《人生好難，到底哪裡出問題》：關於「未來」，喜劇演員、僧侶、科學家如是說

文：茹比・韋克斯（Ruby Wax）

關於未來：喜劇演員、僧侶、科學家如是說

茹比：艾許，你知道本田研發的類人型機器人阿西莫嗎？像那樣的機器人，能不能辨認情緒啊？

科學家：在某種程度上是可以做到的，電腦也已經被訓練到可以區分不同的臉部表情。你向電腦展示很多張人們微笑的照片，他們就會學到微笑是什麼表情。然後電腦可以將微笑歸類為開心，然後就能擁有一個會辨認情緒的系統了。

茹比：機器人知道微笑代表有好消息嗎？它會感到快樂嗎？

科學家：這就比較難了。情緒表達其實相當複雜，而且很難以一套機器運算涵蓋所有可能性。我們知道就人類來說，微笑不總是代表「快樂」：有真誠的笑，也有假笑，甚至有生氣的笑。

茹比：你怎麼知道自己看到的是假笑呢？我現在對著你笑，但你能夠看出底下隱藏的意思是「你惹到我了」嗎？

科學家：對，我可以，因為我們倆都這麼覺得。除了表情，我們還能從彼此身上感受到氛圍，以及沒有意識到的許多暗示訊息。當我們產生情緒時，會意識到自己的行為，而這會讓我們辨認出其他人在做的事。電腦沒有這種生活經驗，所以意識不到，只能偵測。

茹比：我可以想像，如果跟一個機器人相處而它誤解了我的感受，這真的會讓我不爽。

科學家：對，確實如此。就連人類也難免產生誤解。我母親就是這樣。她打來時說我聽起來很沮喪，但是我在開始跟她講話前，並沒有出現任何沮喪的感覺。

茹比：艾德也不能讀懂我。他就只是坐在一旁笑著點頭，但根本聽不懂我說的內容。像是我跟他說，我今天開車輾過了他的落葉吹掃器，他還是一樣坐在那裡笑著點頭。

科學家：讀懂情緒是個難題，就連人類自己也常搞不清楚。

茹比：我讀過一篇文章，提到日本想引進育兒機器人，以幫助更多女性進入職場。其實日本女性是世界上教育程度最好的女性，但是她們之中，有七○％在生第一胎後就離開職場。政府和私人基金都投資在機器人上，好讓女性可以去工作。所以，艾許，真的有可能讓這一大塊金屬養育小孩嗎？如果我們突然都有了機器人寶寶會如何？我可不想給「魔鬼終結者」餵奶。

科學家：那妳會給《星際大戰》的R2-D2機器人餵奶嗎？

茹比：你會嗎？因為在未來，那是你要做的事情。

科學家：妳知道嗎？科學家長久以來一直試著打造出人工母親。在五○和六○年代，美國心理學家哈里．哈洛就做過一個猴子人工母親的驚人實驗。哈洛做的猴子母親是一塊蓋著舊毛巾的木頭，裡面有一顆燈泡讓它有溫度。他認為猴子寶寶只需要食物、水、感到溫暖和可以緊抓不放的東西。

茹比：我想，如果我母親是舊毛巾做成的，我的人生會好很多。不過她倒是走到哪兒都帶著一塊海綿，以免肉眼就看見灰塵中的微生物。有海綿狀媽媽的猴子寶寶後來怎麼了？

科學家：哈洛認為實驗很成功，因為當猴子寶寶受到驚嚇，會緊抓著海綿狀媽媽不放，以尋求慰藉。但是當我們現在回頭觀看他的陳年實驗影片時，很顯然猴子寶寶都嚇壞了，會緊抓住任何東西不放，即使是一片生菜。

茹比：我懂他們的感受。

僧侶：對，當我被狼群養大的時候……

茹比：圖登只是因為我們沒讓他加入對話而感到不安。

科學家：（忽視圖登）所以，很明顯地，這些人工父母並不理想。但是對於當母親的人來說實在很兩難，因為這階段正是陪伴在寶寶身邊的關鍵時刻，但也是她們職涯的重要階段。

茹比：這就是讓人討厭的地方，總是要在放棄工作或是放棄與小孩相處的時間之中做選擇。這是個雙輸局面。是說，機器人可以提供什麼樣的實質幫助嗎？

科學家：機器人可以協助處理家務，甚至可以幫忙照顧小孩，例如換尿布。但是，實質上的養育角色就很難機械化了。照顧者會反映寶寶情緒，他們會教寶寶如何舒緩與平靜下來。機器人還是做不到這一點。

