叔本華的人生智慧：出身良好不必為錢煩惱，才能取得別人達不到的成就

文：阿圖爾・叔本華（Arthur Schopenhauer）

窮人比富人更容易揮霍

假使一個人擁有一筆獨立的財產，應當將其視作堡壘，用來對抗許多可能會遭遇的惡事和不幸；而不應僅僅將其視為一份禮物——一份可以讓他從外界獲取樂趣的禮物；更不應認為他就該義不容辭地將這筆財產揮霍一空。

當出身貧困的人，透過努力，運用他所具有的天賦，最終掙得了一大筆財富時，通常會認為自己所擁有的天賦就是資本，而他們掙來的錢只是天賦產生的利息而已。他們不會考慮要把所得的一部分金錢轉變成固定資產，而是賺多少就花多少。因此他們時常陷入貧窮，財產變少，甚至花光，這要嘛是因為他們的天賦枯竭了，例如那些搞藝術創作的人；要嘛是因為他的天賦只適用於某個特定時期，而那個時代已經過去了。

至於那些依靠勞力和技術白手起家的人，也喜歡賺多少就花多少，這無可厚非。因為他們掌握的技能不大可能會消失，就算真的消失了，也可以用同行其他技能來替代；而且他們所從事的工作永遠是有市場需求的，就像一句格言說的：「學門手藝，一勞永逸。」

藝術家和各領域的專家往往能夠獲得很高的報酬。他們本應當用自己掙得的錢財累積一筆資產，但他們卻將其作為自己天賦的一點利息，最終揮霍殆盡。

繼承了遺產的人們至少還知道應該如何區分本金與利息。他們中的大部分人都會想盡辦法保證本金的安全，不會動它；倘若條件允許，他們甚至會將其八分之一的利息拿出來存好，以備將來不時之需，大多數人因此都能夠維持自己固有的生活。

關於本金和利息的隻言片語對商人而言是不適用的。商人只是把錢當作掙錢的工具，就好像工人對待他的工具。即便他們的資產全部是辛苦掙來的，他們仍會千方百計運用金錢使其保值、增值，所以商人階級比其他任何階級都更懂得如何運用金錢，他們是最富裕的人。

人為什麼不能太窮？

比起從沒真正體驗過貧窮的人，那些經歷過匱乏的人更不害怕貧窮，也更容易鋪張浪費。出身良好的人通常比那些一夜致富的人對未來更加慎重，生活上更加節制。乍看之下貧窮似乎並不是太可怕。生來就富有的人們，將財富看成是沒有它就不能活的東西，如同空氣。他們有條不紊、精打細算，並且勤儉節約，終其一生都在守護自己的財產。

世代受窮的人家，對貧窮早已習以為常。倘若偶然的機會讓他發了財，他會將之視為巨大的盈餘，就該用來享受或浪費。即使錢花光了，他最多不過是打回原形、變得跟以前一樣，還省事了呢！就像莎士比亞在他的《亨利六世》中所說：「乞兒得馬，騎死方罷——是否屬實，有待查證。」可以說這類人，對命運也好，對自己的能力也罷，都有著全身心且略顯過度的信任。與那些天生有錢的人不一樣，他們並不認為貧窮是個怎麼都爬不出來的無底洞。就算再次陷入貧困，他們只會認為那就從頭開始，打場翻身仗就好。

人類天性中的這種特性，充分解釋了為什麼婚前出身貧寒的女性，比起那些給丈夫帶了一大筆嫁妝的女性，有著更多欲求、更容易揮霍浪費——富家千金帶給丈夫的，不僅是一筆財產，還有血液中那股比貧窮女孩更強烈地想要守護這筆財產的熱望。如果有人懷疑這點，並認為結論應該是相反的，那麼他可以在阿里奧斯托的第一篇諷刺作品中找到權威的支援。但是，詹森博士則同意我的觀點。他說：「一個富有的女人，習慣運用金錢，會明智而審慎地用錢；但一個在婚禮上才首次掌握經濟大權的女人卻渴望花錢，常常一擲千金導致揮霍浪費。」（出自《詹森傳》）以防萬一，我奉勸那些娶了貧窮女孩兒的人們，不要把本金留給她們，只給她們一份年金即可，還要特別注意，不要把孩子該繼承的財產交給她們打理。

