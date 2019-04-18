夢境解讀師：夢到「媽祖叫我選總統」是什麼意思？

文：夢境解讀師Raguhn

大家好，我是Raguhn，歡迎來到解夢的世界。這兩天有個很紅的新聞，就是鴻海董事長郭台銘宣布參選總統，說是媽祖托夢給他叫他出來選。所以今天同事就一直問我「夢到媽祖叫他選總統是什麼意思。」這個夢先不論真假，我就先從夢到寺廟、神佛來分析是什麼意思。

夢到寺廟

寺廟象徵指引心靈方向的地方。從古時候起，人們碰到迷茫的時候，必會前去寺廟尋求指引。這個習性也保留到現在這個社會。如果你夢到的場景是在寺廟，先不論劇情，這個夢必定是代表在現實生活中找尋方向。找尋方向大致上可以分為「外在的方向」和「內在的方向」。如果是工作、學業的話，那麼在夢中會以找路、迷路的形式來呈現，這是「外在的方向」。如果是對於未來、個人規劃的話，在夢中會以找家、寺廟的方式呈現，這是「內在的方向」。

但如果西方人生活中沒有寺廟的話，那麼他會夢到教堂或清真寺，寺廟只是一個宗教的象徵，真正要以作夢者的成長經歷和文化背景去分辨。

結論：夢到寺廟是「尋求指引、探求內在的方向。」

夢到神佛

夢到神佛象徵「期望自我未來的模樣」。當我們祈禱、拜拜時，是期待和神對話的。神佛在人類的心靈層面是「對自己的期待」。拜佛是在拜「未來佛」，是對「經歷修行後，成為如同神佛一般存在的自己」表示敬意，並暗示著自己要朝著那個方向前進。在基督教裡講到「我們都是上帝的孩子」，我們內在的靈魂是從本源分出來的，廣義來說我們是繼承於唯一真神的能量，所以說——我們是上帝的孩子——也蠻貼切的。

所以，在拜拜、祈禱時，也就是對著本源連結，期望聲音可以傳達給神明知道，也希望能從神明那得到指引。直到今日這仍存在潛意識中，從古代一直傳承到現在。

結論：夢中的神佛就是「自己對自己的期望」。

夢到「媽祖叫我選總統」是什麼意思？

至於夢到媽祖是什麼意思，那就要看郭台銘心中的媽祖具有什麼份量和地位了。這邊不講幹話，我就假設「郭董夢到媽祖」這件事是真的。以一般大眾普遍的認知來看，媽祖是東亞文化的海神，也是母親的象徵，如果要一句話來形容的話，就是「包容眾生、平安、保護」等意思。對商人來說，在商場上翻騰就好像海上行船捕漁，雖然你做了很多努力，但時運好壞還是要看老天賞不賞你飯吃，經商那麼久也做到世界知名企業鴻海董事長的郭台銘，必定能體會這個道理。

所以夢中媽祖的意義在於「我期望我可以像媽祖一樣照顧到許許多多的人，並且維持穩定和平。」而對於現在國際政治關係之中，中台美三國最近很熱鬧。這樣動盪的局勢對於傳統家庭組織觀念重的人來說一定很不安。

郭董到了六十多歲近七十歲這個年紀，追求安穩在他生命中的佔比一定很大。那麼對他來說，維持穩定，不要讓他心中的領土動盪不安，也讓身邊的人、旗下百萬名員工可以好好的活下去，是他人生中最大的期望。

那麼，郭董選擇站出來選總統的舉動就可以理解了。因為這樣的自己，就和夢中的媽祖形象重疊，是他期望自己的樣子。

結論：郭董夢到媽祖叫他出來選總統，其實郭董心裡早有這個想法了，只差一個契機而已。

你有沒有夢到神佛呢？祂有對你說什麼話呢？留言告訴我吧。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航