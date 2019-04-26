《螞蟻上樹》小說選摘：那人拿著針筒往冷凍食物裡注射了什麼？

文：臥斧

1

闕一刀走向通往一樓的樓梯，然後醒了過來。

好一陣子沒有夢到這件事，這兩天卻接連在夢裡重回現場，闕一刀覺得好像有什麼帶著惡意的事正在某個角落醞釀，但他一無所知。

外頭的天色仍然很沉。

闕一刀翻身摸索放在床頭櫃的手表，發出幽幽螢光的指針在黑暗中仍然忠實地指出時辰。

凌晨三點半。

別胡思亂想，快睡吧，早上還得去餐館代班；闕一刀剛要把手表放回床頭櫃，忽然發現，自己捏著手表的右手，正在微微顫抖。

這種情況是沒法子拿刀做菜的。

*

右手顫動是家族遺傳的毛病，闕一刀的父親有時也會如此，所以闕一刀一向遵循父親留下來的方子解決——喝點烈酒。

「酒是藥，也是毒；」父親曾經告訴他，「喝一點鎮住手就好，沒事不要碰。」

闕一刀小時候沒出現過這個症狀，原來也沒把父親的告誡放在心上，開始瞞著父母與朋友夜遊之後，還常常開心地喝啤酒。

放肆喝啤酒的日子，在那回夜遊拚酒、回家面對意外場景時結束。

接下來好幾年，闕一刀都沒再碰過酒。

直到十八歲那年，他第一次發現右手不受控制地顫動。

喝點烈酒，手就不會再抖。但家裡沒酒了。

闕一刀慣常在櫥櫃角落擺一瓶五十八度的黑金龍金門高粱，這酒效果最好，抿一口就可以停止症狀，也不會影響工作時的精神。

但酒瓶不在那兒。

手抖的毛病近一個月都沒有發作，所以這酒應該一個月前就喝完了？自己怎麼沒印象？

闕一刀想了想，記起兩週前臨時接到委託，在家裡替一個名廚做醉雞。

委託來得臨時，不過名廚還算周到，直接把材料備好了叫快遞送來，還在電話裡特別交待：材料箱子裡有高粱酒，那不是送闕一刀的禮物，而是做料理用的。

醉雞素常用的是紹興酒，不過闕一刀知道，這個名廚的拿手料理就是用高粱製作的醉雞，除了換用高粱，還添了不少藥材，名曰「高醉雞」，銷路很好，在機場特別設有專櫃，頗獲好評，名廚財源廣進，最近更加開分店。闕一刀覺得「高醉雞」聽來像是「高墜機」，在機場販售實在不大吉利，不過既然顧客不以為意，那也沒什麼好多嘴的。

但也因需求量大加上分店開張，名廚分身乏術，急找闕一刀幫忙備菜。闕一刀吃過高醉雞，依名廚附在備料裡的食譜試做一回，味道沒錯；但動手做到一半才發現名廚給的高粱不夠，自己的儲備高粱於是派上用場。

幾支空酒瓶在完工後就一起扔進資源回收車了。因為不是自己喝掉的，結果就忘了買。

睡吧，睡醒就沒事了；闕一刀蹲在櫥櫃旁對自己說，又自顧自地搖搖頭。他知道這個症狀不會放著不管就自動消失。

所幸附近的生鮮超市就有這款酒。

而且超市二十四小時營業。

2

生鮮超市外頭巨大的招牌看板，寫著「趙師傅」三個大字。

廣大的賣場裡空空蕩蕩，貨架上每排商品都是滿的，闕一刀先前曾在凌晨時分到過生鮮超市，知道那是超市的補貨時段，現在接近凌晨四點，補貨工作已經結束，買貨的客人還沒光顧。

收銀櫃檯沒人，但櫃檯後的小房間房門半掩，聽得見值班店員低低的說話聲，可能正在講電話。闕一刀繞過收銀櫃檯，朝酒櫃走去，眼前無人的通道看起來寬敞無比，就算師兄李仁把他鍾愛的重型機車騎進來都沒問題。

