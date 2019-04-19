為什麼《美中三公報》無異於MOU，《臺灣關係法》卻有法律效力？

文：T編

2019年是台灣非常特別的年份。台美關係的基石《臺灣關係法》，今年上路滿四十週年。在這個「五倍鑽石四十週年慶」的特別日子裡，台美關係更是戲劇性地升溫。可惜台灣的主流媒體忙著報導禿頭，對於真正重要的消息不屑一顧。

統媒不報的，蕪菁雜誌講乎大家知。讓我們一起回顧，四十年來深刻影響整個東亞局勢的《臺灣關係法》（Taiwan Relations Act, TRA），它的歷史脈絡與未來展望。

《臺灣關係法》與中美建交

《臺灣關係法》催生的緣由，是起於美國與中國的關係正常化。

1970年代，美國為了制衡當時亟欲擴張的頭號對手蘇聯，又有鑑於中蘇交惡、毛澤東與赫魯雪夫間的深刻矛盾，美國一直探索著拉攏共產中國以制衡蘇聯的可能性。

美中關係正常化，在尼克森、福特、卡特三個總統任內持續醞釀：最早是尼克森總統任內實驗性的「乒乓外交」，向中共政權遞出橄欖枝。再來是1971年，美國默許中共政權在聯合國當中「借殼上市」，取代了中華民國的代表權地位。終於在1978年底，美國片面與台灣當局斷交，並終止軍事協防台灣的關係。1979年1月1日，美國與中華人民共和國簽署《中美建交公報》，正式建交。

Photo Credit: Depositphotos

雖然美中關係正常化醞釀已久，但卡特總統突兀宣布與台斷交、與中建交，讓當時美國國會深感錯愕與不受尊重。或許基於對中共政權的不信任，或許基於對長年盟友台灣的愧疚，或許基於美國本身戰略彈性的考量，由共和黨參議員高華德（Barry Goldwater）與杜爾（Bob Dole）領銜，美國國會催生了今日的《臺灣關係法》。

毋庸置疑地，《臺灣關係法》是四十年來台美關係的重要基石。而四十年來，美國對這部法的指導地位恪守不渝。稍早，美國在台協會（AIT）對大眾公佈：「AIT從2005年就開始駐有美國四大軍種（陸、海、空、海陸）的人員。」2005年可說是陳水扁總統第二任內，台灣政局產生激烈震盪的年代；而美國在台低調駐紮便服軍人，其規模幾乎等同於一個跨軍種的前線指揮所！

在統媒高唱「疑美論」的當下，美國主動高調公開長年駐軍事實，其言下之意，反映美國對台灣關係的重視程度，值得我們台灣人去細細思考。

Photo Credit: 中央社 4月16日在總統府舉行的《臺灣關係法》40週年活動，左為美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）。

四十年前的反美怒潮，與四十年後的「五倍鑽石祝福」

台美中斷正常外交關係四十年，較年輕的朋友可能對此事只有模糊的認識，但斷交當時確實在台灣引發了很大的反美怒潮。卡特政府的背叛讓台灣人萌發了強烈的「救亡圖存」情感。六十歲以上的台灣人，可能還有印象當時在台北許多群眾冒著被警察逮捕的風險，也要跑去對美國大使的黑頭車丟雞蛋的景況。

當年卡特政府無預警與台灣翻臉，幸賴美國國會的良知與堅持，才用《臺灣關係法》守住防線，避免台美關係在卡特政府的操作下全面崩盤。而台美關係就在表面上分道揚鑣，檯面下緊密連結的氣氛下，經過了四十年。

四十年後，美國的國際戰略目標產生了決定性的變化。日前AIT舉辦了慶祝《臺灣關係法》四十週年與內湖AIT新館開幕的活動。美國前眾議院院長，共和黨實力派人物萊恩（Paul Ryan）親率慶賀團來台致意。慶賀團中還包括了美國國務院副助卿在內的多名現任官員。萊恩在慶祝談話中，不時使用「兩個國家」來描述台美雙邊關係。顯然，美國現在已經在用對待一個「正常國家」的規格在對待台灣，只是法理獨立的時機未臻成熟而已。

