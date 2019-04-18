美國威州想和富士康「重談投資」了，美中怎麼看「郭台銘選總統」？

（中央社）鴻海董事長郭台銘昨（17）日表態參加國民黨總統初選，鴻海今天早盤股價強漲，最高來到97.2元，市值達到新台幣1.34兆元。有的外媒擔心沒有郭台銘的鴻海，也有的指出鴻海在中國大量投資，兩岸關係備受矚目，此外美國威州州長透露「富士康未履行創造就業承諾，想重談投資」。中共官媒則指出，誰當選沒那麼重要。

《日經新聞》分析，郭台銘以獨斷經營而聞名，若隨參選從鴻海卸任，將對鴻海經營造成影響，可能給鴻海和夏普等集團整體的經營帶來混亂。

對此，鴻海指出，有關董事長個人生涯規劃，若有具體訊息將依規定辦理。並進一步表示，公司各事業群獨立運作，日常營運皆由專業經理人負責。

鴻海今年股東會將改選董事，郭台銘日前表示，新的董事名單要強化董事的經營，把他個人色彩降到最低，集團未來大方向，還是會由他參與指揮，日常運作他會退到第二線。

至於郭台銘是否藉此啟動退休，熟悉鴻海內部運作的人士指出，郭台銘去年在股東會說，集團轉型未來5年是關鍵，會長期培養接班人，但接班問題牽涉集團轉型，意味著郭台銘短期之內應該不會退休。

若從集團整體角度來看，目前為止，已知鴻海旗下有13個次集團，加上包括旗下工業富聯（FII）、轉投資的夏普（Sharp）、關聯企業包括富智康（FIH Mobile Limited）、鴻騰六零八八精密科技等，若加上郭台銘個人轉投資的群創等，鴻海集團加上關聯企業的營業額，正朝向新台幣6兆元的目標邁進。這些次集團和關聯企業，都已透過專業的經理人經營運作。

舉例來看，夏普由鴻海集團副總裁戴正吳領軍，亞太電信由副總裁呂芳銘掌舵，鴻騰由副總裁盧松青帶頭，富智康由董事會代理主席池育陽主抓，工業富聯由董事長李軍旗主導。而培育工業互聯網人才的研發重鎮燈塔學院，則由工業富聯副董事長李傑兼任。鴻海集團的副總經理層級人數高達上千名。

美媒關注兩岸關係、鴻海營運

《紐約時報》報導，郭台銘在慈惠宮受訪時講台語，展現台灣獨特身分認同，而他選擇請示源自福建湄洲、台灣民間普遍信仰的媽祖，也帶有重要含意。

郭台銘沒有在政府工作的經歷，但《Forbes》雜誌3月公布，郭台銘身價估計達63億美元（約新台幣1939億元），雄厚資產將成為郭台銘聲望與競選資金方面的有利條件。此外，郭台銘曾進入白宮，與美國總統川普同台，也曾帶領中國國務院總理李克強參觀鴻海旗下富士康鄭州園區。朱立倫、王金平等國民黨總統初選競爭者，都沒有郭台銘直接與美中領導階層打交道的經歷。

由於鴻海在中國大舉投資，他的參選不僅震撼政壇，也讓兩岸關係備受矚目。

《華爾街日報》報導，富士康在中國多地設廠，擁有約100萬名員工，是中國最大民間雇主。觀察家指出，這提供郭台銘接觸中國政治圈的管道，但也可能使他更容易受北京施壓影響。

曾在國立政治大學台灣史研究所任教的戴寶村表示，郭台銘仰賴中國低成本勞力累積財富，商業利益主要在中國，至於他是否會把台灣利益擺第一，目前還不得而知。

總統大選將在明年1月11日投票，報導指出，郭台銘與鴻海沒有太多時間為接班做準備，而鴻海正疲於應付iPhone需求降溫、在美國威斯康辛州設廠等投資計畫。

富士康未履行創造就業承諾，美國威州想重談投資

為吸引富士康投資，尋求連任失利的前任威斯康辛州長華克（Scott Walker）承諾提供近40億美元賦稅與其他補助，富士康則承諾興建面板製造廠，創造約1萬3000個就業機會。

當地媒體《密爾瓦基哨兵日報》（Milwaukee Journal Sentinel）引述威州州長艾佛斯（Tony Evers）的話指出，富士康投資計畫協議已經不再發揮作用，州政府將與富士康以及威斯康辛經濟發展局（Wisconsin Economic Development Corp.）協商修改協議內容。

至於具體的可能調整內容，艾佛斯表示，現在談仍為時過早，但目標是確保納稅人與環境標準獲得保障。

富士康威州投資目標可能無法實現傳聞不斷，富士康集團已多次重申會實現創造就業承諾，但艾佛斯表示，富士康投資規模顯然縮減的情況下，還認為能創造1萬3000個就業機會是「不切實際的期望」。

Photo Credit: 中央社

中共官媒：誰當選沒那麼重要

環球時報昨晚發出社評稱，國民黨的初選是個複雜遊戲，國民黨與民進黨2020年的競爭形勢還有台北市長柯文哲這一特殊第三方變數，郭台銘的「問鼎總統之路」將會是曲折的。

社評稱，中國不宜對台灣選舉能夠提供抑制「台獨」的力量抱太高期望，台灣的政治體制本身決定了政黨輪替將不斷發生，導致島內的兩岸政策間歇性變化。誰在明年勝選對短期的台海局勢有關鍵意義，但從長遠看，它又不那麼重要。

社評強調，中國必須透過力量建設和準確的對台政策不斷強化北京對台海局勢的主導權，這是處理台海問題的根本之道。中國成長為世界第二大經濟體和第二軍費大國，台灣當局破壞台海穩定的能力大規模萎縮，美國干預台海事務越來越困難，這是台海局勢變化的總方向。

社評稱，中國歡迎願意共同維護「九二共識」的力量在台灣執政，如果下屆台灣當局繼續當前的激進政策，甚至更加極端，也不是什麼了不起的事。它無非要求中國把今後該有的舉措早一點拿出來。「在大陸、台灣和美國三方的博弈中，最不怕台海攤牌的一方顯然是中國大陸」。

人民日報海外版微信公眾號「俠客島」則認為，台灣藍上綠下的大勢已經明朗，島內民心思變，郭台銘此時出現，可謂好時機。但台灣政治複雜多變，「兩顆子彈」、「假錄音帶」等「奧步」不斷，郭台銘能否順利出線乃至當選，都在未定之天。

分析稱，可以預見的是，一旦參選，郭台銘的一切就會被民進黨挖出來打，從私生活到跟中國做生意，都會被抹黑抹紅，屆時霸道總裁要如何耐住性子見招拆招，也是一大看點。

韓國瑜返台讚郭台銘：藍軍不可多得人才

高雄市長韓國瑜結束訪美行程，今天清晨搭機返台，他在桃園機場受訪表示，郭台銘擁有豐沛的商務經驗，在國際上用商務跟企業的角度經營商業外交，可以直接通美國白宮，也可以通中國中南海，台灣的企業界或政界人士，同時擁有這樣的通天本領者，幾乎不可能。

此外，台灣中小企業現在面臨著艱困的挑戰與競爭，韓國瑜說，郭台銘有很豐富的經驗，若從「台灣安全、人民有錢」來講，郭台銘是非常優異的人選，願意參選絕對是藍軍不可多得的人才，自己聽到他要參選的消息也覺得非常的開心。

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核稿編輯：楊之瑜