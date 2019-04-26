《人生好難，到底哪裡出問題》：關於「身體」，喜劇演員、僧侶、科學家如是說

文：茹比・韋克斯（Ruby Wax）

關於身體：喜劇演員、僧侶、科學家如是說

是時候向專家尋求協助了，在身體這主題上，兩位專家可能比我有見地。

茹比：艾許，你是如何看待你的身體呢？又如何與你的身體共處？

科學家：我是個在美國中西部高大白人之中長大的瘦巴巴印度男孩。我年輕時，只想要看起來像足球隊裡那些傢伙。我一點也不喜歡自己的身體。我舉重健身，喝下很多噁心的高蛋白奶昔，甚至還弄來一件側邊印著高中校隊字眼的夾克。

茹比：是那種把球隊名稱印在上頭的牛仔夾克嗎？真是悲哀啊。

科學家：對。好吧，我這麼做是為了認識女孩子。

茹比：有效嗎？

科學家：沒效。印上字的夾克是辯論社的，沒有美式足球隊夾克那種效果。

茹比：圖登你呢？你喜歡自己的身體嗎？如果在僧袍下還找得著身體的話。

僧侶：這個嘛，我和自己身體的關係改善不少。我年輕時一心追求外貌，但我總覺得和自己的身體格格不入。我一直都困在自己的想法裡。當我二十一歲生了場大病，我談起身體，就好像那不是我的。我會說「心臟不好」，彷彿那是別人的心臟。我想那就是我生病的原因吧。心智和身體完全分裂。我成為僧侶後，外表有點崩壞了。現在我身材還滿圓潤的。

茹比：你懷念從前光鮮亮麗的模樣嗎？

僧侶：我認為身體健康很好，但追求光鮮亮麗挺沒意思的。相較之下，探索心智有趣多了！關於我和身體的關係，現在我會用健康的身體來支持正念，而這讓我覺得很棒。擁有一副火辣身材卻包藏一份腐敗心智，真的很沒意思。

茹比：艾許，我想知道身體和心智是如何產生連結。有沒有像是蜘蛛網那樣，從頭到腳由神經元構成的東西？

科學家：有喔，蜘蛛網是很好的比喻。昆蟲被困在蜘蛛網的任一處時，網子上的每一條絲線都會振動，蜘蛛可以從任何一個點感覺到振動。大腦和身體就像是那樣完全互相連結的單一系統網絡。任何一處受到觸動，就會連帶影響整個網絡一同振動。

茹比：這樣說來，如果你碰傷腳趾，你的大腦會怎麼發覺呢？

科學家：你踢到腳趾頭時，便刺激了叫做「A-delta 神經纖維」的痛感神經元，並通過脊髓傳送電子訊號到大腦，但它本身不是痛。大腦透過不同部位的網絡來回應這些訊號，包括體覺皮質區、島葉皮質區，以及前扣帶迴皮質區，然後這些區位一起產生了受到震驚、威脅與受苦的感覺，構成了疼痛。

僧侶：我們在關於思維那章中談論過這些，在你開始評斷訊號之前、在接收與反應之間的差距為何。在處理疼痛上，這就變得有趣了。當你理解到，疼痛不只是身體上而且也是情緒上的反應時，你就可以為此做些什麼。

科學家：這是關於疼痛的關鍵。我完全同意。

茹比：我可以了解身體上的疼痛，但我們該如何處理情緒上的痛楚呢？如果受到驚嚇，身體會如何回應？

科學家：恐懼會讓你腎上腺素激增，肌肉跟著緊繃、消化停止運作，不是準備起身奮戰，就是轉身落跑。但如果你試著放鬆頭部、垂下肩膀，並放慢呼吸，你就不會感覺那麼害怕。

身體與情緒是合而為一的。事實上，達爾文用「態度」這個詞來描述動物如何掌握身體。動物可能會有防禦性姿勢、攻擊性姿勢，或是讓人可以接近的姿勢。達爾文認為姿勢本身就是情緒，而不只是情緒的表達方式。所以大腦和身體之間是一條雙向道。改變大腦的情緒，就能改動身體姿勢，而更換身體姿勢，就可以更動情緒。

茹比：所以，如果我對你弓起後背、咬牙切齒，我還可能是喜歡你的嗎？

科學家：還是有可能啦，但當你像那樣造假身體姿勢時，感覺就不自然了。弓起背來咬牙切齒，會讓你看起來比較有攻擊性，但事實上也並不保證總是如此。

僧侶：身體從不說謊。心智可以耍我們、使出各種迴避伎倆，但身體永遠會誠實說出我們的感覺。聆聽情緒是很重要的。疾病好比一名信使、一記警鐘，讓我們看見心智發生了什麼事。

