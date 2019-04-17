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2019/04/17, 政治
【插畫】媽祖叫我選總統，人人都是「邱森萬」
Nagee
我們想讓你知道的是
郭台銘怎麼知道媽祖只託給他？搞不好媽祖發的，就是那種正妹明明發給大家，可是收到的人都以為只發給自己的群組訊呀！
唸給你聽
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你是天選之人，你是「邱森萬」（Chosen One）！
3000年前，古埃及法老稱自己是天神的兒子，是天神的化身，故其並在死後住入金字塔以通天；2000年前，漢國皇帝自稱天子，意味上天之子、上帝之子；1000年前，羅馬分裂為東西，各自擁戴羅馬教會和君士坦丁堡教會，君王權力來自神授。
今日，郭台銘自稱媽祖托夢，叫他一定要出來選總統。
什麼時代了，還在玩這套…中國境內拆、燒教堂、廟宇、清真寺上萬座，神明才不會托夢叫一個挺中國的出來選，選完拆自己的廟喔？
此外也有人說，酸民們不要只會批評，也看一下人家的政見好嗎？但政見好聽歸好聽，若對照1124之前的發言和實際行為，這樣的候選人，又會將台灣帶到怎樣的未來？
難怪有人說，郭台銘怎麼知道媽祖只託給他？搞不好媽祖發的，就是那種正妹明明發給大家，可是收到的人都以為只發給自己的群組訊息呀！
►問完媽祖，郭台銘宣佈投入國民黨2020總統初選、不接受徵召
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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