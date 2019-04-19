謝金河：「鬼混20年」之後，台灣這張經濟牌該怎麼打？

文：謝金河

台灣過去20年政黨惡鬥已經是常態化了，戰場通常都在經濟領域，執政當局通常都把「拚經濟」三個字掛在嘴上。這三個字，不僅阿扁總統常講，到了國民黨執政，馬英九總統也常說，現在小英總統也經常說：「我們努力拚經濟！」

執政的一方，經常把拚經濟當成正面表列，在野的一方則變成負面表列，常常攻擊對方拚經濟成績單不佳。最近最經典的一句政治辭令，則是當前人氣最強大的高雄市長韓國瑜，他說「台灣經濟鬼混了20年」，給大家另一個爭辯的戰場。

經濟數據不差，為何人民無感？

台灣的經濟到底是好是壞？有很多面向及各種不同角度，例如從人均所得來看，台灣差新加坡、香港很遠，比起韓國輕鬆突破3萬美元，台灣仍在2萬多美元打轉，確實表現不佳；若比經濟成長率，中國過去動輒兩位數，現在仍有保8、保6的數字，台灣自嘆不如。

但如果談台灣的產業強項，台灣有全球最具競爭力的台積電，很多中小企業都是隱形冠軍，仍可看到經濟不差的一面。所以，台灣經濟好不好，常淪為各說各話的政治解讀。

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台灣經濟到底好不好？我先給幾個比較完整的統計數據。一是台灣的GDP（國內生產毛額）表現。去年GDP成長率是2.6%，這和韓國2.7%相差不多；與新加坡3.3%相比，則略微遜色；比起中國6.6%差更遠。

而且受到美中貿易戰影響，台灣去年從第2季3.29%開始下滑，第3季是2.28%，第4季只剩1.76%，是2016年第3季以來最低的經濟成長率。

眾家經濟研究機構都對台灣今年經濟不表樂觀，像中研院、元大寶華都估2.45%，行政院主計總處初估2.41%再下修到2.27%，接著台經院看2.2%，中華經濟研究院估2.14%，最近星展銀行報告直接下看1.9%，今年下修台灣經濟成長率是共識。

不過，這不只是台灣不好，而是全球共同現象，像IMF（國際貨幣基金）最近估計，中國首季經濟成長率可能只有6%，是1990年以來最低。

第2個數字是台灣的出口。2017年新台幣兌換美元升值7.5%，但台灣的出口3176億美元，成長率達13.2%。去年台幣止升反貶，全年出口3360億美元，在美中貿易戰下，台灣的出口全年仍成長5.9%，已經相當難能可貴了；不過台灣的出口連續成長止於去年10月，11月出口衰退3.4%，12月又下跌3%，今年仍持續衰退。可見美中貿易戰的負面調整已逐漸彰顯，當中中國2月出口衰退20%，更是重中之重。

台灣未富先老，經濟成長最大天敵

三是全體上市櫃公司績效表現突出。首先來看全體上市櫃公司營收，去年全年達35.12兆元，比2017年的32.45兆元成長8.2%；最近正在公布的2018年年報，也可望比2017年顯著成長。

2017年全體上市櫃公司獲利達2.19兆元，比前一年度成長15.7%；今年，受到大同、華映、綠能虧損逾600億元，以及台塑4寶去年第4季獲利比第3季大減916億元的影響，但上市櫃公司全年淨利仍有機會挑戰2.3兆元以上。

台灣的資本市場還有一項獨有的優勢，那就是保留盈餘課稅制度，迫使公司充分派發股利。2018年全體上市櫃公司派發1.45兆元股息，其中台積電就派發2074億元，台塑4寶也高達1586億元；今年全體公司股息，可能超過1.5兆元以上，台股殖利率之高，全球首屈一指。

從這三個面向來看，台灣有強項有弱項，韓國瑜市長批評台灣經濟鬼混20年，有幾點值得討論。一是台灣面臨經濟成長的瓶頸有待突破。我們經歷了蔣介石時代動輒兩位數成長；到了蔣經國時代，至少保8仍有餘；李登輝時代，大約在6%上下；阿扁時代，大約是4%上下；現在小英執政，2~3%是常態，成長軌道一直往下是不爭事實。