茹比：那憂鬱症呢？我知道自己何時會感到憂鬱——就是我沒有在牽牛花叢中蹦蹦跳跳的時候。我會感覺到身體的反應變得遲緩，四肢就像是變胖那般沉重，無力行動。但我很確定，是無法透過強顏歡笑來趕跑憂鬱症的。

科學家：沒錯，事情沒那麼簡單。當你感到有點沮喪時，我指的不是慢性憂鬱症，只是心情不好，那麼挺起胸膛、抬起頭、散個步，會有幫助。但是真正的憂鬱症是不同的。調整身體姿勢可以做為改善情緒的起點，但遠遠不夠。

茹比：好吧，我明白了。還有，我一直都想知道的是，如果你把大腦放進一個罐子裡，它會感受到情緒嗎？

科學家：不，我認為不會。大腦需要身體才能運作，而身體也需要大腦，它們是一體的。

茹比：但如果我把你的大腦放進罐子裡呢？你會生氣嗎？

科學家：我可以理解妳的好奇。我對妳的大腦也有相同想法。這可是我的退休計畫。

茹比：好啦，現在來討論運動鍛鍊吧。我想知道，為什麼人們現在要毆打自己，只為了練成六塊腹肌，並為此哀嚎得像在生孩子一樣。我的意思是，你會需要六塊肌才能坐在書桌後面嗎？如果你的工作內容需要抬起書桌，那我能理解，但拚了命只為練出六塊肌來……這能改善身體健康嗎？

科學家：是啊，任何運動都有益心血管健康，而且也有助於大腦功能。但人們上健身房，大多在那裡盯著螢幕看，或是帶著耳機聽音樂。他們只是去放空，所以可以不用思考。這和瑜伽、太極拳或是大部分武術運動相當不同，這些運動十分強調心智的專注。我認為相較於盲目地增大肌肉，培養針對自我身體的意識以及如何運動的覺知，對於健康、甚至對於增強身心力量來說，更為重要。

僧侶：確實如此。我們在健身房裡可以完全轉移注意力，在跑步機上跑離了自我的心智，而且在做仰臥推舉時，還可能沒有意識到我們正在讓肩膀脫臼。

茹比：對，我做過深蹲，而沒想過我是在幫自己做剖腹產，痛得要命又累得半死呢！

僧侶：還有，對吸引力的想法會隨著歷史與文化而改變。幾個世紀前，還有如今世上一些地方，長得豐腴被視為是快樂與成功的徵兆，長得纖瘦則代表悲慘。而在現今的西方文化中，人們卻虐待自己，以求得到最寬的「大腿縫」。

茹比：我母親總是說：「美是要付出代價的。」這就是為什麼她讓我戴牙套戴了四十七年的原因。

科學家：如果運動不只是為了美麗，也是為了健康的生活和活躍的老年，那麼在增大肌肉的同時，卻忘了好好專注於身體的整體運動，可是大錯特錯。

茹比：我知道有人一輩子都在練舉重，如今他們老了，卻變成了一頭大猩猩。他們彎腰駝背，指關節都快掉到地上。是誰想出健美先生代表健康與男子氣概？那在視覺上只像穿著運動鞋的一大塊肉啊。

科學家：我不知道健美先生的概念來自哪裡，或是運動何時變得跟虛榮外貌而非健康身心比較有關係。大多數醫生會說，運動可以打造肌肉，並且改善骨質密度，而那些的確都是好事。然而，只專注於「肌塊」，而非肌肉彈性，其實是很不健康的。人們可以追求大胸肌，但如果不同時培養強健的雙腿與核心肌群來支撐全身的體重，就會有受傷的風險。擁有良好肌肉彈性與核心肌力的人，看起來可能不壯，但體魄比較強健。這會讓他們在變老過程中比較健康的、更少摔跤、更能獨立自主行動，以及認知衰退較少。

茹比：那麼那些無法停止重訓的人呢？他們執著於健身，而且開口閉口聊起這話題可是會讓你無聊到死啊。

科學家：人們認為對健身房上癮是件很酷的事，但最終就只是個癮頭罷了。你仍在追求一種興奮感、在找尋多巴胺與腦內啡的最佳組合。

茹比：現在還有運動智能手錶，可以給你很棒的興奮感。它們監測你的生理指數，提醒你更加嚴格地督促自己，就像是有個嘮叨的老媽待在你手腕上。今天，它是你最好的朋友。因為你走了一萬步，它就恭賀你；明天，除非你爬上聖母峰，否則它甚至不理你了。你可能都累到攤平，它還在對你閃著燈，要你在祕魯馬丘比丘天空之城裡跑上跑下。

