《聖彼得堡》：在陷入瘋狂的保羅一世治下，聖彼得堡回歸秩序

在保羅短暫、無常與不幸統治的第一年,聖彼得堡市內連連遭逢治理亂流,行政機關束手無策,居民困惑不已。就在這一年裡,國務大臣德米特里・托洛欽斯基(Dmitry Troshchinsky)頒布了四萬八千條新法令。

關於保羅四年三個月統治期間通過的法律和命令總數,各家眾說紛紜,一如葉卡捷琳娜情人數量的推估值,上下變異也很巨大。但毫無疑問地,從保羅那顆急於追求體系和精確,而紛亂不休的腦袋裡,湧出了過多的法規。跟彼得三世相仿,保羅的「普魯士主義」意在束縛初萌芽的「俄羅斯主義」,並壓抑危險的世界主義(cosmopolitanism)。保羅的官員們貌似弗里德里希大帝時代的德國軍人,建起「兵營、警衛室,以及最重要的崗哨亭」,儘管根據史多許的觀察,這批木造建築物未來「甚少存在得比修築者還久」。構成葉卡捷琳娜大半統治時期特色的富裕快樂風氣,消逝無蹤,在一位逐漸陷入瘋狂的帝王治下,聖彼得堡回歸秩序。

保羅鏟平了一棟木造劇院,只因那是葉卡捷琳娜所建。費奧多爾・羅斯托金伯爵(Count Fyodor Rostopchin)指出:「人們或許會認為,他(保羅)是在想方設法讓自己廣受眾人嫌惡憎恨。」英國大使威特沃斯相對寬容地對待新沙皇,直到他耗盡了耐心。保羅登基不久後,威特沃斯寫道:「基於他的情況特別敏感,必須給予絕大的容忍。」但不到三年,威特沃斯埋怨起自己的職責,「記述沙皇的反覆和轉念」,並非一件容易的事。到了一八○○年三月,威特沃斯堅信,「沙皇幾乎喪失理智……他的失序行為日增,如今表現出的作風,敲響人人心中最嚴重的警鐘。」雖然有某些保羅沙皇精神失常的更極端例證,是來自敵國或憤怒人民的捏造,但在一位英國遊人看來,沙皇的「心緒有輕微的發瘋傾向」,顯然這只是英式輕描淡寫的最佳範例。

保羅行事衝動魯莽,常脫口說出失禮和幼稚的言論。有次保羅打定主意假扮宮廷雕刻師詹姆斯・沃克(James Walker)的馬車夫,他突然敲敲車窗宣稱:「沃克先生你可知道,假如我想要的話,我可以朝你的臉吐口水。」在這明顯愚蠢的發言中,保羅的理智又一次地潛伏在心智深處。沙皇肯定樂見馬車玻璃窗能保護乘客的臉。無論如何,保羅的統治,如同保羅自身的痛苦夢境一般,是場惡夢。

沙皇將都城變成一座堡壘,城市被柵欄和崗哨封鎖,步兵、警察和哥薩克騎兵現身每個街角。一七六五年卡薩諾瓦計畫告別聖彼得堡時,他必須在動身的十四天前於《新聞報》刊登消息。這項措施是為了保護城市裡的商人。保羅在位時,上述廣告必須分三次,在不同時間點刊登於報紙。而當保羅下令,暫時離開城市拜訪朋友,或在鄉間居留的居民必須獲得通行證,人們開始怨聲四起。另一道不便且屈辱的命令讓他們蒙受更大的折磨,內容規定每當沙皇或皇室成員經過時,人民必須停下腳步下跪,騎在馬背上的人要下馬,坐在馬車裡的人要下車。當天氣惡劣時,這項義務讓人生厭,但未能遵守的下場就是遭到逮捕。德國劇作家奧古斯特・馮・柯策布(Auguste von Kotzbuë)歷經艱辛旅程抵達聖彼得堡時,恰好遇到亞歷山大大公疾駛而過。柯策布既沒認出大公,也不知道有行禮的規定,驚險之餘逃過了懲處。

由於保羅下令將橋梁、看守所和皇室柵門漆成紅、黑、白的「小丑服」配色,一夜之間首都驟然變色。另一樁任性舉動是在每處街角和皇宮每扇窗上,放置寫著「保羅一世」的字牌,字樣頂端繪有王冠。有人企圖計算字牌數量,「算到八千個就疲憊至極而收手了。」在衣著方面,沙皇允許的細目每天都有些許改變,保羅明定採用舊式的馬褲、長襪和白色假髮,而將追逐時尚視為自我耽溺和公然漠視皇權。男用長外衣和法式圓帽被禁,並且發給警衛們長竿,用來撥掉仍頭戴違法帽款者的帽子。法國的風尚同時也讓人想到革命和共和體制,但就在俄國與英國轉為敵對時,保羅竟荒唐地派出兩萬兩千名哥薩克軍隊攻擊英屬印度,並且同樣變得拒斥英國服飾。俄英敵意滋長,演變至一八○○年徹底禁止英國的商品進口,這進一步抑制了曾經活躍於世界、擁抱世界的都城生活。書本也遭禁,一八○○年沙皇禁止外國書籍和樂譜進口,不過讀似乎仍有辦法取得大批禁書,受壓抑與心存顛覆的人們將於十九和二十世紀持續運用這項技能。

