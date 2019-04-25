《聖彼得堡》：列寧格勒被納粹入侵，市民在宮殿種菜度過圍城戰

文：強納森・邁爾斯（Jonathan Miles）

在史達林推行拆毀教堂或變更用途的計畫下，正是納粹入侵拯救了列寧格勒炫目耀眼的滴血救世主教堂。城市裡仍有好些教堂完好無缺，神父祈求希望並且激勵人們反抗。神職人員從入侵初期就發出強力呼籲，迫使獨裁者明白教會是對抗希特勒的有力盟友。在圍城期間的每一天，都主教阿列克謝（Metropolitan Alexei）繞行巴洛克風格的聖尼古拉主教座堂周圍，高舉聖像祈求保護人民、抵禦德軍轟炸。然而彌撒儀式以甜菜根汁替代聖酒的情況下，若非奇蹟發生，似乎沒有什麼能扭轉彼得之城的命運。

人們挨餓至死，納粹重重轟炸城市，天氣卻漸趨好轉。隨著春季融雪時節來臨，虛弱至極的身軀聯手盡力清掃瓦礫、屍體、排泄物及殘敗生活的所有破碎線索。傷寒與痢疾爆發，許多人在過完畢生所知最嚴酷的冬天後死去。活下來的人則萌生新的決心，將列寧格勒的綠地變成蔬菜園。秧苗分發到眾人之手，供應鋤頭和單輪手推車。在小艾米塔吉宮二樓屬於葉卡捷琳娜大帝的空中花園裡，種下了甜菜、菠菜、甘藍菜和紅蘿蔔。春季推移入夏後，甘藍菜，那彷彿來自遙遠星球的外星大軍，占領了聖以撒廣場。到了一九四二年秋天，這座城市在飽受圍攻的土地上種出足夠維生達四個月的食糧。人們開始正常進食，但有些人胃口大開，導致身體嚴重生病。市場開張後引來投機者，售價高昂。

載客電車的切分聲響再次傳入耳際，不過對於神經緊繃的居民而言，貨運電車過於擾人心神。金斯堡記述道，貨運電車在軌道上尖聲過彎的聲音有如「防空警報」。後撤重新啟用的駁船跨越拉多加湖，更多補給品得以運進城市。在湖底鋪設電纜和油管後，邁入圍城第二年的生活看似比較過得下去。

有如聲音轟炸的滴答節拍聲，透過城市街頭的一千五百架擴音機持續放送，於轟炸機起飛後加快節奏，駛離後放慢。全城的公寓裝設了四十萬架擴音機，以每天兩次的新聞快報使居民掌握近乎即時的消息，或說是得知部分消息。其餘時間廣播傳出愛國歌曲與古典樂，維繫城裡的士氣。兩位音樂巨匠對上述事件做出回應。一位寫了齣歌劇，一九五七年在莫斯科首演（對戰事來說已太晚）。另一位譜寫一首交響曲，向世人吹送列寧格勒的困境。

在國外停留太久而受到懷疑後，普羅高菲夫為埃森斯坦的愛國史詩片《亞歷山大・涅夫斯基》譜寫配樂，以激勵人心的大合唱為自己贏回蘇維埃作曲家的地位。隨後他的芭蕾舞劇《羅密歐與茱麗葉》在基洛夫劇院首演，時逢冬戰最黑暗的一段日子。烏拉諾娃在有些不情願的狀況下擔任主角。雖然她的意見廣為人知，「沒有一樁悲傷故事，比得上普羅高菲夫為羅密歐譜寫的音樂」，茱麗葉是她最具表現力的作品之一。正是埋首於下一齣芭蕾舞劇《灰姑娘》（Cinderella）時，普羅高菲夫第一次想到要把托爾斯泰的《戰爭與和平》改編成歌劇。作曲家認為「把拿破崙軍隊逐出俄國土地」的故事「非常適切」。

誠然，這部小說在戰時重新出版，光是列寧格勒一地就印了五十萬冊。普羅高菲夫的有力歌劇專為戰時觀眾而寫，劇中有高呼反抗的合唱曲，以及庫圖佐夫將軍在博羅金諾之役前的喊話：「沒人比我們的人民更偉大。」一九四三年在彼爾姆完成後，原本這齣歌劇能讓舉國士氣為之一振，但是事實證明，演出如此巨作的資源太過可觀。連一首交響曲，如蕭斯塔科維奇的第七號交響曲，都差點未能在樂曲欲致敬的城市，登台彈奏。

