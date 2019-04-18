2018年2月6日深夜，花蓮才發生規模6.0的強震。中央氣象局地震測報中心最新資訊，今（18）日下午1時1分發生芮氏規模6.1地震，震央在花蓮縣秀林鄉，深度18.8公里，全台有感。台北捷運全線目前暫停行駛，台8線也全線封閉，台鐵花蓮鳳林至宜蘭間停駛。

各地最大震度為花蓮7級、南投5級、宜蘭5級、台中5級、台北或新北5級、桃園4級、新竹4級、苗栗4級、彰化4級、嘉義3級、雲林3級、台東3級、高雄2級、台2級、澎湖2級、屏東1級。

Photo Credit: 中央氣象局

台北捷運全線目前暫停行駛，大批乘客被請下車，捷運站內不斷廣播檢查機電系統，請民眾稍安勿躁。

台北捷運公司表示，稍早4級地震，台北捷運依照SOP，全線列車立即停車慢速進站疏散旅客，並安排人員進行設備檢視及軌道步巡。

台鐵局表示，花蓮發生芮氏規模6.1地震，花蓮鳳林至宜蘭間按地震5級強規定辦理，立即停駛。已請經工、電單位派員巡查路線及電車線設備，為應變需要，台鐵局即時成立一級緊急應變中心。

台灣高鐵受午間花蓮地區地震影響，台北至桃園區間一級地震告警作動，共有2輛行駛該區間之列車一度受地震影響暫時停車，經確認安全無虞後，先均已重新發車。高鐵公司現正依地震應處標準程序，針對受影響區間進行各項巡檢工作，以確保旅客及營運安全。

交通部公路總局及台鐵已派員巡查轄管路線，經立即使用CCTV初查台9及台9丁線蘇花公路正常，台8線全部封閉，並立即派員巡查轄管省道路況，後續將儘速公布相關通阻資訊。 中橫公路綠水步道，1男1女遊客受傷，警消已趕往搶救。

公路總局呼籲用路民眾，地震過後應隨時注意路況資訊，且山區道路易發生坍方落石，宜避免行駛山區道路。

ㄊ台電表示，核一、二廠，強震儀有動作，機組正常運轉中，正依照程序書規定進行廠區設備檢查；至於核三廠，弱震儀未動作，機組安全運轉中；水火力電廠方面，機組均正常運轉。

台電表示，供電系統方面，新北市蘆洲至新莊線跳電，已在下午1時2分轉供恢復供電，台北中正區等傳出零星停電事故，正派員搶修中。其餘各供電區轄區供電正常。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）也指出，行政院長蘇貞昌第一時間指示中央災害應變中心成立，各部會正在陸續進駐中。

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核稿編輯：楊之瑜