其實中國也正逐漸走過高成長期，從1978年改革開放到2008年，輝煌30年，中國GDP成長率9.7%，這是人類史上最驚豔的成長數字，到2013年中國GDP成長率仍有9%，後來只能保8，這兩年可能保6；可見經濟走過高成長，隨後因為基期高，低成長必定成常態，這是宿命。

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台灣更嚴峻的挑戰是，人口紅利老早用完，台灣未富先老；老年人口比率快速上升，新生人口一年比一年少，這是經濟成長的天敵，也是執政者面臨的最嚴厲挑戰。這種情況下，小型經濟體通常都發展觀光來帶動成長。

以澳門表現最出色，澳門人口只有66萬，一年吸引3591萬觀光客，是當地人口的50倍以上；新加坡人口560萬，這幾年也靠著賭業，一年帶進1850萬觀光客，是新加坡人口的3倍；香港人口近700萬，一年有6510萬觀光客；泰國一年也有超過6000萬觀光客；但台灣人口2300萬，外來觀光客人數只有1000萬出頭；日本在安倍首相上台前，觀光客人數也與台灣相差不多，但去年已有3119萬人次。

政治人物可以想想，我們推展觀光如何切入？如果學澳門、新加坡，台灣發展博弈產業辦得到嗎？單是公投可能就過不了關，其他配套服務更不用說；退而求其次，我們有沒有泰國那樣全方位的觀光服務，或者是日本善體人意的服務、美食文化？這些年政治人物拚觀光都是引入陸客，只留給台灣衝量不重質，我們有能力克服這些障礙嗎？

除了拚觀光，另一種方式是吸引高資產階級來投資。這一點美國的大國精神，讓全世界有錢人都移民到美國；小經濟體如新加坡、香港，靠著低稅率爭取投資移民，台灣有不少名人入籍新加坡。

而台灣另一個障礙是，高稅率對投資移民不夠友善，這些年財政官員常批評有效稅率只有13%左右，是全世界最低，但是到底什麼因素造成？哪些該課的稅未課？

從未聽到財政官員用心解決問題，而名目稅率是高的，因此，像藝術品拍賣、紅酒拍賣，台灣都因為高稅率，搶不到這些生意。這個稅制門檻，不論哪個政黨執政，有能力解決嗎？

還有全世界各國都爭取高資產的投資移民，台灣則是反其道而行，我們大量引入幫傭的外勞，卻對高階白領移居台灣有很多限制；這些年很多人都提到本勞、外勞薪資脫鉤的問題，官員一定會挺身而出，說違反國際人權使不得。

新加坡、香港的本勞與外勞薪資可以脫鉤，台灣卻不可以；更可怕的是，這些年隱身在後仲介外勞獲取龐大利益的，都是有勢力的政治人物。

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才能開創新局的關鍵：大破大立和接地氣

去年九合一大選，執政黨踢了一個大鐵板後，才開始用心檢討民心為什麼思變？以高雄為例，陳菊時代努力招商，可是象徵在地經濟的民生產業卻十分荒涼；於是韓國瑜喊一句「貨出去，人進來，發大財」，就讓深耕高雄20年的綠營基本盤翻盤，大家才猛然想起，執政要接地氣。

什麼是接地氣？就是在地產業、在地經濟，過去在全球化旋風席捲下被連根拔起，高科技工廠搬到全世界，但很多在地加工業跑不出去，像是這些年食品加工業都消失了，過去農產品盛產，很多水果、蔬菜、魚產可以製成罐頭，如今工廠不見了，一旦盛產，價格就崩盤。這也是川普鼓吹製造業重返美國，嚴格取締非法移民的底蘊之所在。

距離2020年的總統大選已不到一年，未來有志大位的候選人，必須留意台灣經濟的強項與弱項，了解官僚體系的僵固性，真正打破舊框架，去除這些盤根錯節的困難問題，才能迎接下一個經濟新局。其實韓市長講台灣經濟鬼混20年，除了官僚體系的僵固化，全民都要負責任。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航