茹比：好的，所以機器人無法代替媽咪，但是它們已經可以代替人腦了嗎？

科學家：經常有人問我這個問題：我們到底能不能打造出人腦的完整替代品？原則上是可以的，人腦是依據物理法則運作的物理裝置，所以有能力打造出像大腦一樣運作的東西。但是大腦並不是獨立工作的。我們之所以為人，是因為社會連結以及人際互動。我們透過別人的眼光來看待自己，這又會改變我們的行為。我不認為可以用科技來複製這一點。

茹比：這樣說來，電腦必須學會如何融入社交團體囉？開一場電腦雞尾酒派對，讓它們對彼此不停傳貼圖。

科學家：這聽起來像我的大學同學會。

茹比：圖登，歡迎加入我們的對話。你對未來科技有什麼想法？

僧侶：感謝妳！我跟世界幾間最大的科技公司的職員一起合作過。當我和他們說話時，我試著把重點放在思考解決世界問題的需求面上，而不只是為了科技而科技，行事動機必須以慈悲心與道德為前提。例如無人車就無法做出道德上的選擇，只會為了存活而駕駛，這一點令人擔憂。而我認為，越是將正念與慈悲心訓練推行到這些公司，他們就越可能為世界打造出有意義的未來。

茹比：那麼，人類和機器的區別在哪裡？我口腔裡有幾顆假牙，腳趾因拇趾外翻打進了幾根釘子。如果更大範圍地替換身體其他部位，到什麼時候我會失去原本的自我？

科學家：沒有什麼原本的你。以骨細胞中的正常汰換率來看，你大約每十年就會有一副全新的骨架。身體裡每個細胞的每個分子，在你一生之中都替換過無數次。如果我們將全身細胞換新或是換成機械化零件，也不要緊，因為那並不是構成我們的東西。你知道「希修斯之船」的矛盾嗎？

茹比：不知道，我怎麼會知道？

科學家：這個矛盾是在第一世紀由希臘作家普魯塔克提出的。他描述停泊在雅典港口的一艘木船，因為曾由希臘英雄希修斯擔任船長，而被人們視為紀念碑。這艘船歷經好幾年的修復工程，雅典人替換了一片片腐壞的船板，以致於最終沒有留下任何一片原來船身的船板。那麼還能視這艘船為希修斯的船嗎？亞里斯多德說是，因為這艘船是由它的身份認同，而不是由它的材料來定義。

茹比：艾許，不要再炫耀好像你認識普魯塔克一樣。我來問你一個比較簡單的問題。如果你置換了所有東西，好比說你分解了我，那麼其人類意識的本質到哪裡去了？

科學家：那又是大家都很感興趣的另一個問題了，但我不確定是否可以說得出意識是什麼，更不用說它在哪了。當我在醫院工作時，我只對有意識和昏迷兩件事感興趣，而我說的有意識，只代表一個人可以移動和回應。我對於個人意識這件事沒有涉獵。

僧侶：這是佛教的中心問題：「自己是什麼？自己真的存在嗎？如果存在，那麼又位於哪裡？」因為存在於世上的東西，必然有個位置或是定義它的特性。所以我們在靜坐中探索這個問題，例如，我們如果要替換身體裡的一個部位，那麼我們自己是否也會等量地消逝而去呢？

茹比：這麼說來，如果我全身上下都是金屬，那屬於茹比的部分在哪裡？

科學家：我們都知道，失去手腳，並不代表失去了任何對於自己的感受。事實上，你也可以失去大腦的很多部分，但不會失去任何意識。例如，有的嬰兒生下來就有腦水腫，或稱為大範圍腦積水。他們的大腦被擠壓成扁扁的一圈，而頭骨大部分浸泡在液體中。大腦體積所剩有限，但那些嬰兒仍可以有豐富又複雜的行為。

僧侶：西藏哲學家談論過腦水腫現象，也就是一個人的大腦幾乎什麼都沒有，而只剩下水，但是仍有意識。所以，這說明意識是超越大腦而活動的。

茹比：那該如何解釋這種現象呢？僧侶：無法解釋，因為心智無法藉由概念來理解它自己。我們無法意識到自己沒有意識到的東西。茹比：愛因斯坦說過類似的話耶。這是你從愛因斯坦那裡偷來的吧！

僧侶：不妨說我們兩個都說過這句話。西藏哲學家認為，人們無法界定意識，就算不斷地想定義意識，也不會獲得任何成果。事實上，正念的意義就在於直接看進思維以及自己難以捕捉的特性。打破自我幻象，將讓人獲得解脫。我的老師常說：「別把自己看得太認真。」這句話對於理解自己很重要。人們在靜坐時就有機會體驗到這一點。他們會開始比較少受困於自己的想法之中，會發現一股超越痛苦、超越對於自我概念之外的意識。

