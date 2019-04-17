被控為戀童癖的「獵場」，中國爆紅影音app「抖音」遭印度下架

中國影音app「抖音」（Tik Tok）廣受青少年歡迎，在全球颳起一波短片熱潮，不過「抖音」熱也引發戀童癖利用該平台追蹤兒童，引發各國關注，印度日前開出第一槍，要求Google、Apple等業者，把抖音下架。

《路透社》報導，印度坦米爾納德邦（Tamil Nadu）清奈高等法院本月3日裁決，要求聯邦政府封殺抖音，稱其鼓勵色情、使兒童用戶容易受到性侵犯者盯上，聯邦政府甚至致函Google及Apple，要求2家業者遵守法院命令。

報導引述知情人士說詞，指印度的Google Play商店以及Apple的App Store，皆已將抖音下架，開外國封殺抖音第1槍。

抖音多受歡迎？

《BBC中文網》報導，抖音由中國民間企業「字節跳動」（ByteDance）持有，自2016年上架後，一年之內用戶人數破億，每日觀看人次達10億。

抖音的特色在於能錄製不超過15秒的短片，全是配上音樂的影片。使用者可以搭配歌詞曲風，輕易完成對嘴、動作和特效，拍出屬於自己風格的短片。這些短片都有不同的主題，例如音樂、烹飪、跳舞和時尚，觀看者能也能向影片留言。

2018年初，抖音是中國和泰國最多人下載的軟體，抖音在西方國家也發展得不錯，單在美國就有8000萬人次下載。目前，抖音和海外版TikTok有超過5億的活躍用戶，其中4成來自中國以外的地區。

另外app分析平台Sensor Tower數據顯示，今年第一季抖音的新增用戶量達到1.88億，主要來自印度市場的快速成長，今年第一季首次安裝抖音的印度用戶預估達到8860萬人，是去年同期的8.2倍。

抖音不只成為青少年間的遊戲，也成為政黨分享宣傳影片的平台。《風傳媒》報導，抖音在印度擁有上千萬的活躍用戶，已經超越推特，躍升為印度第3大社群媒體。隨著印度國會大選將於本月11日登場，政治人物的姓名和選舉口號都躍上抖音熱搜榜，光是總理莫迪（Narendra Modi）的標籤「#narendramodi」就被引用了9000多次、總點閱率更高達3000萬。

抖音特別受年輕人歡迎的特性，是政黨容易鎖定首投族的社群媒體，對難以觸及的印度農村族群的影響力，也將會越來越大。

Politics goes #TikTok in new age campaigning ahead of the widely hyped first social media election in India. CC: @divyaspandana @AnkitLal @matthan @kailask3 #LokSabhaElections2019 https://t.co/ajIUJEPx5i — Vidhi (@VidhiTweets) 2019年3月19日

抖音有什麼問題？

雖然抖音在美國、中國等國家上架時，規定13歲以上才能使用，但事實上，不到13歲的兒童或青少年，也能登記並上傳短片，這也導致抖音變成戀童癖的「狩獵場」，英國、美國、中國各地學校近來向學生家長發出警告，提防抖音令子女成為戀童癖的目標。

《鏡報》報導，抖音的一段影片中，有個十多歲的女孩正在跳舞，用戶便紛紛留言「快脫衣服！」而更危險的是，除直播和留言外，用戶還可以在抖音上用訊息直接聯絡。抖音上亦充斥各種色情標籤，如「#tradefortrade」暗示性交易，「#takeitoff挑戰」則鼓舞少女拍攝自己脫校服的過程。

英國全國防止虐待兒童協會（NSPCC）指出，每20個孩子中就有一個曾在串流直播網站被陌生人要求脫衣服。慈善機構（Charity Barnardo）更指，他們協助年紀最小的受害者，只有8歲。但相關公司處理問題的進度極慢，抖音發言人回應稱已採取多項保護措施，抖音會刪除含有不當內容的影片，而違規帳戶將會被停用。

《BBC》今年4月發布的調查，發現年僅9歲的兒童發布的影片，卻有數百條色情內容。雖然許多評論已被刪除，但多數發送性暗示的用戶，仍然活躍於該平台。報導指出，這些用戶一次又一次地在網上與十幾歲的女孩接觸，在他們的影片上發布色情信息，或是試圖接觸這些兒童。根據《BBC》實測，有些用戶甚至表明願意贈送機票，邀請這些孩子與他們共度假期。

美國聯邦貿易委員會（FTC）在今年2月，以抖音非法蒐集13歲以下的用戶個資、違反美國《兒童隱私法》，處以570萬美元罰款（約新台幣逾1.7億元）。

美國學者：抖音搶攻西方市場，恐成中國「情報收集站」

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）訪問學者碧安寇提（Claudia Biancotti）日前發表文章，討論中國app逐漸在西方流行可能帶來的新風險。

文章指出，過去西方年輕人對中國應用程式並不感興趣，但情況在2018年有所轉變，西方消費者開始跟進，連在美國軍隊裡都相當受歡迎，而這可能會帶來潛在的國安問題。中國社群網站大量收集用戶數據，這些資訊若是傳回中國，可以輕易被中國官方使用，用來作為監控軟體依據。

另外該文也認為，抖音雖是看似無害的應用程式，卻可能是人工智慧（AI）競賽的特洛伊木馬。抖音的美國與歐盟用戶隱私政策裡載明，數據將傳送到中國，只要用戶同意，這項數據轉移就屬合法，抖音公司雖強調對隱私與安全的承諾，但當這些數據進入中國後，「沒人知道會被如何使用」。

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核稿編輯：楊士範