保羅的愚行不斷增加。他褫奪約一萬兩千位貴族的權位,逮捕七位陸軍元帥、三百三十三位將軍和兩千兩百六十一位軍官。二十世紀初年的一筆俄文資料指出,保羅甚至命令妓女穿黃色衣服,來辨別她們從事的行業。

但保羅頒布的命令常旋即收回,也因此廣為流傳保羅是一位無法自我控制與瘋狂的立法者。蘇格蘭人伊薩・克魯申克(Isaac Cruickshank)在一八○○年三月曾發表一篇諷刺漫畫:〈聖彼得堡的三道法令〉,圖中保羅右手拿著「法令」,左手握的紙張寫著「收回法令」,最終「失序」的字樣則刻在沙皇的王冠上。另一幅英國諷刺漫畫顯示保羅一腳踏在聖彼得堡上,另一腳則陷於瘋人院。甚至連較先前的君王節制許多的皇室晚宴,都遭受保羅的愚行波及。待簡單的餐點上完,沙皇抓起盛著剩蛋糕的盤子接連扔往屋角,「顯然樂不可支地看著見習騎士推擠成一團,竭力將殘局收拾乾淨。」

克魯申克所繪的〈聖彼得堡的三道法令〉|Photo Credit: 馬可孛羅

一位法國來訪者記載,有天保羅巡視船塢,見到一位水手正在為船殼捻縫。「這裡有個人技巧很好。」沙皇大喊,走近修補處細細觀賞他的工作。「真是令人佩服。」沙皇對水手說。「你的手藝值得獎賞。」興奮的水手期待得到幾枚盧布,向沙皇屈身行禮,但後者卻說:「平身,我封你為中將。」這樁突發事件恰巧成為保羅統治期間最荒誕的插曲。一九四三年,立基於中將「奇耶」(Kijé)的故事,貝爾葛斯基諾製片廠(Belgoskino)在列寧格勒拍了一部電影,由謝爾蓋・普羅高菲夫(Sergei Prokofiev)來編寫相應的盛大、滑稽、動聽的配樂,讓虛構的中將「奇耶」的真實生活在西方出了名。

奇耶生平的最早雛形,出現在一八七○年由俄國字典編纂家弗拉基米爾・道爾(Vladimir Dahl)出版的《保羅一世時代故事集》,作者書中的故事都是從他父親口中聽來的。故事中有位抄寫員更改一串晉升名單中的文字,因此創造出一位不存在的少尉,名叫奇耶。文件呈交給保羅時,沙皇指示讓這位少尉隨名單上其他人一同升為中尉。一切從無到有,奇耶迅速晉升官階,當他晉升為上校時,保羅決定是時候面見這位軍官,卻尋無奇耶此人。官員追蹤到錯誤源頭,不敢透露這樁缺失,只好向沙皇稟告,奇耶已死。隨後保羅表示無比惋惜,因為奇耶真是一位好軍官。

至於德國劇作家柯策布的經歷,怪誕程度幾乎跟奇耶差不多。他在一八○○年春天來到聖彼得堡後,被保羅放逐至西伯利亞,但幾個月後沙皇又召回柯策布,送他一處房產並命他為聖彼得堡德國劇院總監。有天沙皇召見柯策布,命他將一份內容荒謬,幾乎像亞瑟王傳奇一般的文件譯成法文,內容呼籲所有歐洲君主要用一場騎士比武來終結政治上的歧見。雖然柯策布於隔年離開俄國,他顯然繼續保持跟俄國的聯繫。一八一九年他在曼海姆(註1)被一位學生暗殺,凶手疑為俄國間諜。

由於葉卡捷琳娜留給俄國不幸的財務狀況,保羅企圖削減國家開支。甚至宮中亦是如此,他節流的方式是解僱御廚,直接從市場訂購食物。他將執行管理委員會劃歸到一位沙皇控管的大臣之下。他試圖重整首都外的省分,並要求貴族為地方政府的支出負責。至於需謹慎應對的農奴人民,保羅命令地主不得強迫他們在週日工作,還提議農奴一週只為主人工作三天,不過這項措施從未制定成法律。

首都鮮少見到新的建物。政府預計在涅夫斯基大街興建的喀山聖母主教座堂(Cathedral of Our Lady of Kazan)(註2),曾宣布要設計師來競圖,但最終保羅決定採用羅馬聖彼得堡大教堂(註3)的外觀形象,因為他對其弧形石柱長廊讚嘆不已。塔夫利宮原是都城最壯麗的宮殿之一,但在淪為熱衷於軍事的保羅的犧牲者後,也改為軍營。

此外,因沙皇惡名昭彰的缺乏耐心,導致工人用紅磚迅速完工聖以撒主教座堂,位處聖彼得正中央如此顯著的建物,歷經了二十六年仍未完工,保羅的惱火可想而知。與此同時,深深缺乏安全感的沙皇興建了要塞般的米哈伊洛夫宮(Mikhailovsky Palace),他打算住在這裡。宮城受到護城河和吊橋的保護,設計上足以對抗危險的陰謀。