茹比：我們是在討論未來，可以回到正題嗎？

僧侶：談論未來時，我們一直說要「更進步」，但指的到底是什麼？做為一個物種，我們有更快樂、更善良、更聰明嗎？我們現在真正需要的，是讓心智進化、讓軟體升級。也許那就是正念如此受歡迎的原因。

茹比：我在關於演化那一章寫到，人類演化是為了面對環境的挑戰。科技也是演化的一部分，因為人類需要處理現代的挑戰。如今，科技本身卻成了挑戰，讓現代人生活更有壓力，而且情況已經失控。所以，也許人類演化的下一步，是併入像正念這樣的東西。

僧侶：對，也許正念是演化的下一步。茹比：也就是說，我們不需要長出更多拇指，但真的需要一種新的心智來克服我們對世界所做的破壞。你們認為，人類真的可以讓心智進化嗎？

科學家：我希望可以！

僧侶：我們似乎讓自己變得很不開心，不過這也是找出解決之道的動力，事實上，我們越是搞砸人生，就越有動力修練靜坐！每個人都想要更好的生活，所以自然會去搜尋解決方法。

茹比：我們應該打造更好的心智，而不是更厲害的飛彈。啊哈！這樣說讓我變成信仰和平的嬉皮了。點根大麻來慶祝吧！

相關書摘 ►《人生好難，到底哪裡出問題》：關於「身體」，喜劇演員、僧侶、科學家如是說

書籍介紹

本文摘錄自《人生好難，到底哪裡出問題：喜劇演員×藏傳僧侶×腦神經科學家如是說》，究竟出版

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作者：茹比・韋克斯（Ruby Wax）

譯者：王如欣

喜劇演員×僧侶×科學家，意想不到的三人組合，笑談人生老問題，人生智慧×佛學×科學相互激盪，火花四射！

將正念、佛學、科學、演化、心智與情緒運作等複雜難解知識原理，以輕鬆好懂幽默對話呈現。

人類本該成為地球上最幸福快樂的物種，

為什麼我們卻老是覺得不開心？

一位笑果十足的喜劇演員，也是現代人心靈瘟疫──憂鬱症的倖存者；

一位滿身佛味的藏傳僧侶，也是英倫男神BC的正念指導老師；

一位高智商大腦專家，也是愛用實驗精神探尋一切情商問題的科學控；

三人經歷迥異，齊聚一書，暢談你我都想知道的人生大哉問！

助你有意識地幫大腦心智軟體升級，

就能讓想法更貼近人性，

活出美好的｢人樣｣！

人生好難、不開心，到底哪裡出問題？

喜劇演員如是說──

這全都是因為我們把自己看得更像機器，而不像人！你以為心情不好、遇到難題時，只要像換支iPhone一樣，換得更新更好，就能解決？

僧侶如是說──

人們往往把糾纏著你的想法與念頭，看得比你自己更大更重要。西藏古諺說：「當你追著念頭跑，你就像在追逐棍子的一隻狗。相反地，要像隻獅子：轉身面對丟擲棍子的人。擲棍的人只敢朝獅子丟一次棍子。」

科學家如是說──

從想法衍生而出的更多想法，也就是大腦慣性的反芻式思考，會讓我們一再陷入情緒糾結。



關於人生一切不解與困擾：

不論是情緒與身體、愛與人我關係、如何同理與原諒、上癮、教養、未來何去何從……

一本書回答你所有疑問！

喜劇演員如是說──

我還邀請了一位僧侶與一位科學家

在這本書裡跟我一起暢談

僧侶可以解釋

心智如何影響我們

科學家則可以解釋

心智都在大腦當中什麼部位運作

在每一章最後，我都會放他們出籠小玩一下，聊一聊

讓大家輕鬆讀懂難解的情緒問題與人生課題～

「僧侶」格隆圖登（Gelong Thubten）

牛津大學文學系肄業。當過爵士鋼琴鼓手、演員，最後因為對佛教與正念的熱情，而出家成為僧侶，師承阿貢仁波切。為Google、LinkedIn、西門子等跨國大企業的正念老師，日前受迪士尼之邀，在《奇異博士》劇組拍攝過程中擔任正念顧問，貼身教授奧斯卡金獎演員蒂妲‧史雲頓與「英倫男神BC」班尼迪克‧康柏拜區正念的練習。

「科學家」艾許・藍布拉（Ash Ranpura）

神經內科醫師與腦科學家。耶魯大學分子神經生物學學士，於俄亥俄州醫學院取得臨床醫學學位，於倫敦大學取得認知神經科學博士，現於倫敦大學任教。

Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九