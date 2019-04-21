《有院子的家》書評：為保護秘密而築起謊言，最後連自己都無法相信

文：陳慶德（旅韓作家，【現象・韓國】專欄作家）

「光是丈夫的死亡保險金，我就可以夢想未來，不！也許光是他從我身邊消失，就讓我興奮不已。」——金真英（김진영），《有院子的家》（마당이 있는 집）。

不得不激賞金真英《有院子的家》劇情安排與寫作手法，全文以為期近一個月，17篇日記體，急速地展開一樁發生在基山水庫金姓男子溺斃案，且透過書內兩位女主角金珠蘭、李允恩為主線，作為切換視角，如同電影運鏡手法般切換，更增添讀者閱讀懸疑感。

故事從一位24歲大學畢業，沒踏入過職場一步，便相親嫁給大她十歲經營小兒科醫院院長朴在浩，且生下一子朴昇材，現今近40歲的家庭主婦金珠蘭開始——珠蘭一家人近日搬到板橋市（京畿道城南市盆堂區板橋一帶所建成的新規劃性都市，板橋新市鎮）的一間獨棟住宅，但卻在人人羨慕的豪宅內，來訪友人皆聞到從後院花圃傳來的陣陣惡臭味，眾說可能是為了養殖花草所用的肥料過多，導致味道四溢，但怎麼知早年曾因姐姐之死，患上疑心病的珠蘭，拿著鐵橇來到花圃一挖……竟挖出一具死屍的手指。

是誰死在自己才剛整修完遷入的新宅呢？且又是被誰，深深地埋在此呢？她為何而死？又是誰會如此狠心殺人棄屍，埋在這幸福家內後院呢？

故事就從這個「秘密」開始。

《有院子的家》內出現的男女人物，每人都有個秘密，如金珠蘭挖出後院內死屍手指，卻不敢跟丈夫說，怕又被罵「疑心病重」、「神經病」；丈夫朴在浩，身為經營小兒科醫院的院長，看似道貌岸然，卻有特殊性癖好，且夜晚總是突然消失外出，前去基山水庫夜釣；而兒子昇材有著媽媽金珠蘭不知道的輕生念頭，與調戲學校女學生惡行；同時，住在金珠蘭家隔壁，有著一位名叫美玲朝鮮族傭人的具銀河律師，她正在處理一件李姓未成年少女的遺產繼承案，同時，她也是不被韓國社會認可的女同性戀者。

而另一方面，一日拜訪朴在浩家的友進製藥營業組長金允範，他進入金珠蘭家中，旁若無人地自顧拿起手機，拍攝住宅的奇怪舉動，隔天卻被警方發現溺斃於基山水庫內，而他早在一個月前就被公司解雇，且手中握有收回扣醫生的名單，勒索醫生之舉；而金允範的妻子李允恩，長年受到丈夫家暴，在試圖離婚之際，卻被霸王硬上弓，懷上孽子，她卻正在計畫著殺夫計畫，好領取高達二億韓圜（折合新台幣約570萬）的保險金。

然而，金允範死前車上所藏匿的一支粉紅色女子手機，持有者是一位離家出走，15歲就開始賣淫養家的未成年少女李秀敏，她早在金允範溺斃前一個月就失蹤，而她的手機又為何會出現在金允範車內，甚至她也認識金珠蘭丈夫朴在浩，同時，正在尋找失蹤近一個月金女的友人崔泰景，為何要毆打金允範呢？

《有院子的家》每個人都有個秘密，都有想保護之物，然而，每個人卻用一層又一層的謊言，築起保護秘密的土牆，到最後不論是最親近的朋友，抑或丈夫，甚至自己，「我什麼也不能相信」。

為了隱藏自身秘密，掩蓋秘密的謊言土牆越蓋越高，隱埋秘密的謊言軟土越挖越深，當秘密重建光日時，土牆卻倒得如是狼狽，軟土卻鬆得如此難堪。

《有院子的家》是一本讓我看得津津有味，融合謀殺、棄屍與性侵推理小說，同時包含當代韓國社會內，如學校職場霸凌、輕生、性別不平等、援交與未成年離家出走等議題，在此真摯推薦給各位讀者。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航