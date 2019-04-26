《異見的力量》：半世紀前的研究顯示，真相不一定敵得過多數意見

文：查蘭・內米斯（Charlan Nemeth）

多數派的支配力

經典電視節目「隱藏攝影機」（Candid Camera）或許不是彰顯多數力量最科學的代表，但卻是最滑稽好笑的代表之一。你可能還記得這一集：製作人艾倫・方特（Allen Funt）在街上「做實驗」然後偷偷拍下每個人的反應。我喜歡1962年的一集名稱是「面對恐懼」（Face the Rear）。他讓三個臨演（付費的臨時演員）進入一台電梯，電梯中另外有一位不知情的乘客。當電梯門關上，三個臨演都轉向電梯的後方。當電梯打開，往往會發現第四位乘客也跟隨多數人的反應轉向後方。當門再度關上，三位臨演一起轉向電梯側面。當電梯門再次打開，會發現當中的四個人統統面向側面，雖然不知情的乘客顯然感到十分困惑。接下來，三位臨演摘下他們頭上的帽子。不知情的乘客也照著做。當臨演把帽子戴回去，他也跟著做。

至今我仍把這段影片放給學生看，他們每次觀看總是捧腹大笑，因為這影片一下子就把人類行為的特點彰顯出來。電梯裡的男人完全不知道為什麼另外三個乘客要轉身，但他假定 （如我們大多數人的反應） 其他人知道一些自己不知道的事，以為門會或許在後面重新打開之類的，所以他跟著他們轉身。當門打開時，顯示多數人是錯的——畢竟他們並沒有面向電梯門，但他仍舊跟隨多數人的行為去做。

多數人擁有強大的力量，促使我們同意或是追隨他們的腳步。這股力量很強大，而且無所不在。不論身處何處都能看到，包括影響人類生命的決策，像是在駕駛艙、外科手術團隊或陪審團商議時做的決策。就如我們前面所看到的，多數人認為起落架是問題關鍵，所以聯航173號航班的全體機組人員都跟著照做，進而忽略其他重要問題。

至於陪審團，想要預測陪審團商議的結果，單單根據第一次投票的主流意見，就能有九成的命中率。陪審團或許要花數小時或數天才能完成裁決，但九成的情況中，最後的決定通常就是第一次投票的多數意見。

多數贏得裁決，這並不意味著多數必然正確。應該說，多數意見會對我們的想法、感受，以及判斷與決策帶來巨大壓力。事實上，在這一堂課裡你會發現，多數的力量是如此強大，能誘使我們相信不實的事件。當一般人聽到的多數意見明顯有誤，仍有超過三分之二的時間會支持明顯錯誤的那一邊。當我們必須就模棱兩可的事件做判斷時，像是關於政治或商業的問題，多數意見的力量更為強大。我和同事發現，就算多數人是錯的，高達七成的時間，人們還是會跟著多數意見走。

多數意見的力量與影響，時時在我們身邊，即使我們沒有察覺，或意識到它對我們的潛在影響。多數意見總是能促使我們同意，讓我們往往不經思考，就追隨他們的腳步。當多數意見未受到挑戰，情況就更為嚴重。

我們經常會認為自己是思考獨立的，只有有力的論據才能說服我們。但實際上，當面對別人的意見，我們往往很容易就同意了，就算它沒有良好的論證，甚至完全沒有任何根據。我們甚至會無視於自己相信或了解的事。只要對方是主流意見，屬於「多數」，就具有特別強大的說服力。

如果我們真的認為多數意見是正確的，這時追隨大眾還講得過去。大眾意見或許是對的，而且常常是對的，但不必然永遠正確。問題就出在——我們只因為它是多數意見，就認為它是對的。某種程度來說，像是《群眾的智慧》這類暢銷書，無意間也強化了關於「多數就是真理」的假設。

《群眾的智慧》適切的指出多數人判斷的價值，以及在許多案例中，群眾的意見甚至優於一些「專家」的判斷。然而讀者可能會忽略的是，只有在特定的情況下，多數意見才有其優越性。如果有待判斷的是一個常識性問題，多數人的意見或許比較正確。判斷一個罐子裡的球數，可以靠常識。關於誰發明超鈾元素（transuranium elements） 可就沒那麼通俗，化學專家知道格倫・西博格 （Glenn Seaborg）的可能性比一群鄉民要高得多。

獨立判斷則是另一個關鍵要素。當一大群人的判斷互相獨立，他們的平均判斷可能是正確的。當他們互相影響，十個人的正確度就和一個人的正確度差不多。就像是「羊群效應」（Herd Behavior）與「股市泡沫」（Stock Bubbles），它們彰顯了許多人做同樣的事情，但不表示這是正確或良好的判斷。他們可能是一個接一個，而不是基於獨立的判斷。