想起昨天早上在電視新聞裡看見的李仁，闕一刀覺得很奇妙。當年兩人一起學藝的時候，每回練刀，李仁的興致都很高，掌握訣竅的速度也很快，和師傅教其他技術時的情況截然不同；有回闕一刀問他原因，李仁理所當然地回答，「從前我常拿刀砍人，所以很熟練啦！」

李仁混幫派時戰績如何，闕一刀不得而知，不過長期相處，闕一刀知道李仁雖然喜歡皮夾克重機一類形象陽剛的東西，但個性猶豫不決、有點怕事——這樣的個性，似乎不大適合擔任大企業面對外界時的公關發言人。

新聞畫面裡穿著西裝的李仁看起來倒是自信沉著。或許李仁這幾年變得不大一樣了吧？畢竟已經許多年沒聯絡了。

闕一刀在酒櫃前頭停下腳步，正要伸手拿黑金龍，忽然瞥見貨架盡頭有個人影。闕一刀記得上週到這裡來的時候，這排貨架盡頭擺的是下酒零食，但不知什麼時候，已經換成存放冷凍食品的櫥櫃。

那人戴著棒球帽，打開冷凍食品櫃門，拿出一盒商品；隔著一段距離，闕一刀看不清他對商品做了什麼，只看見他又把商品放回原位，拿出下一盒。

「三分鐘螞蟻上樹」遭人下毒的報導內容，瞬間在闕一刀腦中重播。

就是這個傢伙嗎？闕一刀左右張望，看不到半個店員，貨架層層排列，就算收銀櫃檯有店員，應該也沒法子直接看到冷凍食品櫃位。

別驚動他，先悄悄地去找店員？不成，不看著他，找著了店員也不一定逮得到他；出聲嚷嚷，引起店員注意？不成，他一定會先聽到，屆時他如果開溜，自己不一定追得上。闕一刀在心裡列出眼下可能的選項，再一一刪去。

乾脆先不動聲色，等他離開了，再去告知店員？

但闕一刀無法接受有人在自己面前對食物動手動腳。

闕一刀靜靜拿出一支黑金龍，蹲低身子，直接旋開瓶蓋，抿了一小口，把喝過的酒擱在地上。

那人正在對第三盒商品進行鬼祟的舉動。闕一刀低頭看看，手不抖了。

闕一刀起身，快速安靜地走到那人背後，拍拍他的肩膀。

那人一驚回頭，闕一刀看見他右手拿著針筒的同時，左手握住他的右手腕、右臂穿過他的右腋、旋身反手按住他的右肩、膝頭順勢撞進他的後膝窩。

「幹！」那人被闕一刀壓制，膝蓋砸向地板時，響亮地譙出一個髒字。

剛才不見人影的店員快速地跑了過來，看到眼前景況，顯得不知所措，「先生，那個，你在做什麼？快放手！」

放手？闕一刀皺眉轉頭，「報警。」

3

闕一刀在廚房準備早餐，聽著客廳電視播報的晨間新聞，倏地一愣。

凌晨在生鮮超市遇到的事應該還沒上新聞，但闕一刀聽到一個自己認得的名字。

快步走到客廳，闕一刀看見詹姆斯○○七出現在電視螢幕裡，戴著耳機麥克風，動著嘴不知在說什麼，看起來是從他某一段直播影像中剪出來的片段。

「本名詹德邦的知名電玩直播主詹姆斯○○七，昨晚被發現在自家寓所遭不明人士刺傷，送醫後情況仍然危急。」妝化得太濃的女主播對著鏡頭道，「警方發現，詹德邦的住處凌亂，推測他曾與人發生衝突，目前已知至少有兩部電腦失竊，尚不確定是否有其他財物損失。」

報導提及，詹德邦遇刺的時間，應是昨晚的七點半到八點之間。闕一刀想起自己被那名女客找去問東問西的時候，唐晶還在，但詹德邦已經不見了；那時第一波用餐的高峰期剛剛結束，所以已經過了七點半，女客追問詹德邦和唐晶瑣事的當口，詹德邦可能正在家裡遇上麻煩。

