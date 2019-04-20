「打強打平」不是真理，告訴你為什麼該把球往天上打

文：達斯

不可否認的，「全壘打」在棒球裡是最快、也絕對可以得分的方式，想要打出全壘打最直觀的就是把球打得越遠越好。而球從被擊中的瞬間到飛出牆外這個過程，一定會經歷到兩個階段：第一，是球與棒子的碰撞；第二，就是球的飛行。

所以如果想要增加球的飛行距離，碰撞的瞬間你需要給球足夠的動量，也就是增加揮棒速度，除此之外也要確實地擊中球心，讓力量能從棒子完整的傳導到球上。但是當球被擊出後，你以為你只能眼巴巴地看著球在天上飛嗎？錯了，飛行中的球你一樣有辦法能讓它再多飛一會兒。

要知道如何讓球在空中飛久一點，我們得先了解變化球的原理。如果你是數據愛好者，對轉速一定不陌生，直球轉速快的投手之所以能把球投在好球帶偏高的位置，就是因為高轉速造成球下墜的幅度來得比一般的球還要小，打者原本以為會進好球帶的球，沒想到卻比自己預想的進壘點還要來得更高，也就較不容易擊中球心。但是為什麼轉速快的直球下降幅度會比較小？

其實直球的旋轉方向和行徑方向相反，稱為逆旋（backspin）；曲球的旋轉方向則是和行徑方向相同，稱為正旋（topspin）。

而旋轉方向就是影響球飛行軌跡改變的關鍵，棒球在飛行過程中除了受到空氣阻力的作用以外，還會受到一種力叫做馬格納斯力（Magnus force）。

當球產生和直球一樣的逆旋時，由於球上方的空氣流速變快，壓力降低；球下方的空氣流速則是變慢，壓力增加，如此一來一往，便對球產生了一個升力（lift），而這個力就叫做馬格納斯力。

相反的，當你投出像曲球一樣的正旋時，就會對球產生一個向下的馬格納斯力，這也就是為什麼曲球投出去時看起來像直球，卻會在半路中突然往下掉的原因！

因此轉速越高的直球所產生的升力會越大，飛行過程中下降的程度會比轉速低的直球來得小，而這較小的下降距離也就造成了「快速上飄球」的錯覺。畢竟對一位打者來說，從投手出手後大約只有不到0.5秒的時間判斷要不要去揮這顆球。

另外也簡單談一下前陣子很紅的子彈球（Gyroball），子彈球的旋轉方向是和行徑方向垂直，因此不會在飛行過程中對球緣上下的空氣流速造成改變，所以子彈球受到重力的影響，下墜幅度會比一般逆旋的直球來得更大，但會比正旋的曲球來得小，造成一種像是指叉球的效果。

回到打擊的話題，到底要如何讓飛行的中的球再多飛一會兒呢？相信許多人經過上面的介紹，已經大致可以猜出答案了。沒錯，就是要在打擊出去的球上製造出像直球一樣的逆旋，增加它在飛行過程中所產生的「升力」，藉此提升球的飛行距離！

但是要如何在擊中球的瞬間製造出一個快速的逆旋呢？簡單來說就是要將棒子切在球心的下緣，藉此產生球的逆旋效果，覺得很玄嗎？看看下面這部影片吧。（7秒後建議可用0.25倍速觀看）

經由慢動作可以看到球飛出去之後真的產生了逆旋的現象，有些人可能也發現這個Tee座怎麼長得這麼奇怪，一般的Tee座不是應該立在地上嗎？

這個Tee座的設計就是希望大家去習慣將擊球點落在球心的下方，除此之外，它還有另一個效果，就是要讓打者在練習中不知不覺產生向上揮擊（uppercut swing） 的揮棒軌跡，向上揮擊的好處在於能夠擴大擊球區段，由於投手投出的球在進到本壘板時約和水平面呈現一個負8～10度的夾角，如果打者稍微提升揮擊仰角的話，就能有助於增加擊中球的機率。研究也顯示，能產生最佳擊球距離的揮擊仰角大約就是9度、並將擊球點落在球心下2.65公分的位置。（棒球半徑約為3.5～3.7公分）

一定有人發現了，你叫我提升揮擊仰角，這個不就是俗稱的「倒棒」嗎？

很多人可能有類似的經驗，在揮棒的過程中總是被教練或學長糾正說自己倒棒了，所以你是在告訴我當初教練和學長講的都是錯的嗎？這可不盡然喔！向上揮擊的確會延長揮棒軌跡，造成揮棒時間變長沒錯，但當你擁有足夠的揮棒速度時，就可以稍微掩蓋掉軌跡過長的缺點，並大幅提升擊球距離。

但是每個人都適合用向上揮擊的打擊方式嗎？這個問題的答案也因人而異，如果你是屬於比較短槍型的打者，就算有完美的揮擊仰角和擊球點，你的爆發力也無法把球尻出牆外的話，那最適合你的擊球方式當然還是「打強打平」，因為全壘打肯定不會是你最有效率能貢獻球隊的方式，一昧的追求長打，只會讓你打出更多外野手能輕鬆完成的接殺。

因此在國小、國中階段，如果比賽地點常常是在過大的河濱球場、或甚至是正規的棒球場，教練一定會希望你盡量把球打得強勁，才能有效增加對方的防守難度。

但對於大聯盟選手來說，這些怪物的power都不需要我多加贅述了，擊出深遠的高飛犧牲打對他們來說已是家常便飯，這時要如何增加擊球距離，讓原本應該落在警戒區的球能順利飛出牆外，這些細微的擊球技巧調整對他們來說就非常關鍵。

紅襪隊去年差點拿下三冠王的強打J.D. Martinez就曾經盛讚自己隊友Mookie Betts的打擊機制，他也提到說Betts在打擊準備動作時雖然是把棒子放在頭盔的高度，但他會在下棒前做出一個非常順暢且自然的手肘下放（約影片14～16秒處），這個動作的目的就是為了要讓棒子的起始位置稍微降低，以利於提升揮擊仰角。這樣的擊球策略也讓身高並不是太突出的Betts（約175 cm），能在去年成功擊出超過30支的全壘打。

總結來說，雖然我們大致了解飛球革命的由來，也知道為何職棒球員開始把球往天上打，但並不代表任何人都適用這樣的擊球型態，還是要考量到每位選手的攻擊習性以及長打能力，再去選擇最適合自己的打擊方式。

如果你本身就是安打型的球員，也不需要強求自己去做過多的改變；但是如果你本身力量足夠，卻總是無法把球扛出牆外，上面所介紹的這些，也許你可以參考看看喔！

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本文經棒球視角Baseball Vision與運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航