而就在不久前的1月1日，中方也擴大舉辦了「中美建交四十周年」相關紀念活動；美國卻刻意冷處理，整場活動除了美國駐中大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）的臭臉伴隨外，非但美國中央層級官員無一與會，更諷刺的是，美方政、學界還發表談話，反思：「1970年代為了對抗蘇聯而貿然承認中共政權，是美國外交政策中的最大挫敗」

一來一去之間，即使是再不懂的人，也看得出美國已經開始在修正對中、對台之間的關係比重。四十年來奉行的「一中政策」來到了轉折點。然而，或許是台灣媒體沉溺於低能新聞、選戰的黨同伐異與中共授意的造神運動吧！台灣社會大眾，似乎對這個「攸關國本」的國際局勢轉移，毫無知覺，甚至還被媒體刻意操作的反美情緒所感染。這是我們最感到十分擔憂的地方。

Photo Credit: 翻攝自中天電視台

為什麼《美中三公報》性質無異於MOU，《臺灣關係法》卻有法律效力？

蕪菁雜誌在這邊要提醒大家一個重點：四十年前美中台關係的巨變，雖然同時催生了《美中三公報》與《臺灣關係法》兩部歷史文件，但從法律的效力來看，前者卻遠遠不及後者。為什麼？

《美中三公報》，亦即1972年的《上海公報》、1979年的《中美建交公報》與1982年的《八一七公報》，都是屬於外交公報性質的文件。外交公報不是條約，沒有載明雙方的權利義務、實施時程，與如果約束雙方遵守約定。外交公報本身代表的是一種指導原則，並無法律上的強制效力。雖然無可否認地，《美中三公報》成了1970年代以來中美關係的基礎，但當年美國僅用外交公報來律定這些指導原則，當中留下的戰略模糊空間，也值得我們玩味。

而《臺灣關係法》呢？是由美國國會發起，歷經嚴謹的立法程序，把對台外交事務的指導原則寫入國內法的「法案（act）」。其法律效力相當於國內法，不論今天美國執政者是誰，是民主黨抑或共和黨，都必須遵守《臺灣關係法》的規範，否則就是違法，將受到國會的糾正。

《臺灣關係法》能夠入法，與當年美國國會與卡特政府之間的兩權制衡對抗不無關係。而今年（2019），美國政府與國會各黨派的友台氣氛，卻非常一致。由不同政黨執掌的參、眾兩院，都主動發起了《臺灣保證法（Taiwan Assurance Act, TAA）》草案，而且火速付委通過。而《臺灣保證法》是與《臺灣關係法》有著同等國內法效力的提案。

到這邊大家看清楚了嗎？再幫大家複習一遍，《臺灣關係法》法律位階高於《美中三公報》。簡單來說：

《美中三公報》就是MOU性質，對政府只是指導原則，沒有強制執行力

《臺灣關係法》是法律，是真正簽下來的「合約」，美國政府必須履行

四十年前的卡特政府與友台議員可能沒有意識到，他們創造的《臺灣關係法》在四十年後的今天，看起來就像個復活節彩蛋。

Photo credit: Reuters / 達志影像

接下來小編請大家，拿出考大學那種一字一句斤斤計較的精神，來探討這幾部四十年來影響深遠的歷史文件，對台灣的意義。課本不教的地緣政治與國際關係，我們自己來學！

《美中聯合三公報》

《上海公報》 : 美方認知海峽兩岸都堅持一個中國，美方對這一立場不提出異議，中國人自己和平解決台灣問題。 《建交公報》 : 美國承認美方中華人民共和國是中國唯一的合法政府。 《817公報》 : 美國對台軍售，在性能與數量上，不超過中美建交後近幾年的供應水平，並逐步減少對台的武器出售。

