《刺客教條：大革命》是巴黎聖母院重建的救星嗎？

文：nakedjehuty

4月16日，法國知名景觀地標、同時也是世界遺產的「巴黎聖母院」從尖塔閣樓發生長達4小時的大火獲得控制後，法國總理馬克弘宣佈將會進行聖母院的重建工作。但這座擁有850年歷史，歐洲史上首座完全哥德式的教堂要重建需要數年甚至數十年，人們開始討論要如何幫助重建這個錯綜複雜的古蹟。

討論始於Hannah Groch-Begley的推文，她指出在去年底辭世的藝術歷史學家「Andrew Tallon」留下了珍貴的遺產，他曾經使用雷射掃描的工程，掃過所有聖母院的建築距離產生3D模型，誤差僅有5毫米之差。不過Andrew Tallon並非唯一的希望，開始有推友提到了《刺客教條：大革命》。

I know this doesn't help, but we have exquisite 3D laser maps of every detail of Notre Dame, thanks to the incredible work of @Vassar art historian Andrew Tallon. Prof Tallon passed away last November, but his work will be absolutely crucial https://t.co/YJl3XXUZTg — Hannah Groch-Begley (@grouchybagels) 2019年4月15日

《刺客教條：大革命》是2014年Ubisoft知名動作遊戲《刺客教條》描寫關於法國大革命時期中，刺客亞倫的冒險傳奇。而這是遊戲中虛構的娛樂企業Abstergo Entertainment以人類DNA追溯體驗的劃時代設計，讓使用者透過Animus基因記憶追溯機器找尋第一文明的秘密。

為了重現完美無瑕的真實世界地點，曾有報導指出，重現巴黎聖母院並參與《刺客教條2》、《刺客教條3》的設計師Caroline Miousse透露，為了完美重現巴黎聖母院，她與歷史學家合作，研究如何 1：1 呈現，因為這是《大革命》當中最具有代表性的歷史建築，也是開發過程中最優先進行的數個項目之一，最終花費兩年時間在遊戲中完成了玩家看到的巴黎聖母院。

參與《刺客教條：大革命》首席材質美術師也曾經在自己的專案網站分享參加開發工作的部份圖片，他指出Caroline Miousse負責主要的建模，還有Mohammed Gambouz，Maxime Pelletier和Patrick Limoges等人以及大量美術設計師團隊完成這項工作。

儘管《刺客教條：大革命》推出後有許多體驗上的瑕疵讓玩家不太滿意，但是沒有人會否認他在建造真實環境的卓越表現，不僅是在推特，連 Reddit 上的玩家都紛紛表示現在起遊玩《刺客教條：大革命》的意義將有所不同。本站先前也有報導過玩家特別實地考察遊戲作的有多真實比例。

推特上甚至有玩家開始呼喚 UbiSoft 蒙特婁工作室能夠提供當時製作遊戲的資料，畢竟花費了兩年多的考證工作，也能快速協助法國政府重建古蹟。當然重建工作絕對沒有玩家想的這麼簡單，而目前 Ubisoft 尚未有任何回應，但是相關的討論聲浪還在持續著。

認真說《刺客教條：大革命》的聖母院真的可以作為重建資料嗎？其實 Caroline Miousse當時對媒體表示，這重現的不是100％的巴黎，而是比現實更具可玩性的巴黎。當時他們稱為這就類似觀光明信片的作用，讓玩家可以呼應巴黎的美景。

其實不能說完全重現，而是高度保真的遊戲創作，能否當參考都還要看歷史重建學家的評估。但玩家的討論無疑是讓《刺客教條》這類致力於將人類歷史還原進遊戲的作品，更增添了遊玩的價值。

本文由遊戲基地授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航