問題不是在於多數意見是錯誤的。從統計學上來說，他們可能是正確的，不過，對錯取決於事件與情況。這並不是說多數人的判斷，就沒有價值。問題就出在——我們不能只因為它是「多數」而非「少數」，就認定它是對的。當中的關鍵在於，我們做了這個假設，就不經思考地同意並遵循它。因此，儘管《群眾的智慧》指出多數人的正確性比單獨一個人高（在某些情況甚至比專家還高），這點並沒有錯，但它的讀者恐怕並不能徹底領會，這本書的結論有其局限和條件，以及群眾智慧要在怎樣的情況才會出現。更重要的是，這樣的書可能會強化「多數就是正確」的假設。

多數意見時常有誤。如果就你所知，在你所屬的團體中，多數人提出的判斷是錯的，你該怎麼辦？你可能會想，自己不會在乎別人的說法與做法，尤其當你可以親眼見到真相時，一定會正確的回答。不過，超過半世紀前，研究就清楚顯示，真相不一定敵得過多數意見。

關於這個現象的經典研究，是1951年由影響深遠的心理學家所羅門・阿希（Solomon Asch）所做的。在所羅門・阿希最初的研究，受測者會看到兩張並排的卡片。一張卡片上的線，是這個實驗的標準線。另一邊有三條線供比較，其中有一條與標準線的長度一樣。人們會看到一連串的卡片。他們的任務很簡單，只要挑出與標準線一樣長的線即可。這任務並不困難，也沒有模糊地帶。在三條線當中，有一條線與標準線完全等長，另外兩條很明顯的較長或較短。當人們單獨挑選等長線時，沒有絲毫困難就挑出正確的線，答案再簡單不過。

在其中一項實驗情境中，研究者找了七到九人一組參與實驗，其中只有一位是不知情的參與者。其他人則是實驗的付費臨演。這幾個臨演組成一個意見一致的「錯誤多數」，實驗想要測試的問題是：不知情的受測者，是否會追隨別人意見，給出一致的錯誤答案。

想像你是這個不知情的受測者。看到這些卡片，很顯然，B線才是正確的答案。當你聽到團體中有個人說，答案是A線，你並不在意，心想或許他眼睛出了問題；之後，又有第二個人說是A，現在你開始留心了；接著，第三個人又說是A，然後就一直這樣下去。其他所有人都說A是正確答案，現在換到你了，你會怎麼做？阿希的結果顯示，有37%的人會追隨多數人的錯誤判斷。

這實驗雖然最初是在半世紀前做的，但之後許多國家都不斷進行同樣的實驗。不論在斐濟或荷蘭，日本或加拿大，許多人都追隨錯誤的多數，就算眼睛告訴他們多數的判斷是錯的。在許多不同文化、不同類型的人身上，都出現一樣的反應。不論我們是專家或新手，都發生同樣的狀況。

追隨大眾錯誤判斷的順從行為，受到數個變因的影響。大體來說，當任務愈難或是愈不明確，盲從的人就會愈多，那些自尊心低、被群體吸引的人，盲從的比例也會特別高。連群體多數的規模，某種程度也會影響我們是否追隨它。大多數的研究顯示，當多數意見的規模由一增加到三或四，從眾的情況就會快速增加，但超過這個數目之後，規模就與從眾程度沒有太大關連。

所羅門・阿希跟許多追隨他腳步的心理學家一樣，不只對於以操縱環境來增加減少從眾效果的強度有興趣，他還想知道為什麼當多數意見錯誤，人們卻仍舊追隨。透過訪談阿希的受測者（以及阿希研究確立後，許多類似實驗的受測者）後發現，人們追隨大眾意見基於兩個原因。其一，是假定多數人知道的才是真相，就如一首老歌所言:「五千萬個法國佬的意見不會錯」，我們稱之為「五千萬個法國佬原則」（Fifty-Million-Frenchmen Principle）。其二，是希望有歸屬感，或是反過來說，擔心與眾不同會招致嘲笑或懲罰。許多人聽到日本諺語「槌打出頭釘」都會心有戚戚焉，所以就衍生出「低調為上策」的原則。

在阿希的早期研究中，多數意見違背現實，受測者可以親眼見到實情。在研究後，不知情的受測者接受訪問，有些人堅持多數人的意見正確。他們確實相信（或表示相信）自己觀察的結果與多數人一致。其他人即使知道多數的意見錯誤，還是決定追隨多數。這些屬於相對少數的受測者表示，他們只是不想看起來與眾不同，外大多數的受測者則沒有明確表示。他們就是覺得不確定，因此表示自己只是依本能判斷。

