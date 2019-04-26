《螞蟻上樹》小說選摘：若真想把刀工練好，練就是了

文：臥斧

過了半個小時，餐館裡仍然很忙，不過客人已經少了一些，廚房工作也開始輕鬆了點。

資深廚師輪流從後門溜到餐館後巷抽菸，有菸癮的學徒眼巴巴地目送師傅——照店裡的規矩，學徒在餐期是沒有休息時間的，偷空在廚房裡稍稍歇個腿自然沒有問題，但離開廚房可就萬萬不行。

「那個，呃，主廚；」阿力走向闕一刀，「可以請教一下嗎？」

「請講。」闕一刀剛處理完手上的點菜單，洗過手，正在擦手。

「是這樣，」阿力看著闕一刀抽出披在後腰皮套旁的長形布巾擦手，不知怎的覺得有點緊張，「剛才那道菜讓唐晶一吃就感動得掉眼淚——你是怎麼做的啊？」

「誰？」闕一刀想了一下才明白阿力的問題，「你說那道螞蟻上樹？」

「對呀，」阿力道，「大強說那個一吃就哭的女生，是模特兒唐晶，你不認識？」

「除了做菜，我懂得不多。」闕一刀笑笑。

「沒關係，我也只想問做菜的事；」阿力搖搖手，「我吃過章主廚的螞蟻上樹，覺得非常厲害，但那個○○七一直不大滿意，你究竟用了什麼方法，讓唐晶那麼感動、讓○○七大力誇獎？」

「螞蟻上樹由湯汁、絞肉和粉條三者搭配而成；」說到烹飪，闕一刀一向知無不言，「粉條不入味道、絞肉隨手可得，所以大多數食譜除了注意這兩者的口感之外，大多側重在湯汁的配料比例。」

阿力頻頻點頭，闕一刀續道，「但章主廚為我示範的時候，我發現這道獨門食譜的湯汁配料不算特別，比例很一般，唯一的重點是辣豆瓣醬，而店裡選用的辣豆瓣醬已經是頂尖的老牌廠商，沒有什麼可挑剔的。所以應該加強的，就是食譜裡常被忽略的絞肉和粉條。」

「所以你才自己做絞肉！」阿力恍然大悟。

闕一刀點點頭，「螞蟻上樹粉條會呈現湯汁的顏色，多數食譜稱這道手續為『上色』，因為粉條內缺乏吸收湯汁的孔隙，所以這顏色是裹在外頭的。但我想加強粉條的味道，是故在粉條上頭劃了刀痕，讓湯料容易沾附。這道工得要當心，刀痕不夠深沒有作用、太深了影響粉條口感，當然，萬萬不可劃斷。」

「絞肉也下了類似的功夫嗎？」阿力問，闕一刀點點頭。

「聽起來需要很好的刀工；」阿力抓抓頭，「要怎麼練啊？」

「拚命練。」闕一刀回答。

「這不是廢話嗎？」阿力大叫。

「練功夫沒有捷徑，」闕一刀講得理所當然，「要練好就要拚命。」

剛開始跟著師傅黎國彰學做菜的時候，師傅要負責做機構裡上千人的午餐和晚餐，闕一刀的任務，就是切菜備料。洗菜、揀葉、挑筋、片肉，以及永無止境切剁各種食材的工作，闕一刀做了整整一年。

用刀的訣竅黎國彰一開始就提點過了，但得經過大量練習，才能讓身體熟悉那些微渺的、無法言傳的細節，把黎國彰的說明化為自己不假思索就能進行的動作。闕一刀的手在工作中紅腫、消腫、再度紅腫，劃傷、結痂、再度劃傷；師兄李仁叫苦連天的時候，闕一刀沒有任何怨言，不是因為他一心想要成為廚師——那時他沒想過自己未來會成為廚師、不知道黎國彰是個替身廚師，甚至根本沒聽過「替身廚師」這四個字。

能忍，只是因為闕一刀覺得在廚房工作，會讓他想起父親。

只是這沒必要告訴阿力。

真想把刀練好，練就是了。

相關書摘 ▶《螞蟻上樹》小說選摘：那人拿著針筒往冷凍食物裡注射了什麼？

書籍介紹

本文摘錄自《螞蟻上樹》，馬可孛羅出版

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作者：臥斧

闕一刀是個替身廚師。

從師傅那兒接下這個與商湯時代名相伊尹有關的身分之前，他不過是個認真學藝的年輕人。說起入行契機，或許跟那段不時重回夢裡的往事有關，但闕一刀早已學會將記憶帶來的紛雜情緒鎖進心底，或許正因如此，他才能勝任「必須隱形、無心成名」代名廚烹煮的替身角色。這回，他被交辦的關鍵料理是「螞蟻上樹」這道菜。

丁筱霞是個徵信社新進員工。

遭警察大學退學處分後，她的人生起了極大變化。沒想到母親會那麼早離開，也沒想到自己會進徵信社工作，跟監對象是個一點都不紅、名叫唐晶的模特兒，自稱是電玩公司經理的男友委託調查她是否另結新歡。此刻，丁筱霞正窺看女子與一位電玩直播主在老字號餐館裡共進晚餐，桌上擺著菜單上沒有列出的「螞蟻上樹」。

當天晚上，直播主倒臥家中性命垂危，模特兒失去行蹤。

身為第一發現者的丁筱霞遭承辦員警盯上，闕一刀以關鍵證人身分協助調查，兩人因此討論起古怪可疑之處，嗅出那道以粉條和絞肉拌炒出的家常菜似乎別有蹊蹺……

替身廚師與徵信社菜鳥攜手查案，失蹤小模、賤嘴直播主、餐飲業大亨與食安風暴事件，還有那道家常菜，銜接起一連串繞著美食轉的犯罪事件。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航