《異見的力量》：為何會發生「人民聖殿教」集體服毒自殺事件？

文：查蘭・內米斯（Charlan Nemeth）

邪教與自我洗腦

邪教看似與我們的日常生活十分遙遠，事實上它就像是每天都可看到的共識的極端版本。一般來說，共識會窄化我們的思考，讓我們只接受多數派的觀點。之後，我們可能把反常事物視為理所當然，失去質疑共識或看到其他選項的能力。我們甚至願意鼓吹多數派觀點，讓信息封閉的泡沫更加巨大。

瓊斯的傳道深具影響力，而且擁有群眾魅力。不過，他也了解共識在思想控制上的威力。為了達成共識，他謹慎篩選容易融入社群、信服他的人。他不斷重複教義，確保潛在皈依者與信徒互動。信眾往往是全家搬到瓊斯鎮，然後彼此肯定這個搬遷的決定。瓊斯鼓勵人們公開表達認同，而且他不容許異見，甚至不容許質疑。不相信或不追隨瓊斯的朋友與家庭，很快就會被斷交。

任何異見都會遭受懲罰。批評者或表現出抗拒的人，會被定期帶到群眾面前接受懲罰。其他成員則被鼓勵要對他們施加進一步懲戒。舉例來說，若孩子抗拒或是反對，就會被公開毆打。這些都是為了達到更美好的烏托邦境界——也就是瓊斯的境界。

瓊斯理想中的境界，是遠離資本主義的罪惡，大家共同生活與工作，財產也集中管理。瓊斯認為這樣信眾將可免除日常的壓力，有人幫他們做決定，生活將會變得更簡單、更愉快，更有規律，也更平等。他們不需要自己操煩，瓊斯與他忠心的助手會幫他們代勞。 瓊斯深信（也說服信徒相信），美國政府終將摧毀這個理想的社群。他不斷預言政府會折磨他們，然後把集體自殺作為一個光榮的替代方案。信眾被鼓勵「練習」自殺—飲用類似Kool-Aid的混和飲料，但是裡面並沒有加入鎮定劑或氰化物，這項練習很快就正式生效了。 在美國國會議員里歐・瑞恩（Leo Ryan）接獲一些令人不安的報告後，決定視察瓊斯鎮，外界終於有機會一窺堂奧。瑞恩代表加州第十一選區，那裡離舊金山不遠，他的一些選民擔憂親友被強行拘留在瓊斯鎮，向他陳情。於是，瑞恩決定自己找出真相，還帶了一組電視台拍攝人員跟他同行。 當他們來到這個小鎮，瑞恩與隨行人員開始發現潛在的問題。有人傳了一張字條給拍攝小組成員。上面指名了一些想離開的人。隔天，瑞恩宣布他會帶那些想離開的人跟他一起走。只有幾個人接受了他的邀請。然而，瓊斯與副手不允許他們對共識帶來挑戰與背叛。某種程度來說，他們明白即使只有幾位成員有異見，都將打開反對的閘門、破壞他們的控制。 當瑞恩與隨行人員在機場等候飛機起飛，幾位人民聖殿教的武裝成員突然出現，並在停機坪上射殺了五個人，包括國會議員。瓊斯的預言似乎即將成真。知道這起殺人案必將招致反擊，瓊斯要求成員執行他們之前練習的行動。他們準備了一大桶含有氫化物與鎮定劑的葡萄果汁。大多數人遵從並喝下這混和飲料，但瓊斯沒有。他是子彈擊中頭部致死，很顯然是自己所為。他並沒有喝自己的Kool-Aid。

大多數人當聽聞類似瓊斯鎮事件的悲劇時，常會思忖為什麼會發生這種事。為什麼九百多人會一起自殺？很多人大概會覺得是那這些受害者的自己的人格所致——他們必然是性格軟弱，沒受教育，或是耳根子軟容易被說服。我們大多數人覺得自己不會去做這種事——我們一定不會為了領導或別人的言詞或行為，就傻傻跑去自殺。或是我們也會這麼做？由前面的例子來看，我們知道，自己不能太鐵齒。

在許多現實生活的案例中，共識總是來自一群人，當中一些人是領袖，其他人是追隨者。誠然，領導人與權威人物對創造認同文化很重要，但是「共識」賦予這種文化力量。瓊斯不需要持續重述他的教義或去說服他人。共識已經為他代勞了。就如英國哲學家約翰・密爾（John Stuart Mill）所見，多數派可以成為一種專制政治的形式，但它比專權的統治者更難被發現，因為在民主國家，人們認同的是政府。多數人的意志可以比統治者更強大，部分是因為我們沒有意識到這股拉力的存在。

