝流血革命，也非腥色鹹辣聳動揭發政商勾結，而是從最貼近自身生活所受到的不公，來上一記黑色幽默的「反擊」——如同書內提到，李圭旭在實習上班時間，偷偷放了張畫上小豬頭、皺巴巴的紙條，好心地「提醒」，學院內習慣職場言語霸凌、不顧眾人觀感的金部長「不要在（公開場合）放屁了，打嗝記得要閉嘴（會讓人聞到臭味），要抓頭去廁所（很髒欸）」；或圭旭身邊的好友南恩大叔，也在多年過後，終於提起勇氣向當年與他合夥開辣炒年糕店，卻騙走他獨特醬料，自行創業賺大錢，甚至後來平步青雲當選國會議員的損友韓英哲，趁他虛偽地視察傳統市場時，狠狠地往他身上丟上雞蛋，「教訓」一番；抑或是，被製片公司無視劇作家智慧財產權，「無償改編」參賽者劇本的武仁，也決定於電影特映會時，戴上面具躍上台搶過麥克風，大肆「宣傳」一番。

書內藉由這些反擊社會的韓國年青世代，看到了也可能並存於臺灣社會內許多不公現象，如適婚年齡單身男女所受到的他人「奇異」眼光、職場辛酸與競爭談，抑或學校霸凌等，這些都透過孫元平溫馨又清新的筆調描繪帶出，如同此書榮獲「濟州4・3和平文學獎」，評審委員評語所言一般，「這群的反抗並不具有英雄式的悲壯，反而像遊戲一樣輕快進行著。本書主角親眼目擊那些抵抗行動，開始深入與身處其中，因而漸漸脫離過於矮小且順從的自我，最後找回自己的主體性。這是一本清新、愉快且充滿智慧的小說。」

面對社會的不公不平，我們可以選擇沉默，然而，若是深感到「如果有些事情什麼都沒變，那就代表，誰都沒去行動。」

那就不要沉默順從，選擇反擊吧，儘管微小，我也要反擊！

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航