受護城河環繞且具備軍事功能的米哈伊洛夫宮入口|Photo Credit: 馬可孛羅

在拉斯特雷利的夏宮舊址上,宮廷建築師布雷納蓋起令人生畏的龐然巨物,並且在轉瞬之間染成紅色。據一位當時的來訪者提到,是有位宮廷仕女的手套顏色讓沙皇大為傾心,於是「隔天那成為他最喜愛的顏色,他立即下令新臣民依樣漆上紅色,因此得來紅宮之名,以及非常驚人的顯眼外觀」。保羅在一七九七年二月安下地基石後,數千名建築工人和油漆匠旋即不眠不休地工作,米哈伊洛夫宮得以迅速落成。宮中的主要通路是建物間的大道,盡頭是一座廣場,廣場上矗立一座彼得大帝像,那是拉斯特雷利未實現的彼得大帝騎士雕像複製品,也顯現保羅非常不願意紀念母親。

此外,保羅為了貶低葉卡捷琳娜題於法爾科內的彼得大帝青銅騎士像底部、將自身與彼得大帝相連的文字,他也在雕像底部寫下短語:「獻給曾祖父―—您的曾孫敬贈」。在宣告過正統地位與血緣關係後,一八○一年二月一日,皇室不甘願地搬進米哈伊洛夫宮。牆上的灰泥仍未乾,裝潢還透著溼黏。

截至此時,據維克特・考邱貝公爵(Prince Viktor Kochubey)所述,「一股暗黑愁緒已籠罩所有人」。隻手掀起愁雲慘霧的人是沙皇,他長久活在恐懼裡,保羅曾向瑞典大使坦承,他清楚意識到自己「讓人難以忍受」。一八○○年中,保羅教師的姪子帕寧伯爵策劃了一樁政變。

聖彼得堡區的軍事指揮官彼得・馮・德・帕倫(Peter von der Pahlen)負責計畫的細節與組織,說動了不情願的亞歷山大大公挺身取代他的父親。計畫中未提到弒君,但夥同政變的人選擇滲透入米哈伊洛夫宮,且他們準備的攻擊方式也預示著事態將超出他們的掌控。一八○一年三月十一日,一群心懷不滿的士兵由普列奧布拉任斯和謝苗諾夫斯基衛隊的軍官領導,連同迫切尋求改變的參議員,碰面共進晚餐。他們為了很快就會有新的統治者而熱烈敬酒,無可避免地醉成一團。與此同時,亞歷山大正與父親和一小群家人侍臣用餐,地點是理應安全無虞的米哈伊洛夫宮。

帕倫監視著大門,帶領士兵包圍出入口。葉卡捷琳娜死前最受寵愛的大臣,普拉東・祖博夫(PlatonZubov)、他強壯的弟弟尼古拉(Nicholas Zubov)和本尼格森將軍(General von Bennigsen)從後門潛入,試著穿越設計來迷惑入侵者的迷宮般通道。他們擊敗駐守在宮內的警衛,找到保羅的寢室並強行闖入。沙皇試圖躲在一扇屏風後方,但就跟任何滑稽鬧劇一樣,腳踝暴露了他的行蹤。本尼格森和祖博夫正要逮住保羅時,八名粗野士兵闖進房裡,他們認為沙皇出手反抗,於是發動攻擊。有人抓著保羅的下巴朝大理石桌猛撞,一雙大手扼緊他的喉嚨。

沙皇駕崩,可是沒幾個俄羅斯人為此落淚。保羅死於「腦出血中風」的消息發布後,自發的慶祝活動遍及整座都城。一如聖彼得堡變為武裝軍營的突如其來,城民歡欣鼓舞地重回一座舒適、美麗且溫文有禮的首都。荒唐的服裝規定被撤銷,警察出現在街上的時間驟減,許多入獄的人得到釋放。藝術擺設和繪畫從「如怪物般紅色巨岩」的米哈伊洛夫宮裡獲得拯救,免於受困在死寂氛圍中腐朽。新沙皇將宮廷遷回空氣流通的冬宮。但就在城市重獲璀璨、感恩節的燭光在每扇窗裡點亮的同一時刻,新沙皇亞歷山大用弒父和弒君這雙重罪名來看待剛發動的政變,也擔心自己共謀參與這場邪惡的陰謀,將為他的統治投下一道深深的陰影。

註1:曼海姆(Mannheim)是位於德國西南的大學城。

註2:喀山聖母是俄羅斯正教會的最高聖像與俄羅斯的保護神。

註3:聖彼得大教堂(St. Peter’s Basilica)在天主教稱為聖伯多祿大殿,建於十六至十七世紀,是文藝復興建築的代表。

世上諸城中擁有最精采歷史的奇妙城市。——杜斯妥也夫斯基,一八六三年

聖彼得堡屬於俄羅斯,但不屬於俄羅斯人。——沙皇尼古拉二世