瓊斯的人民聖殿教能創造且維持共識，自有其原因；類似邪教的各類組織，之所以能孕育共識，如「趕走病毒」般地拒絕異見，也自有其原因。這在《基業長青》這類暢銷書中多有著墨，就如我們在第一部所見，多數派意見在取得眾人的同意上，具有強大的影響力，特別當他們有共識時，力量格外強大。

瓊斯了解共識的力量，也謹慎的將共識培養起來。他把互動局限在信徒之間，讓非信徒遠離他們的互動。任何可能有異見的人，都被斷絕交流。如果有人真的發表反對意見，或甚至表達懷疑，就會受到懲罰。共識不只是期望，還是強制的選項。在諸如山達基教（Scientology）、 大衛教派（Branch Davidians）與其他許多邪教或宗教組織，也有類似的故事。他們常使用「錦衣衛」（minders），這些人無所不在，負責報告其他人的活動，確保他們沒有與非信徒互動，或是支持異端——錦衣衛的工作就是要確保共識不受到任何質疑。

除了領導人會責令要求眾人意見一致，團體自己也擅長創造共識並懲罰異見。當我們進行到第六堂課，就會看到關於團體的大量研究。然而，我認為共識有其真正的力量，因為它能改變人們的想法。共識不只是公眾協議，它比迫使人們屈服的力量更幽微、更陰險。它的強大力量在於：讓人們自動從共識的觀點來思考。他們選擇性地尋找並分析資訊，藉以證明這個觀點。他們成了自我洗腦的共犯，在不知不覺中，他們沒有發現現實已經被扭曲。

共識的威力強大、富渲染力——而且不只存在於人們孤立、必須相互依賴的異國他鄉。當我們周遭的人認同相同一件事，我們會假定他們是對的。在售票處，當所有人都排在同一列隊伍，我們往往會走向這排隊伍的尾端；當房間裡的所有人都在大笑，我們往往也會不自覺地受到感染跟著笑。事實上，我們常常對自己模仿的行為毫無自覺。當我們開始如多數人一樣思考時，往往更缺乏意識。我們會認為自己是理性的人，只是在尋找資訊，但我們沒有意識到，自己是在選擇性地尋找資訊——為了尋找那些支持共識立場的訊息。

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書籍介紹

本文摘錄自《異見的力量：心理學家的7堂決策思考課》，天下文化出版

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作者：查蘭・內米斯（Charlan Nemeth）

譯者：王怡棻

你可以合群，但千萬不能盲從

為什麼錯誤擺在眼前，大家卻選擇視而不見？

在真偽難辨、虛實難分的世界，

如果想要發揮影響力，不再被操弄，

你一定要了解什麼是——異見。

如果一個團體或社群太安靜、意見太單一，往往並不是真的天下太平，反而可能成員是太壓抑，或是根本沒心，以致大家不敢說出心中的想法，甚至刻意忽略問題。

在日常生活中，經常可以看到下列現象：害怕衝突、旁觀者心態、從眾心理等，因為重視和諧，讓我們不敢直接挑戰多數人、主管或權威的意見。睜一支眼閉一隻眼，選擇沉默的結果，小則人云亦云、隨波逐流，大則影響決策品質或判斷錯誤，甚至造成無法彌補的遺憾。

成員開會意興闌珊、結論總是千篇一律該如何改善？

決策品質了無新意，該如何提升？

該怎樣打造讓大家「安全發言」的環境？

團隊意見不合，衝突不斷，這到底是好還是不好？

怎樣讓那些愛吐槽的成員發揮正面影響力？

作者查蘭・內米斯研究衝突與創造力的關係長達二十年，藉由心理實驗證明，她發現在團體中，只要有人開始提出不同的意見，就能激發成員獨立思考的能力，更願意說真話，進而帶動更好的討論氣氛和解決問題的能力。在本書中，她透過許多有趣的實例說明從眾心理的危機和盲點，從飛機失事、蓋亞那瓊斯鎮集體自殺事件、史諾登、O・J・辛普森案世紀審判到電影《十二怒漢》，讓大家了解共識當中隱藏的危機，以及少數聲音出人意表的影響力。

她也建議，可透過制度上的設計，建立一個「允許」衝突發生、樂於接受批評的組織文化，讓團隊成員不會擔心因提出不同的聲音而得罪人，也不會在遭受批評時感到受傷，一旦大家樂於發表不同意見，就能激盪出更多好想法，使整體戰力提升。

當每個人都被賦予表達立場的勇氣，多元、開放、自由的價值才會真正存在。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航