無論如何，當我在建議人們謹慎守住他們已經掙得的或繼承來的財產時，並不認為自己是在浪費時間說一件不值一提的事。

生活初始，擁有的越多，就越容易保持個人的獨立性，也就是說，這類人可以不必辛苦勞作便能舒服地生活。就算擁有的只夠自己花用，無法顧及全家人，這也是一項不可小覷的優勢，這意味著他對貧窮這項慢性疾病免疫；意味著從普羅大眾天然的命運，也就是從體力勞動中解脫出來了。唯有得到上天如此眷顧的人，才可以說是生來自由的人，是他自己的時間和力量的主人，能夠在每一個清晨對自己說：「今天只屬於我自己。」

收入一百塊的人和收入一千塊的人之間的差別，比收入一百塊的人和身無分文的人之間的差別要小得多。當具有高度精神稟賦的人繼承了大筆家產，那麼這筆財產將發揮出它最大的價值：這種人可以說是得到了命運的雙倍眷顧，無須操勞，可以只為他的才智而活；他可以創造出既能服務普通大眾，又能提升自己榮譽的作品，取得別人達不到的成就，百倍償還他所欠下的俗世的帳；或是使用其財富來開展慈善事業，以更好的方式為同胞們服務。

如果一個人什麼事都不做，也不打算嘗試去做，甚至沒想過要學習一下、提升自己——如果是這樣一個人，即便他生來就富有，那麼他也只是一個懶漢、一個時間的小偷、一個可恥的遊手好閒的人。像他這樣是不會感覺幸福的，即使被豁免於貧窮，也會被推到人類痛苦的另外一個極端：無聊，這對他而言無疑是一種折磨——如果貧窮讓他不得不奔波，可能還會好過點。當這種人無聊的時候，他更容易揮霍浪費，並最終失去這種他認為對自己而言沒有價值的優勢——富有。數不勝數的有錢人最後一貧如洗，就是因為他們有錢就揮霍，花錢只是為了獲得瞬間的解脫，以逃離壓迫他們的無聊感而已。

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書籍介紹

本文摘錄自《從悲劇中開出幸福花朵的人生智慧：叔本華（全新譯本）》，方舟文化出版

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作者：阿圖爾・叔本華（Arthur Schopenhauer）

譯者：木云、林求是

風靡全球的哲學入門經典，叔本華暢銷代表作。

全新譯稿淺白易懂，火爆熱賣權威定本。

重新劃分章節、新增標題，閱讀邏輯更清晰明瞭。

唯一榮獲當當網終身五星級好書譯本，銷量遙遙領先。

叔本華曾說：「一個精神世界豐富的人，就連在獨處時，都能在自己的思想和想像中自得其樂。換句話說，一個人內在擁有的東西，是決定他幸福與否的關鍵。」——如此燦爛的句子，竟出自這位被後世定位為悲觀主義的哲人口中。

叔本華這人乍看悲觀，實則通透又奇妙。

他的一生飽受憂鬱折磨，卻寫出了關於幸福人生的箴言。

這本《從悲劇中開出幸福花朵的人生智慧——叔本華》是他晚年的最高傑作，

可謂追求幸福者的聖經、迷茫者的燈塔、哲學的入門經典。

也正是這本通俗實用的小書，使叔本華成為享譽全世界的哲學家。

他在書中逐層講述有關健康、財富、名聲、榮譽、養生，

以及待人接物應遵守的永恆法則。

更透過三大終極問題：

「人是什麼？」、「人有什麼？」、「你在他人眼中是什麼？」

帶領我們共同思考幸福人生的真諦，處處閃耀著智慧的光芒。

Photo Credit: 方舟文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航