看似簡單其實一點都不簡單：「I get you」與「 I got you」的異與同

Get看似容易,卻一點都不簡單!短短三個字母,不僅有十多個定義,用法更是百百種,難怪口語中常聽到的I get you.跟I got you.的意思及區別,經常讓人雲裡霧裡的。今天,就跟著希平方一起撥開迷霧,弄清楚它們的異同及使用時機吧!

I get you.和I got you.的意思

Get 除了可以指「得到、收到、抓到…」,還有「明白、了解」的意思。因此,I get you.跟I got you.都可以用來表示「我明白。」或「我明白你在說什麼。」例如:

A: Do you know what I mean? (你知道我的意思嗎?)

B: Yeah, I totally feel the same way.I get you.(嗯,我跟你有完全一樣的感覺。我明白。)

A: I can’t really describe it, but... (我不知道要怎麼形容,但...)

B: No, no.I got you.You don't need to go into detail.(不,不。我明白。你不需要講細節。)