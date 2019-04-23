看似簡單其實一點都不簡單：「I get you」與「 I got you」的異與同

Get看似容易，卻一點都不簡單！短短三個字母，不僅有十多個定義，用法更是百百種，難怪口語中常聽到的I get you.跟I got you.的意思及區別，經常讓人雲裡霧裡的。今天，就跟著希平方一起撥開迷霧，弄清楚它們的異同及使用時機吧！

共同含意及用法

I get you.和I got you.的意思

Get 除了可以指「得到、收到、抓到…」，還有「明白、了解」的意思。因此，I get you.跟I got you.都可以用來表示「我明白。」或「我明白你在說什麼。」例如：

A: Do you know what I mean? （你知道我的意思嗎？）

B: Yeah, I totally feel the same way.I get you.（嗯，我跟你有完全一樣的感覺。我明白。） A: I can’t really describe it, but... （我不知道要怎麼形容，但...）

B: No, no.I got you.You don't need to go into detail.（不，不。我明白。你不需要講細節。）

要注意的是，I get you.和I got you.都是比較不正式的口語表達方式，不能用在正式場合。其中，I got you.更口語一點還可以寫成Got you.，但I get you.卻沒有Get you. (X) 這個寫法喔！

I get you.和I got you.的其他表達法

在口語或比較不正式的場合中，除了可以用I get you.、I got you.表示「我明白」，還可以說：

I get it.

I got it. / Got it.

Understood.

I see.

如果是在比較正式的場合，就要改用比較完整的句子表達，像是：

I see what you mean.

I understand what you mean.

值得注意的是，雖然I get you.、I got you.、Got you.跟I get it.、I got it.、Got it.意思類似，但還是有細微差別：前三者的重點是you，也就是明白或聽懂「你」在說什麼；後者的重點是在it，也就是明白「剛才提到的訊息、事情、狀況等」。例如：

A: I’m caught in traffic. （我塞在路上。）

B: Okay. Got it. （好。我明白了。）

對話中因為對方是明白「塞在路上」這個狀況，因此要用Got it. 而非Got you.。

I got you. 比I get you.意思更廣

I got you. 和I get you.的主要差別，在於I got you.的含意更廣，多出一些I get you.沒有的意思。I got you.也可以用來表示：

我抓到你了

意思等同於I caught you.（我抓到你了。），可以是具體地抓住一個人，例如：

While playing tag... （玩鬼抓人時...） A:I got you.（我抓到你了。）

B: Okay. Now I’m it. （好吧。現在我是鬼。）

也可以是抽象地抓住某人的謊言、玩笑話等，通常用在比較輕鬆、幽默的場合。例如：

A: I don’t know what you are talking about. （我不知道你在說什麼。）

B: Stop kidding around.I got you.（別鬧了。我知道你在騙人。）

我幫你、我罩你、我支持你

意思類似於I got your back.（你背後有我撐著。）。例如：

A: Gosh! I forgot my wallet. （天啊！我忘了我的錢包。）

B: Don’t worry!I got you.（別擔心！我幫你付。）

Gotcha是指...

Gotcha是got you較不正式寫法，拼法來自於口語的got you，唸做 [ˈɡɑtʃ·ə]，同樣可以用來表達「我明白。」、「我抓到你了。」和「我幫你。」。例如：

A: Hurry up. Everyone’s waiting.（快一點。大家都在等。）

B: Gotcha! （明白！） A: Gotcha! （抓到你了！）

B: How did you know it was me? （你怎麼知道是我？）

現在，是不是比較清楚 I get you.、I got you.的意思及相關用法的區別了呢？下次跟朋友聊天時，可以找機會運用看看喔！

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈I get you.跟I got you.意思有差嗎？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航