《臺灣關係法》第二條

表明美國決定與中華人民共和國（中國）建立外交，是基於台灣的前途將以和平方式決定這一期望。

任何企圖以「非和平」方式決定台灣前途之舉，包含使用經濟抵制與禁運，將被視為西太平洋地區和平及安定的威脅，美國將嚴重關切。

提供防禦性武器給台灣。

筆者幫大家把重要段落標示出來，要知道美國是個以「契約精神」立國的國家，用字非常精準；跟我們東方人喜歡用模糊曖昧的方式說話，是完全不同的。也因此，我們喜歡講「九二共識」，但卻把話說得不清不楚，兩岸買辦便藉機跟對岸要好處。

這跟華人習慣用「類比」來描述複雜的事務有關（歷史學家黃仁宇語），與契約國家的思考邏輯完全不同。此處大家如果有興趣，未來筆者會再進行討論！

Photo Credit: 中央社

「一個中國」的說法有多大的魔障？

相信大家聽「一個中國」這個名詞，聽到耳朵都快要長繭了，卻還是不知道它代表的意義。

《上海公報》裡說的，「美方認知海峽兩岸同屬一個中國，且不提出異議」。大家是不是又看懂了，「認知」大概就跟「知道」，屬於同一級別的概念。

簡單說就是美國從頭到尾都不真的認為「海峽兩岸同屬一個中國」，大概就跟聽膩了嘮叨婆婆媽媽的叮嚀，我們隨口回答：「知道了啦！」的概念差不多。

但隨即老美又在《建交公報》打了國民黨政權的臉。美方承認「中華人民共和國是中國唯一的合法政府」。這個承認很明顯的就是告訴台灣，你們只有台澎金馬喔，中國大陸跟你們是沒有關係的。

老美先是隨口答應海峽兩岸一個中國，好啦好啦的隨便中共你去說，但又說台灣只擁有台澎金馬，兩個加起來，其實就類似「兩國論」。

Photo Credit: Reuters/達志影像

台灣前途將以「和平方式」決定

2020年總統大選，國民黨衝前頭，對台灣丟出兩個最大的議題：「和平協議」與「一國兩制」。在三公報與臺灣關係法這兩部文件中，都提到了「和平解決台灣的未來」，其他方式只要危及西太平洋地區的安定，都要被老美嚴重關切（嚴重關切在外交上是個很重的用語）。

為什麼對岸要推出「對台和平解決方案」？因為只要符合法律，並讓台灣自動掉進陷阱，納入為中國的一份子，身為契約國家的美國是沒有出手的大義名份的。

而「和平協議」就是中共給台灣的一個邏輯陷阱，是對台灣問題的最低成本解決方案。

「台灣人自己投票說要和平協議的，完全符合你老美要求阿！沒話說了吧？」

看到了嗎？把票投給高喊和平協議、九二共識或一國兩制的候選人，等於授權他帶著台灣一起往這個邏輯陷阱裡跳！所以大家手上的那張選票，帶著沉重的意義。

Photo Credit: 中央社 韓國瑜到廈門訪問。

民主選舉是最低成本的戰爭

投票是一種價值觀的體現。而在極權強敵面前，每次民主選舉都是一次無聲的戰爭。

如果我們能夠投對票，讓台灣的主權一次又一次地彰顯，那不就是開開心心、並花很小的成本來保護台灣的安全嗎？

為什麼我們要選擇風險極高的「和平協議」、「九二共識」和「一國兩制」呢？中國毀信棄諾已經不是第一次，看西藏、看新疆、看香港、看WTO，中國真的能掛什麼保證嗎？

（未來大家如果對特定議題感到興趣，可以跟來訊蕪菁雜誌粉專，或寫在留言中。如果夠多的人期待相同的議題，筆者也只能應觀眾要求，賠上自己的假日給大家了。）

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本文經蕪菁雜誌授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航