蕭斯塔科維奇在一九四一年秋天完成交響曲的第三樂章，當時他在民防隊（Civil Defence Brigade）擔任消防員。十月他和家人被迫撤往窩瓦河畔的古比雪夫（註1），在那裡寫完第七號交響曲。一九四二年三月五日，這首曲子在古比雪夫的大交響廳（Bolshoi Theatre Orchestra）首演，透過廣播傳遍蘇聯。三週後交響曲在莫斯科演奏，樂譜攝製成微縮膠卷，經由波斯和開羅運往倫敦和紐約。由亨利・伍德（Henry Wood）指揮的第七號交響曲，六月在倫敦首演，亞圖洛・托斯卡尼尼（Arturo Toscanini）指揮的美國首演（雖然他的表現讓作曲家不悅），則是七月在紐約無線電城音樂廳（Radio City）舉行。直到當年底，另有六十二場演奏在美國各地登台。不過，在作曲家的家鄉城市，卻因為食糧和電力短缺，第七號交響曲的演出之路困難重重。

列寧格勒愛樂已撤離，所以當樂譜傳到城裡時，全城張貼海報徵求演出樂手。克西妮亞・馬圖斯（Ksenia Matus）想參與，卻發現自己的樂器壞了。她拿去修理時，索價是一隻貓。工匠說他已經吃過五隻。心急如焚的樂手答覆，家裡已經沒有剩下任何貓、狗或鳥，於是工匠接受用現金修理那支雙簧管。音樂家手持寫明「准許進入列寧格勒演奏第七號交響曲」的通行證，從城外的村莊趕來。樂手抵達時滿臉塵土或身上爬滿虱子，而指揮家卡爾・伊里亞斯柏格（Karl Eliasberg）對徵求樂手的迴響感到失望。組成的管弦樂團低於樂譜載明所需的人數，他們每次到排練場地時，收到的歡迎詞總是「我們還少幾把小提琴？」或者「我們又少了一位低音管樂手。」

此外，交響曲選在一九四二年八月九日在列寧格勒首演，那正是希特勒計畫在阿斯托里亞飯店慶祝城市陷落的同一天。邀請卡付印已經完成。在音樂會當天，城市發動轟炸德國的砲兵陣地，設法確保城內的安寧，好讓全城的擴音器能大聲播送演奏。響亮樂音甚至傳出列寧格勒防線，送至離城較近的納粹陣地。大戰結束數年後，伊里亞斯柏格得到了一些德軍士兵的致謝，因為一九四二年時他們曾安坐在圍城的壕溝裡。士兵在聽到交響曲時潸然淚下，因為在那刻他們明白，他們永遠無法奪下列寧格勒。

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圍城邁入第二個冬季時，砲彈造成的破壞已讓城市景觀面目全非。老史第格利茲美術館的玻璃圓頂被擊中。一枚炸彈震碎小愛樂演奏廳的立面。冬宮被擊中。有枚一噸的炸彈落入冬宮廣場時，玻璃碎裂，在圓柱廳（Hall of Columns）和約旦階梯留下大洞。圍城期間最超現實的景象之一是為前線士兵所做的導覽行程，帶著他們穿行艾米塔吉博物館的寒冷展間。他們會在光禿牆面的矩型痕跡或空白畫框前停步，此時嚮導細細描述已被帶往安全處的畫作，有何構圖與特點。

基洛夫芭蕾舞團（Kirov Ballet）已後撤至彼爾姆。烏拉諾娃正在巡迴演出，舞蹈表演的觀眾常是紅軍將士。許多年輕的芭蕾學生因為病得太重或營養不良，無法跳舞而學習表現落後。不過有好些電影院和劇院照舊開張。穆西娜回想在科洛斯電影院（Koloss cinema）看一九三七年的美國電影《香檳華爾茲》（Champagne Waltz），陶醉在銀幕中的世界，入眼盡是「輝煌的店鋪，閃閃發光的車子，廣告、廣告、數不盡的廣告。這裡、那裡、處處皆廣告。散發光芒、旋轉著、喧譁的廣。告」穆西娜的同輩中有許多人喜愛他們所知的美國流行文化，導致戰爭的倖存者難以接受蘇維埃和平時期的嚴密審查。

列寧格勒動物園坐落於彼得格勒區，早在德軍包圍城市前就撤離了大批動物。為了哄騙留下來的動物吃份量微薄的素食替代品，只好在配給糧草裡摻入血或大骨湯。但是動物園仍在早期的一次空襲中被砲彈擊中，傷亡名單中包括廣受大眾喜愛、來自漢堡的一頭大象。由於死者的公寓需清空且兜售私人圖書館的藏書，涅夫斯基大街上的國家公共圖書館（National Public Library）得以在圍城時期收購大量藏品。綜合各方數據，公共圖書館的館藏新增了「五萬八千八百九十二本書，十一萬兩千六百四十張版畫」，以及價值四萬八千盧布的手稿。圖書館從未停止營運，人們前來查閱迫切議題的專書，諸如維生素攝取不足及可食用的野生植物。