僧侶：我記得好幾年前讀過一篇文章，女星黛咪．摩爾說過：「她清晨四點起床後，就不間斷地做仰臥起坐，直到中午。」我和其他幾位僧侶都驚恐的說，如果她能花上一半時間靜坐的話……

茹比：如果真是那樣，她早就開悟了，對吧！說到黛咪．摩爾，她如今在哪兒？

僧侶：我真的認為運動很重要，但卻有太多注意力放在外在樣貌看來如何，而不是本質如何。

茹比：是啊！你不會因為內心的平靜而獲得金牌的啦！

僧侶：有時當我解釋起正念，經常健身的人們會告訴我，在跑步機上就可以獲得同樣的東西，為什麼還需要靜心冥想呢？我告訴他們，「但是你不能跑上一整天。或是，當你的老闆對你大吼時，你無法抓一臺跑步機放在辦公室裡。」如果你透過正念訓練心智，便能學會無論在何種情況之下都能減輕壓力，而不需要天天待在健身房裡。單純的運動鍛鍊不等同訓練心智。運動是會幫助你比較感覺不到壓力，但只有在鍛鍊的當下，以及在那之後的短暫時間內，並沒有長期的效果。

茹比：但他們在做心智運動時就可以同時做到。

僧侶：沒錯，所以也有能透過身體來訓練心智的方式。

茹比：所以你開悟的同時，也緊實了屁股。哈哈！黛咪妳看，是誰該開心呢？

相關書摘 ►《人生好難，到底哪裡出問題》：關於「未來」，喜劇演員、僧侶、科學家如是說

書籍介紹

本文摘錄自《人生好難，到底哪裡出問題：喜劇演員×藏傳僧侶×腦神經科學家如是說》，究竟出版

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作者：茹比・韋克斯（Ruby Wax）

譯者：王如欣

喜劇演員×僧侶×科學家，意想不到的三人組合，笑談人生老問題，人生智慧×佛學×科學相互激盪，火花四射！

將正念、佛學、科學、演化、心智與情緒運作等複雜難解知識原理，以輕鬆好懂幽默對話呈現。

人類本該成為地球上最幸福快樂的物種，

為什麼我們卻老是覺得不開心？

一位笑果十足的喜劇演員，也是現代人心靈瘟疫──憂鬱症的倖存者；

一位滿身佛味的藏傳僧侶，也是英倫男神BC的正念指導老師；

一位高智商大腦專家，也是愛用實驗精神探尋一切情商問題的科學控；

三人經歷迥異，齊聚一書，暢談你我都想知道的人生大哉問！

助你有意識地幫大腦心智軟體升級，

就能讓想法更貼近人性，

活出美好的｢人樣｣！

人生好難、不開心，到底哪裡出問題？

喜劇演員如是說──

這全都是因為我們把自己看得更像機器，而不像人！你以為心情不好、遇到難題時，只要像換支iPhone一樣，換得更新更好，就能解決？

僧侶如是說──

人們往往把糾纏著你的想法與念頭，看得比你自己更大更重要。西藏古諺說：「當你追著念頭跑，你就像在追逐棍子的一隻狗。相反地，要像隻獅子：轉身面對丟擲棍子的人。擲棍的人只敢朝獅子丟一次棍子。」

科學家如是說──

從想法衍生而出的更多想法，也就是大腦慣性的反芻式思考，會讓我們一再陷入情緒糾結。



關於人生一切不解與困擾：

不論是情緒與身體、愛與人我關係、如何同理與原諒、上癮、教養、未來何去何從……

一本書回答你所有疑問！

喜劇演員如是說──

我還邀請了一位僧侶與一位科學家

在這本書裡跟我一起暢談

僧侶可以解釋

心智如何影響我們

科學家則可以解釋

心智都在大腦當中什麼部位運作

在每一章最後，我都會放他們出籠小玩一下，聊一聊

讓大家輕鬆讀懂難解的情緒問題與人生課題～

「僧侶」格隆圖登（Gelong Thubten）

牛津大學文學系肄業。當過爵士鋼琴鼓手、演員，最後因為對佛教與正念的熱情，而出家成為僧侶，師承阿貢仁波切。為Google、LinkedIn、西門子等跨國大企業的正念老師，日前受迪士尼之邀，在《奇異博士》劇組拍攝過程中擔任正念顧問，貼身教授奧斯卡金獎演員蒂妲‧史雲頓與「英倫男神BC」班尼迪克‧康柏拜區正念的練習。

「科學家」艾許・藍布拉（Ash Ranpura）

神經內科醫師與腦科學家。耶魯大學分子神經生物學學士，於俄亥俄州醫學院取得臨床醫學學位，於倫敦大學取得認知神經科學博士，現於倫敦大學任教。

Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九