《我們與惡的距離》吳慷仁Ｘ王赦：即使備受質疑，也要為人權燃燒

文：呂蒔媛、公共電視

吳慷仁Ｘ王赦

即使備受質疑，也要為人權燃燒

作為一位法扶律師，王赦有個美滿家庭，極度捍衛人權，他為許多爭議性被告者進行辯護，不但賺不了大錢，還被社會民眾唾棄，戲一開始就被潑了滿身糞便⋯⋯王赦就像個獨行俠貫徹自己的意志。我會用一盞油燈來形容他，不管外面風雨多大，就算芯蕊要滅了，他也一個勁地往自己身上添油，維持焰火的燃燒。而妻子美媚，則是永遠支撐著他，不讓他熄滅的人。

最難的是，理解王赦的堅持

《我們與惡的距離》寫在律師身上的戲，不著重法庭的針鋒相對，我演的王赦也非一般律師刻板的凜然形象。蒔媛姊劇本厲害之處，就是她根植於人性的深刻，進而鋪展的場面調度。因此每場戲出發點都是以「人」為主，任何法庭戲多半都回到被告與家屬。表演詮釋上，我剛開始看劇本也有一些設定，有時覺得演得極端點還不錯，過兩天又推翻自己的想法。「到底要如何詮釋王赦這個人？」成為我開拍前滿苦惱的一件事⋯⋯最後，我決定不要過於形塑王赦的特別之處；因為他所做的事、身為法扶律師的堅持就已經夠特殊了。

這個角色重要的不是外顯表象，而是內心掙扎的處理與轉折。開拍前看了許多蒔媛姐提供的書，也和曾為鄭捷辯護的律師黃致豪聊過。對我來說準備這個角色難的不是演一個律師，而是通透理解他背後的堅持與所做的事情。王赦是一個不支持死刑的律師，這點就與我的立場有所衝突。坦白說，我支持死刑，對於現在的社會加上目前司法環境我沒有太大信心，甚至有時覺得在某個層面上，以暴制暴是可行的。但這是我個人單一的想法，我們非常容易受到情緒所挑動，不是每個人都擁有法律、社服資歷。我只是一個演員，頂多有的是同理心，但無法輕易支持廢死；在這樣的狀態下詮釋王赦，老實說相當艱難。

與不同立場的人對話

準備角色過程裡，曾數次和相關團體聊過，在這當中我甚至希望可以把自己的偏見拿掉，試著去理解他們為什麼要幫助在大家眼中十惡不赦的人，傷害了小孩、傷害了無辜的路人，以我們無法了解的心境和手段，甚至那麼殘暴⋯⋯但我相信多數人真的很難做到完全理解，所以只能直白地把情緒投射出去：你傷害了不該傷害的人，你侵犯了我對道德的標準，所以我怪你，加上身處被憤怒與傷痛淹沒的混亂時刻，最直接快速的作法可能就是——把他處死吧！

直到後來不管是和致豪、與廢死團體的朋友幾次深度聊過，才有更進一步的了解。坦白說，剛開始和他們接觸，真的無法立即進入對方言語溝通的頻率中。但我發現主要是基於觀點不同，他們所堅持的立場會讓我匪夷所思。但隨著幾次交流，我慢慢可以感受到，他們爭取的不是在保護這個人，而是爭取生而為人的基本權利。對我們一般人來說可能會覺得：這些罪犯憑什麼有人權？但不管是致豪或是相關團體的朋友們，都致力於爬梳被資訊媒體忽略簡化、從未深度報導的犯罪者背景，他們希望讓社會重視背後潛藏的問題：可能源自於精神疾病、可能來自家庭的養成，這些所謂的被社會統稱的「加害者」，他們的行為都是有原因的。

藉由不斷追尋「為什麼」，理清這些人的家庭、求學過程等脈絡，他們的重點不在於幫助犯罪者脫罪，而更希望凸顯背後的原由；找到它，拉出來被大家檢視與討論。畢竟這不會是唯一的案例，未來還是可能有其他類似案件發生，因此如何「預防」，或許更需要被重視。

不知為誰而流的眼淚

艱難的是，這樣的理想狀態很難馬上安撫到任何一個憤怒、傷痛的旁觀者， 對我而言也是。我可以相信他們所堅持的信念，但相信的過程確實很痛苦。私下我曾詢問過致豪許多問題，比如他和犯人談話時，當下的心情是什麼？記得他曾說過，當他親耳聽見犯人作案的細節、如何行兇、動用了哪些武器，曾經手在顫抖，甚至微微作嘔⋯⋯聽他形容的畫面，我甚至可以感受當下的氛圍和呼吸。

詮釋王赦這個角色，我常演一演忽然冒出了眼淚，不知道是為誰而流，就是有種莫名情緒在某些場次跑出來，可能是因為被害者，也可能是因為加害者⋯⋯其實很多時候讓我感到無所適從。而這樣的「無所適從」，尤其和致豪聊過後，面對犯人時內心糾結的心理層次，確實一度讓我不知道該怎麼表演，我很少會有這種感覺。準備表演的過程，一次又一次和與自己立場相反的人交流溝通，有些觀點即便不能完全感同身受，但終有一份理解在無數次對話中流洩出來；我想，或許就是這齣戲所要傳達出的核心意義吧。

延伸閱讀

書籍介紹

本文摘錄自《《我們與惡的距離》創作全見：完整十集劇本＆幕後導讀訪談記事》，麥田出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：呂蒔媛、公共電視

一起無差別殺人事件燃起社會病灶，

人性的愛恨、脆弱與尊嚴即刻引爆！

在善惡的邊緣，每個人都有話想說；

到底，什麼是好人？什麼是壞人⋯⋯你有標準答案嗎？

作為一個編劇，我只是希望這齣戲能讓大家試著了解跟我們不一樣的人，不能認同他的行為，但是我們可以試著去了解背後的原因，我相信任何人都不願意看到這些傷痛在周邊發生。如果不願探索原因，我們是真的無法預防這樣的悲劇再度發生。——呂蒔媛

兩年前一場無差別殺人事件，兇手李曉明造成九人死亡、數十人受傷，最高法院宣判其死刑定讞。

身為「品味新聞台」編輯主管的宋喬安，兒子正是這起事件罹難者。喬安與丈夫昭國本因工作理念不同漸行漸遠，更因兒子離開後水火不容、準備訴請離婚。白天她是新聞台厲聲火爆的副總監，晚上則是無法走入兒子房中，以酒精麻痺身心的可憐母親⋯⋯當女兒行為日漸失序，加上兇手李曉明的妹妹因緣際會進入公司，成為自己下屬，她與先生昭國，終究被逼著直視整起事件，和新痕舊創不斷的人生⋯⋯

於此同時，李曉明的辯護律師王赦，在死刑定讞之後仍想了解其犯罪動機，被受害家屬潑糞、遭罵「人渣律師」，連家人都無法體諒。鍥而不捨的他，開啟了眾人命運連結，也引發了人權律法的掙扎、精神病識的探究，以及新聞媒體的反思。

《我們與惡的距離》撕開沉默傷口，是呂蒔媛丟給噪囂社會的一個龐大詰問。一起隨機殺人事件、一位思覺失調症患者，扣連出家庭、媒體、教育、法治與精神疾病污名等思辨對話；透過發生在你我周遭的故事，串起事件與人性的多重樣貌。加害者、被害者、律師、社工、媒體人員，各有各的殘缺、各有各的正義急欲伸張；當種種即時新聞如不痛不癢的擦邊球刷過生活，當批判輕易脫口而出將人定罪，我們與惡的距離之間，究竟還剩下些什麼？

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航