清掃涅夫斯基大街上的積雪和瓦礫｜Photo Credit: 馬可孛羅

艾米塔吉博物館的部分區域開放，充當列寧格勒的博物館職員的療養中心———以及停屍間。在醫院裡，藥物和新物資送抵後情況漸漸改善。工作人員為一九四三年的新年籌辦了一場小型宴會，將玩具或甜點包進小禮袋送給病人，再給每人五十克伏特加，迎接盼望中更好的新年。

儘管德軍砲轟變得精準無比，造成路面電車站必須時常改動，但到了一九四三年冬季情況已明顯好轉。這個冬天沒前一年那麼冷，而且食糧和燃料供給改善，原因是紅軍重新奪回足夠的勢力範圍，得以重建通往城裡的鐵路，其中首班列車於二月七日開抵。在當年餘下的時間裡，遭到密集轟炸的火車持續通行，期間鐵軌維修達一千兩百次。那年夏天城市的蔬菜收成量是前一年的兩倍，而到了一九四三年秋末，出生率超越了死亡率。九月德軍開始撤退。彼得霍夫宮、普希金市（註2）和普爾科沃皆獲解放。

一九四四年一月二十三日，最後一枚德軍砲彈落於列寧格勒，一種新的光亮盈滿夜空——重獲安全與歡樂的煙火點點。戰爭雖尚未取勝，但列寧格勒已獲得保全。倖存者可以看著炸開的星火朝自己落下，無需倉皇四散躲避。船艦發射的空包彈與要塞鳴響的禮砲，跟毀掉市民生活九百個晝夜的震耳爆炸聲若合符節，形成令人不安的歡快回音。列寧格勒周圍的戰役有兩百萬俄國人遇害，城裡的市民達一百萬人死亡。獲釋的戰俘陸續回國後遭到訊問，他們是否變節投向西方情報機構呢？一百五十萬獲釋的戰俘被送往勞改營。

今日，競爭的敵手會嘲諷聖彼得堡澤尼特足球俱樂部（Zenit），喊他們「被封鎖的鼠輩」（Blockade Rats），球員的祖父母則是「食人族」。他們的祖父母勇敢抵禦納粹的恐怖行徑。然而重獲和平後，他們被迫再次面對總書記同志鋪天蓋地的威脅。日後蕭斯塔科維奇聲明，他的第七號交響曲是「關於史達林按計畫摧毀的列寧格勒」。

註1：古比雪夫（Kuibyshev）在蘇聯解體後改回舊名薩馬拉（Samara）。

註2：普希金市（Pushkin）舊名為沙皇村。

相關書摘 ▶《聖彼得堡》：在陷入瘋狂的保羅一世治下，聖彼得堡回歸秩序

書籍介紹

本文摘錄自《聖彼得堡：權力和欲望交織、殘暴與屠殺橫行的三百年史》，馬可孛羅出版

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作者：強納森・邁爾斯（Jonathan Miles）

譯者：楊芩雯

世上諸城中擁有最精采歷史的奇妙城市。——杜斯妥也夫斯基，一八六三年

聖彼得堡屬於俄羅斯，但不屬於俄羅斯人。——沙皇尼古拉二世

聖彼得堡永遠像是座不可能存在的都城，一七○三年，在彼得大帝堅忍不拔的意志力下，她從冰冷迷霧與涅瓦河的氾濫沼澤地中興起。她是古老國度俄羅斯的新首都，擁有一系列的不同化身，從聖彼得堡、彼得格勒、列寧格勒，再回到聖彼得堡，這座城市一直是恆常充滿矛盾的地方。

聖彼得堡也是俄羅斯通往西方與啟蒙思想的窗子，眾多俄國人的榮耀都在這裡開創，這裡有著音樂、舞蹈，以及曾經的政治願景。聖彼得堡也是孕育俄羅斯文藝的溫床，在這誕生的天才有普希金、杜斯妥也夫斯基、柴可夫斯基和蕭斯塔科維奇。然而，在沙皇金碧輝煌的宮殿、童話般的舞會和迷人的花園外，曾有數千人的鮮血潑灑在城中積雪的步道上。聖彼得堡也是戰爭和革命的搖籃，以及列寧和史達林等共產黨人，施行恐怖統治的所在。

在本書中，文化歷史學者強納森・邁爾斯重建了這座荒謬卻又美麗城市的三百年戲劇場面，從聖彼得堡建城的那刻，直到「現代沙皇」普丁執政的今天。本書是一齣關於人性的美善與險惡的戲劇，一則關於俄羅斯近代發展的史詩，是對這座城市的歷史、人文、地理最全面且詳實的指引。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航