在阿希的研究中，大部分的個人都認定多數派應該不會錯，有問題的是自己。畢竟他們每個人，都是屬於少數派的單獨一個人。我們往往認為多數派代表真理。無論如何，「這麼多人怎麼會把如此簡單的問題答錯？」基於這樣的假設，受測者不願相信他們眼睛看到的訊息，認為自己一定是漏看了什麼，或是估算錯誤。追隨錯誤意見的比例平均是37%，但在阿希的實驗中，至少會有一次，極大比例的受測者（75%）做出這樣的假設。也就是在試驗中，至少有一次，三分之二的受測者會追隨錯誤的多數派，即使多數意見與他們親眼所見的事實大相逕庭。

或許更驚人的發現，來自於另外從未（一次也沒有！）追隨錯誤大眾的25%人。即使他們每次都答對，但還是會受到多數人的影響。連他們都表示，多數意見有可能是正確的。他們同樣無法相信自己眼睛看到的訊息。他們只是覺得，有義務把自己親眼所見的事實說出來。畢竟，根據告知的資訊，他們參加的是視覺感知的實驗。

在阿希之後，約有一百個研究探討了這個現象，這些研究一次又一次的彰顯了多數的力量。當多數意見一致，或行動相同樣時，情況特別明顯。如同大多數人，他們也想要有歸屬感。更重要的是，他們擔心被排斥、嘲笑，或出現更糟糕的情況。事實上，恐懼或許是人們追隨大眾最強大的原因，超越對正確性的評估。當我們有意願相信多數是正確的，就特別容易達成結論。

金融產業的歷史，也彰顯了多數能影響判斷與行為的力量。從最早的泡沫—十八世紀在英國出現的南海泡沫（編按：South Sea Bubble出自英國一家名為「南海」的公司以誇大、舞弊的方式炒股，1720年股價暴跌，致使政府誠信破產），到最近二十年的那斯達克泡沫與房市泡沫，眾所週知，投資人最喜歡一窩蜂，把錢放在別人下注的地方。經濟學家的實證研究，確認了投資人往往跟隨其他人的決定，而非自己做功課。舉例來說，二十世紀九十年代晚期，美國股市出現一個大泡沫。1995到2000年，那斯達克漲了五倍。這段期間股價暴漲，但不到一年，又統統跌回原點。很顯然，當泡沫不斷擴大時，人們從中獲利，但是當泡沫破滅，大多數的人都賠了錢。

相關書摘 ▶《異見的力量》：為何會發生「人民聖殿教」集體服毒自殺事件？

書籍介紹

本文摘錄自《異見的力量：心理學家的7堂決策思考課》，天下文化出版

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作者：查蘭・內米斯（Charlan Nemeth）

譯者：王怡棻

你可以合群，但千萬不能盲從

為什麼錯誤擺在眼前，大家卻選擇視而不見？

在真偽難辨、虛實難分的世界，

如果想要發揮影響力，不再被操弄，

你一定要了解什麼是——異見。

如果一個團體或社群太安靜、意見太單一，往往並不是真的天下太平，反而可能成員是太壓抑，或是根本沒心，以致大家不敢說出心中的想法，甚至刻意忽略問題。

在日常生活中，經常可以看到下列現象：害怕衝突、旁觀者心態、從眾心理等，因為重視和諧，讓我們不敢直接挑戰多數人、主管或權威的意見。睜一支眼閉一隻眼，選擇沉默的結果，小則人云亦云、隨波逐流，大則影響決策品質或判斷錯誤，甚至造成無法彌補的遺憾。

成員開會意興闌珊、結論總是千篇一律該如何改善？

決策品質了無新意，該如何提升？

該怎樣打造讓大家「安全發言」的環境？

團隊意見不合，衝突不斷，這到底是好還是不好？

怎樣讓那些愛吐槽的成員發揮正面影響力？

作者查蘭・內米斯研究衝突與創造力的關係長達二十年，藉由心理實驗證明，她發現在團體中，只要有人開始提出不同的意見，就能激發成員獨立思考的能力，更願意說真話，進而帶動更好的討論氣氛和解決問題的能力。在本書中，她透過許多有趣的實例說明從眾心理的危機和盲點，從飛機失事、蓋亞那瓊斯鎮集體自殺事件、史諾登、O・J・辛普森案世紀審判到電影《十二怒漢》，讓大家了解共識當中隱藏的危機，以及少數聲音出人意表的影響力。

她也建議，可透過制度上的設計，建立一個「允許」衝突發生、樂於接受批評的組織文化，讓團隊成員不會擔心因提出不同的聲音而得罪人，也不會在遭受批評時感到受傷，一旦大家樂於發表不同意見，就能激盪出更多好想法，使整體戰力提升。

當每個人都被賦予表達立場的勇氣，多元、開放、自由的價值才會真正存在。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航