闕一刀搖搖頭。

他年紀還小的時候，就知道人命很賤，意外總是說來就來。他與詹德邦沒什麼交情，要不是接了這宗委託，可能這輩子都不會知道這個名字；但這人剛吃了自己做的菜就遇上意外，闕一刀的心裡不大舒坦。

闕一刀走回廚房，想了想，熄了瓦斯爐，又走回客廳，站著看完詹德邦的新聞，然後拿起遙控器，換了幾個新聞頻道。

沒有任何一則新聞提到唐晶。

對闕一刀而言，大胸部的吸引力比不上靈動的眼睛，像昨晚那個女客，雖然問話態度有點莫名其妙，但眼神裡有某種令闕一刀在意的東西。不過闕一刀也明白，客人來來去去，自己不見得會再見到她，對她而言，廚師也就只是附屬在餐館裡負責做菜的人，吃罷結帳走出餐館之後，就不再有任何關聯。

但闕一刀清楚記得唐晶的香水味。

從詹德邦和唐晶的互動看來，兩人的關係很親密，詹德邦先離開之後，唐晶沒去找他嗎？新聞裡沒提到詹德邦的交友與家庭關係，說到詹德邦住院時，也只拍了醫院、醫護人員和警察，沒有訪問在場的家屬親友，如果唐晶和詹德邦很親近，不是應該會出現在醫院裡嗎？

可能記者到場時唐晶正好不在，可能唐晶不願受訪，可能唐晶另有住處、現在還不知道詹德邦出事了，也可能唐晶是詹德邦不能曝光的地下情人……可能性太多了。

闕一刀甩甩頭把思緒晃出顱腔。

這事和他沒關係。他有更切身的事務得處理。

凌晨協助把那個拿著針筒的傢伙交給警員之後，警員表示要闕一刀一起回警局一趟。

「警察先生，人交給您了，」闕一刀說，「應該不需要我再做什麼才是。」

「我們很感謝你的熱心；」警員禮貌地說，「按照規定，還是得麻煩你到局裡做個簡單的紀錄。」

「事情經過一如我方才的說明，店員也可以作證；」闕一刀悄悄嘆了口氣，「實在沒什麼好記的。」

「規定如此，不好意思；」警員想了想，「我知道時間很晚了，不如你回去休息一下，天亮後再來。」

不是什麼時候去的問題啊；闕一刀又悄悄嘆了口氣。

相關書摘 ▶《螞蟻上樹》小說選摘：若真想把刀工練好，練就是了

書籍介紹

本文摘錄自《螞蟻上樹》，馬可孛羅出版

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作者：臥斧

闕一刀是個替身廚師。

從師傅那兒接下這個與商湯時代名相伊尹有關的身分之前，他不過是個認真學藝的年輕人。說起入行契機，或許跟那段不時重回夢裡的往事有關，但闕一刀早已學會將記憶帶來的紛雜情緒鎖進心底，或許正因如此，他才能勝任「必須隱形、無心成名」代名廚烹煮的替身角色。這回，他被交辦的關鍵料理是「螞蟻上樹」這道菜。

丁筱霞是個徵信社新進員工。

遭警察大學退學處分後，她的人生起了極大變化。沒想到母親會那麼早離開，也沒想到自己會進徵信社工作，跟監對象是個一點都不紅、名叫唐晶的模特兒，自稱是電玩公司經理的男友委託調查她是否另結新歡。此刻，丁筱霞正窺看女子與一位電玩直播主在老字號餐館裡共進晚餐，桌上擺著菜單上沒有列出的「螞蟻上樹」。

當天晚上，直播主倒臥家中性命垂危，模特兒失去行蹤。

身為第一發現者的丁筱霞遭承辦員警盯上，闕一刀以關鍵證人身分協助調查，兩人因此討論起古怪可疑之處，嗅出那道以粉條和絞肉拌炒出的家常菜似乎別有蹊蹺……

替身廚師與徵信社菜鳥攜手查案，失蹤小模、賤嘴直播主、餐飲業大亨與食安風暴事件，還有那道家常菜，銜接起一連串繞著美食轉的犯罪事件。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航