「厭女」的台灣政治：在老男人眼裡，女人只能是母親、妻子、阿嬤或海神

文：發達資本主義時代的打油詩人

不久以前，楊照說打擊假新聞會傷害言論自由，於是我想起了嘿嘿嘿案。

所謂的嘿嘿嘿案大致是這樣的：2000年總統大選由陳水扁、呂秀蓮的「水蓮配」勝出，然而就在該年年底，兩人剛就職半年的時候，由楊照擔任總編輯的《新新聞》以〈鼓動緋聞，暗鬥阿扁的竟然是呂秀蓮〉為標題，稱陳水扁與時任民進黨國際事務部主任的蕭美琴有染，而爆料者竟是副總統呂秀蓮。所謂的「嘿嘿嘿」，就是來自楊照指稱呂秀蓮深夜來電爆料時發出的笑聲。

這件事後來以呂秀蓮告新新聞勝訴告終，楊照也成了法院認證的假新聞販子。

但我其實一直想說，這件事其實遠不只是關於假新聞或言論自由。仔細回想，我們可以透過這個短短的故事描摹出那年代的台灣政治文化：一種厭女（misogynistic）的文化。

楊照編的這個故事裡有三個女人。

第一個是呂秀蓮。台灣史上第一個女性副總統，哈佛法學碩士、女權運動家、前桃園縣長。從擔任陳水扁副手起，就不斷遭受圍繞著女性身份而來的奚落。

以李敖為首，台灣的每個角落都不缺熱衷政治的老男人言必稱「呂秀蓮那個女人」；「深宮怨婦」的標籤如影隨形，一度讓許多人認為這是呂的自況，直到六年後一次呂與漫畫家見面的場合裡，才確定這是出自與會的某漫畫家手筆。在澄清這件事的始作俑者之餘，媒體也不忘繪聲繪影地強調呂說「怎麼把我畫那麼醜」，好像她就是個只關心自己相貌的，嗯，「女人」。

第二個女人是蕭美琴。歐柏林學士、哥大碩士、國際關係背景，有各種國際事務經驗，當時未滿30歲，簡單講，就像是今天的「口譯哥」趙怡翔，讓老人看了目眥盡裂。然而蕭美琴比趙怡翔慘的地方在於她的性別。趙再怎麼被攻擊，人家也只能攻擊他的年齡。就像和蕭美琴同時期的羅文嘉、馬永成，就被稱作是「童子軍」。

老人一向討厭年輕人爬得太快。如果是年輕男性，那就是童子軍；如果是年輕女性，在老男人的神奇腦袋裡，事情就不只是童子軍那麼簡單了。

但即便是陳水扁的屬下之中有個年輕女性，即便這個年輕女性位居超越同齡人的位置，甚至即便這個年輕女性正好還容貌出眾，在這些老男人的神奇腦袋裡，故事還不會那麼鮮明。

這個故事裡，還有第三個女人。一個半身癱瘓的女人。

因為她半身癱瘓，所以老男人就自認理直氣壯地在他們的神奇腦袋裡，超展開各種她丈夫找別的女性發洩性慾的劇情。

她是吳淑珍，陳水扁的妻子。

所以，想起楊照的那天，我一直問自己，將近二十年前的那時候，台灣的政治文化是如何想像女性的？

如果妳年輕、專業、進取，他們就覺得妳和妳老闆有不倫關係；如果妳位居高位，他們就覺得妳會陰謀弄權搞宮廷政治；如果妳不良於行，他們就等著看妳的丈夫出軌。

三個女人加在一起，楊照的故事編得像是厭女教科書一般地完美。

從那一刻起，楊照不再是什麼迷路的詩的文青了，他就是個長著一顆神奇腦袋的厭女老男人。

這是將近二十年前的事了。今天的台灣政治文化呢？

我們現在有個女總統蔡英文。然後呢？這個總統在她的黨內，當初是以敗戰處理投手之姿走向台前的。那時候還有人不讓她當敗戰處理投手呢，有人說「能把國家交給沒結婚的小姐嗎？」有人說「穿裙子的怎麼能當三軍統帥」。

但是她還是站出來了。反正那個黨都快爆掉了，找不出幾個男丁來給管事，不要說管事了，等那個黨真掛了恐怕還找不到大孫來捧斗。而且她又能打，從黨內奮戰到黨外，參選、敗選、輔選、勝選、參選、勝選。她是她們家的招弟，要是有男丁，黨內的老男人大概也不會讓她出來，讓她出來，恐怕也有讓她出來當炮灰的意思。

但是她打出來了，帶著整個黨打出來了。

然後，到去年底，她的黨又快爆掉了。老男人說都是她執政失敗所以選舉被打爆，所以拱出了他們的金孫賴清德。

說執政失敗所以要換人出來，那你拱的是她的前行政院長，剛剛才為了敗選負責請辭的，這是什麼意思？

你對面的市長韓國瑜當不好就被拱去選總統，所以你就要找個行政院長當不好的去跟他「君子之爭」是不是，爭誰當得更不好？

所以我說是神奇腦袋嘛。

結果那個市長當不好的可能也不出來了，國民黨也找到了他們的金孫，不是，是金阿公郭台銘。

郭董要選了，郭董參選的故事裡也有兩個女人。

一個是在宣布參選前夕被他拿來祭旗的蕭美琴，對，又是蕭美琴。我覺得她在這個故事裡出現兩次也實在是蠻雖小的。

郭董說蕭美琴講話不看她，於是他大發雷霆。他可能很久沒坐在台下過了，不知道台下往上看是什麼感覺；他在台上的時候大概從來也沒人敢跟他說，在很多場合裡回答問題時不能只盯著提問者看，必須面向所有聽眾發言。

先不管這些吧。就算這些事他都不知道好了，如果今天蕭美琴是男的，他會這樣發飆嗎？

對於故事裡的另外一位女性，郭董倒是沒有厭女症發作。

大概是因為這位林女士（編註：媽祖林默娘）支持郭董選總統的緣故吧。

Photo Credit: 中央社

從郭董再說回總統，我最近一直覺得有個畫面很好笑。

這個場景是這樣。一群老男人在談軍事外交國防，講超爽，超愛講，一個個好像就因為他們長了屌所以他們就懂打仗一樣。

畢竟在他們年輕的時候，軍中有首詩是這樣說的：我有兩枝槍，長短不一樣；長的打共匪，短的打姑娘。

可是你去聽他們講的都是些什麼：「啊我就一看到那個數字就感覺很貴啊」、「國防靠美國」、「不是啦不要靠美國啦，國防靠和平啦」。

可以至少稍微找個軍事迷社團爬爬文再回來繼續討論嗎你們？

至於那個被說穿裙子的三軍統帥呢？她在買飛機，在造潛艇，在搞區域戰略。

老男人還是當作沒看到啦，他們就繼續自我陶醉地嘟囔著，打姑娘，打姑娘，打姑娘，打⋯⋯

說是這個畫面很好笑，想想又覺得蠻可悲的。

那麼，在台灣的政治文化裡，女性有什麼被老男人的神奇腦袋肯定的角色嗎？

有的。她們是母親、妻子、不認識的阿嬤，以及海神。

她們對台灣政治最深入的參與，就是支持男人選總統，或者叫男人洗碗。

對，就是洗碗。不然你以為這些人的神奇腦袋還能把女人跟什麼聯想在一起？

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本文經發達資本主義時代的打油詩人授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航